Регистрация и продление доменов

Через панель управления Timeweb вы можете регистрировать и продлевать домены более чем в 350 зонах.

В зависимости от выбранной зоны, домен может быть зарегистрирован через регистратора Таймвэб.Домены или через одного из наших партнеров. Мы сотрудничаем с крупнейшими регистраторами, чтобы предоставить вам большой выбор доменных зон и выгодные цены на домены.

Обратите внимание, что регистрация и продление домена — услуги, которые оказываются единовременно, сразу после поступления средств. После того, как услуга оказана, отменить ее и вернуть средства невозможно. Информация о статусе домена и сроке его действия уже отправлена в реестр доменной зоны, и это действие не может быть отменено.

Регистрация домена

В панели управления аккаунтом перейдите в раздел «Домены» — «Купить домен» . Укажите желаемое доменное имя. Система автоматически проверит, свободен ли домен для заказа. Если домен свободен, нажмите кнопку «Зарегистрировать». Откроется форма настройки и оплаты заказа. Здесь:

Если необходимо, сразу привяжите домен к нужному сайту или серверу, кликнув на ссылку под именем домена (это можно будет сделать / изменить позднее). Выберите период оплаты домена: 1 год или больше. При необходимости подключите дополнительные услуги. Выберите или создайте администратора регистрируемых доменов. Обязательно указывайте корректные данные администратора. Для регистрации сразу нескольких имен добавьте их по кнопке «Еще один домен».



Выберите способ оплаты (оплатить отдельно, списать с баланса аккаунта либо воспользоваться бонусом при его наличии) и нажмите «Зарегистрировать домен».

Домен станет доступен через 3-24 часа после регистрации, как только обновятся DNS-серверы.

Продление домена

Продлить домен вы можете в панели управления аккаунтом в разделе «Домены и поддомены».

Для этого нажмите на кнопку «Продлить» рядом с нужным доменом. Она появляется, когда продление домена становится возможным, т.е. ориентировочно за 60 дней до даты истечения. В случае с международными доменами кнопка доступна, если домен не был продлен на максимальный срок (10 лет).

Далее выберите удобный вариант оплаты (с баланса аккаунта или отдельным счетом) и нажмите «Оплатить».

Если требуется продление нескольких доменов сразу, удобно использовать ссылку «Домены ожидают продления»:

Она позволит вывести все домены вашего аккаунта, которые требуют продления, и продлить их одним счетом. Если вы хотите продлить только некоторые из них, удалите ненужные из списка:

Далее выберите удобный вариант оплаты (с баланса аккаунта, отдельным счетом или за счет бонуса при его наличии) и нажмите «Оплатить».

Если домен уже отключен, то есть вы продлеваете его после окончания срока регистрации (в период преимущественного продления), работа домена восстановится в течение 3-24 часов после поступления оплаты.

Рекомендуем заблаговременно продлевать домены, так как после истечения срока регистрации сайт и почта перестанут работать, сайт потеряет позиции в выдаче, а спустя определенный период (в зависимости от зоны) домен может быть занят любым другим пользователем.

Продление доменов бонусами, при наличии такой возможности, выполняется в разделе «Бонусы и промокоды».

Автопродление домена

При включенной услуге автопродления домен будет автоматически продлеваться за 5 дней до окончания срока регистрации.

Списание средств за продление производится с баланса аккаунта (при наличии достаточной суммы; подробнее см. «Правила предоставления услуги» ниже) либо с привязанной к аккаунту банковской карты. За 3 дня до автоматического продления вам будет направлено соответствующее уведомление на e-mail, и вы сможете отменить продление при необходимости.

Если для домена подключен тариф продления — домен будет продлен по соответствующему тарифу.

Включить автопродление для того или иного домена вы можете в его настройках. Для этого нажмите на значок шестеренки рядом с нужным доменом и выберите «Общие параметры»:

В открывшемся окне активируйте опцию «Включить автопродление домена»:

Вы всегда сможете отключить автопродление в этом же разделе.

Автопродление может быть подключено для доменов, зарегистрированных в Timeweb или перенесенных на наш договор. Включение автопродления для перенесенных доменов возможно только на следующий день после переноса.

Правила предоставления услуги «Автопродление доменов»

Включить или отключить автопродление можно в настройках домена в панели управления аккаунтом. При подключении автопродления доменов списание денежных средств за продление регистрации доменов будет производиться в автоматическом режиме с баланса аккаунта пользователя или с привязанной банковской карты. Продление домена и списание средств будет выполняться за 5 календарных дней до окончания регистрации домена. Сумма списания равна стоимости продления домена на 1 год с учетом подключенных услуг (скрытия данных, тарифа продления). После списания с баланса аккаунта средств за автопродление домена на тарифе с оплатой по месяцам должна оставаться сумма, достаточная для оплаты услуг хостинга не менее, чем на 5 календарных дней. На годовом тарифе после автопродления домена должна оставаться сумма, достаточная для оплаты услуг хостинга на период, оставшийся до окончания оплаченного ранее года пользования услугами. Если на балансе аккаунта недостаточно средств для продления домена и оплаты хостинга (п. 4), то сумма для продления будет полностью списана с привязанной банковской карты. Производится не более трех попыток списания с привязанной карты. В случае, если автоматическое списание средств для продления домена не удалось, повторное списание будет произведено через 24 часа. Предварительное уведомление о скором списании средств за услугу производится по e-mail за 3 календарных дня до первой попытки списания. Списание можно отменить в настройках домена путем отключения опции автопродления. Уведомление о неуспешных списаниях отправляются по e-mail за 3 и 1 календарный день до окончания срока регистрации домена. Уведомление об успешном списании средств за автопродление домена направляется на e-mail в момент успешного списания. Включить уведомления о списаниях по СМС возможно в панели управления аккаунтом. Уведомления о неуспешных списаниях по СМС направляются только за 10 дней до окончания срока регистрации домена. Уведомление об успешном списании средств направляется в момент списания. Автопродление доменов возможно только для доменных имен партнеров-регистраторов Timeweb, зарегистрированных в Timeweb или перенесенных в любой момент в Timeweb. Включение автопродления для перенесенных доменов возможно на следующий день после переноса. Автопродление на заблокированном аккаунте не производится. После разблокирования аккаунта услуга автопродления доменов будет активирована. Если для домена подключен какой-либо тариф продления , то домен будет продлен с тем набором преимуществ (Экстра или Премиум), который для него выбран. Если вы хотите изменить набор преимуществ при продлении на следующий год, необходимо при приближении срока окончания домена выбрать другой тариф продления. Переход между тарифами бесплатный.

Видеоинструкции

Подбор, регистрация и продление домена

Рассказываем о том, как выбрать домен для сайта, как его зарегистрировать, почему важно своевременное продление, и что делать, если домен занят. Также рассмотрим преимущества регистрации доменов в зонах .ru и .рф.

00:00​ | Вступление

00:31​ | Важность домена

01:30​ | Подбор домена

02:55​ | Что делать, если домен занят

05:00​ | Покупка домена

06:41​ | Что делать, если забыли продлить домен

08:30​ | Чтобы домен не украли

09:36​ | Регистрация домена

Продвижение сайта в поиске

Рассказываем о способах продвижения сайта, о том, как выбрать запоминающийся домен, чтобы он попал в поисковую выдачу, как связаны домен и продвижение сайта в Яндекс и Google, и как продвинуть сайт в топ.