Статистика AWStats

Общие сведения

AWStats (сокращение от Advanced Web Statistics) — инструмент веб-аналитики, позволяющий просматривать отчеты о статистике посещений вашего сайта. AWStats собирает и анализирует информацию в логах сервера и предоставляет полученные данные в виде таблиц и графиков.

С помощью AWStats можно получить подробную информацию о количестве посещений, их продолжительности, числе уникальных пользователей, географии посетителей, версиях их браузеров, наиболее популярных страницах сайта, поисковых системах и ключевых словах, по которым пользователи находили ваш сайт, и многом другом.

Дополнительную информацию о приложении можно получить на официальном сайте.

Установка AWStats

Инструмент AWStats доступен для сайтов, созданных именно на виртуальном хостинге, то есть через раздел «Сайты» — «Мои сайты» панели управления. Если сайт был создан с помощью Конструктора сайтов, установить для него AWStats не получится.

Установить приложение AWStats вы можете в разделе «Инструменты» — «Логи» панели управления.

Для этого выберите домен сайта, для которого необходимо производить анализ статистики, включите лог доступа (access_log) и нажмите на кнопку «Установить AWStats». Приложение будет установлено автоматически и доступно по адресу http://ваш_домен.ru/awstats/.

При установке будет создана папка awstats в директории public_html нужного сайта.

В качестве реквизитов входа в AWStats необходимо использовать логин и пароль для доступа в панель управления аккаунтом.

Для переключения в русскоязычный интерфейс AWStats необходимо внести изменения в файл конфигурации awstats.conf. Вы можете сделать это с помощью подключения по FTP или SSH.

Путь расположения файла:

/home/u/user/имя_папки_сайта/public_html/awstats/awstats.conf

где u и user — первая буква вашего логин и сам логин.

В указанном файле awstats.conf найдите параметр Lang="auto" и замените его на Lang="ru" . Сохраните изменения, после чего обновите страницу с AWStats.

Содержание статистики AWStats

Рассмотрим, какие сведения можно получить из отчетов AWStats.

Наверху страницы указано время последнего обновления представленных данных; ссылка «Обновить сейчас» / Update now позволит загрузить актуальную на текущий момент информацию.

Здесь же вы можете выбрать интересующий вас отчетный период.

Слева находится меню навигации по разделам, каждый из которых содержит различные статистические показатели.

Общее / Summary

В данном разделе можно просмотреть следующую информацию за выбранный месяц:

Уникальные посетители / Unique visitors

Число уникальных IP-адресов, с которых осуществлялись запросы к сайту за выбранный период.

Количество посещений / Number of visits

Общее количество посещений сайта за выбранный период. Под посещением в данном случае подразумевается «сессия», когда уникальный пользователь обращается к различным страницам сайта в течение часа (все просмотренные им в течение часа страницы будут «суммированы» в одно посещение).

Страницы / Pages

Число просмотренных пользователями страниц (сюда относятся, как правило, файлы HTML, PHP, ASP). Запросы к отдельно загружаемым файлам, например, картинкам, не учитываются.

Запросы / Hits

Число всех запросов к страницам и файлам сайта.

Объем / Bandwidth

Общий объем данных (в байтах), переданных посетителям.

Когда / When

Здесь можно просмотреть данные по перечисленным выше параметрам за разнообразные периоды.

История за месяц — представлены сведения по всем месяцам года.

День месяца — сведения по каждому дню.

Дни недели — средние показатели по дням недели в выбранном периоде.

Часы — средние показатели каждого часа (на основе средних значений за выбранный месяц).

Кто / Who

Раздел позволяет просмотреть:

Страны — географию пользователей (страны, из которых пользователи заходят на ваш сайт).

Хосты — список IP-адресов, с которых производились запросы.

Роботы/пауки — список поисковых роботов (пауков), индексировавших сайт.

Навигация / Navigation

Содержит следующие сведения:

Продолжительность визитов — количество посещений разной продолжительности (например, менее 30 секунд, от 30 сек. до 2 минут, от 15 до 30 мин. и др.). Продолжительность визита может быть отмечена как «Неизвестная» в случае, если посещение не было завершено к моменту очередного обновления статистики, или же посещение было начато в последний час суток последнего дня месяца (техническое ограничение на стороне AWStats).

Тип файла — типы файлов, к которым чаще всего осуществляются запросы (с указанием процентного соотношения).

Downloads — список загруженных с сайта файлов.

Просмотры — чаще всего просматриваемых страницах (вкладка «Просмотров» / Viewed).

Вхождение и Выход — страницы входа и выхода с сайта.

Операционные системы и Браузеры пользователей.

Рефереры / Referrers

Происхождение / Origin — содержит информацию о путях перехода на сайт (по прямой ссылке, ссылкам из поисковых систем, ссылкам на других сайтах).

Поиск / Search — ключевые слова и фразы, по которым ваш сайт находили в поисковых системах.

Остальные / Others