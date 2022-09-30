Сервис рассылок Cheapsender
Cheapsender — это инструмент для массовых email-рассылок, который позволяет быстро и недорого сделать рассылку по вашей клиентской базе и проанализировать ее результаты.
Преимущества
- Низкая стоимость. От 70 рублей за пакет из 5 000 писем.
- Простой функционал. Рассылка создается в несколько кликов.
- Быстрая проверка списков контактов.
Начало работы
- Перейдите на сайт https://cheapsender.email/.
- Нажмите «Попробовать бесплатно».
- Укажите имя, email и пароль и нажмите «Зарегистрироваться».
После регистрации вам будут доступны 100 бесплатных писем.
Как создать рассылку
- Настройте домен отправителя. Укажите необходимые DNS-записи в разделе «Проверка домена» в настройках аккаунта (см. инструкцию).
- Загрузите свою клиентскую базу через раздел «Контакты».
- Создайте шаблон письма в конструкторе шаблонов или загрузите готовое письмо в html-редактор в разделе «Шаблоны».
- Укажите тему письма, имя и адрес отправителя. После отправьте рассылку.
- Анализируйте рассылки в разделе «Мои рассылки».
Подробные инструкции по работе с Cheapsender можно найти в разделе «База знаний» на сайте сервиса.