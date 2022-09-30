Сервис рассылок Cheapsender

Cheapsender — это инструмент для массовых email-рассылок, который позволяет быстро и недорого сделать рассылку по вашей клиентской базе и проанализировать ее результаты.

Преимущества

Низкая стоимость. От 70 рублей за пакет из 5 000 писем.

Простой функционал. Рассылка создается в несколько кликов.

Быстрая проверка списков контактов.

Начало работы

Перейдите на сайт https://cheapsender.email/ . Нажмите «Попробовать бесплатно». Укажите имя, email и пароль и нажмите «Зарегистрироваться».

После регистрации вам будут доступны 100 бесплатных писем.

Как создать рассылку

Настройте домен отправителя. Укажите необходимые DNS-записи в разделе «Проверка домена» в настройках аккаунта (см. инструкцию ). Загрузите свою клиентскую базу через раздел «Контакты». Создайте шаблон письма в конструкторе шаблонов или загрузите готовое письмо в html-редактор в разделе «Шаблоны». Укажите тему письма, имя и адрес отправителя. После отправьте рассылку. Анализируйте рассылки в разделе «Мои рассылки».