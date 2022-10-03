Создание резервной копии сайта вручную

Создание бэкапа сайта состоит из архивирования файлов сайта и создания дампа базы данных. Для бэкапа файлов можно воспользоваться подключением по SSH, файловым менеджером или подключением по FTP (для прямого скачивания файлов без архивирования). Дамп базы можно создать при подключении по SSH или с помощью phpMyAdmin.

Для создания резервной копии сайта вы также можете воспользоваться резервным копированием по требованию.

Создание копии файлов

С помощью файлового менеджера

Создание архива файлов возможно и через файловый менеджер панели управления аккаунтом. Для этого необходимо выделить необходимую директорию, далее нажать «Архиватор» — «Запаковать и скачать».

Необходимо учитывать, что файловый менеджер не рассчитан на работу с большими объемами файлов. Если создание архива с его помощью оказалось неуспешным, воспользуйтесь инструкцией для SSH.

Для создания дампа базы используйте phpMyAdmin или подключение по SSH.

По FTP

При помощи подключения по FTP вы можете напрямую скачать необходимые файлы и папки без их архивирования. Просто подключитесь к серверу с помощью FTP-клиента (см. инструкцию для FileZilla), найдите нужную директорию и скачайте ее в нужный каталог своего домашнего компьютера.

Для создания дампа базы используйте phpMyAdmin или подключение по SSH.

По SSH

В первую очередь подключитесь к серверу по SSH.

1) Создайте архив файлов сайта, используя команду ниже:

tar cf имя_архива.tar имя_директории_сайта

При архивировании больших объемов данных процесс может прерываться из-за ограничений на хостинге. В этом случае можно использовать одну из следующих команд:

tar -cf - имя_директории_сайта | pv -L 2M > имя_архива.tar

Или:

tar -cf - имя_директории | pv -L 2M -cN tar -s $(du -sb имя_директории | grep -o '[0-9]*') > имя_архива.tar && echo "END"

Последняя команда позволит отобразить ход процесса и вывести уведомление END при его завершении.

Архив будет сохранен в корневую директорию аккаунта.

2) Создайте дамп базы данных с помощью команды:

mysqldump -u'база_данных' база_данных -p'пароль_базы_данных' > имя_дампа.sql

Дамп будет сохранен в корневую директорию аккаунта.

Создание дампа базы через phpMyAdmin

Для создания дампа базы также можно использовать phpMyAdmin:

В разделе « Базы данных » панели управления перейдите по ссылке phpMyAdmin рядом с именем нужной базы. Система запросит ввод пароля — необходимо указать пароль для текущей базы данных. Перейдите на вкладку «Экспорт» в меню PMA. Нажмите кнопку «Вперед», и файл дампа базы данных сохранится на локальный компьютер.

Подробнее о работе с phpMyAdmin.