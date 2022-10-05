Приложение Timeweb Хостинг
Приложение Timeweb Хостинг — панель управления в вашем смартфоне.
Установите приложение на свой смартфон или планшет и управляйте сайтами с любого устройства. Приложение даст вам доступ к большинству функций панели управления hosting.timeweb.ru.
В приложении вы cможете:
- Следить за статусами сервисов и нагрузкой
- Регистрировать и продлевать домены
- Следить за балансом и пополнять счет
- Подключать отложенный платеж
- Управлять резервными копиями
- Менять тариф и расширять его параметры
- Обращаться в поддержку через чат или тикеты
- Просматривать историю переписки с поддержкой
Сделайте работу с хостингом проще — скачайте приложение Timeweb и контролируйте свои проекты из любой точки мира.
Установить приложение
- из Google Play
- из App Store