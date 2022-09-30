Сервис рассылок Cheapsender

Сервис рассылок Cheapsender

Cheapsender — это инструмент для массовых email-рассылок, который позволяет быстро и недорого сделать рассылку по вашей клиентской базе и проанализировать ее результаты.

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Преимущества

  • Низкая стоимость. От 70 рублей за пакет из 5 000 писем.
  • Простой функционал. Рассылка создается в несколько кликов.
  • Быстрая проверка списков контактов.

Начало работы

  1. Перейдите на сайт https://cheapsender.email/.
  2. Нажмите «Попробовать бесплатно».
  3. Укажите имя, email и пароль и нажмите «Зарегистрироваться».

После регистрации вам будут доступны 100 бесплатных писем.

Как создать рассылку

  1. Настройте домен отправителя. Укажите необходимые DNS-записи в разделе «Проверка домена» в настройках аккаунта (см. инструкцию).
  2. Загрузите свою клиентскую базу через раздел «Контакты».
  3. Создайте шаблон письма в конструкторе шаблонов или загрузите готовое письмо в html-редактор в разделе «Шаблоны».
  4. Укажите тему письма, имя и адрес отправителя. После отправьте рассылку.
  5. Анализируйте рассылки в разделе «Мои рассылки».

Подробные инструкции по работе с Cheapsender можно найти в разделе «База знаний» на сайте сервиса.

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