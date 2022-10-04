Переход на выделенный сервер

Если вы решили перейти на выделенный сервер с виртуального хостинга или VDS, вам понадобится оплатить новую услугу и перенести все данные.

Создание нового аккаунта

Для перехода на выделенный сервер в большинстве случаев требуется создание нового аккаунта. Это необходимо в следующих случаях:

Если вам необходимо перенести на сервер с администрированием только часть проектов с аккаунта, расположенного на виртуальном хостинге. Если вы планируете арендовать сервер без администрирования. Если в системе Timeweb у вас есть только аккаунт VDS. Если аккаунта в системе Timeweb нет.

Создавать аккаунт не нужно:

Если вам необходимо перенести целиком данные аккаунта виртуального хостинга на сервер с администрированием. При заказе дополнительного сервера без администрирования.

Помощь в переносе оказывается в следующих случаях:

при переносе данных с другого хостинга на выделенный сервер с администрированием;

при переносе аккаунта виртуального хостинга целиком на выделенный сервер с администрированием.

Как перейти на выделенный сервер клиенту интегратора?

Партнерская программа интегратора не предполагает начисление награждения за услугу аренды выделенного сервера.

Если вы планируете перенести аккаунт на выделенный сервер с администрированием целиком, его необходимо вывести из-под управления интегратора. Для этого необходимо создать две встречных заявки (из панели управления интегратора и вашей панели управления). Далее аккаунт может быть перенесен на выделенный сервер.

Если планируется частичный перенос данных, вам понадобится зарегистрировать новый аккаунт, перенести на него самостоятельно нужные сайты и сообщить нам об этом в тикете, созданном с нового аккаунта. После этого будет осуществлен перенос сайтов на выделенный сервер. Текущий аккаунт с оставшимися сайтами из-под управления интегратора в этом случае выводить не нужно.

Возможно, у вашего интегратора есть ID вебмастера. В этом случае он может быть прописан для нового аккаунта, или аккаунт может быть зарегистрирован по реферальной ссылке.

Через какой срок после оплаты предоставляется сервер?

Серверы готовых конфигураций, представленные на нашем сайте, мы выдадим в течение нескольких часов.

Если вы заказываете сервер индивидуальной конфигурации (запрос на нее можно отправить с сайта), выдача займет от 1 до 7 дней, в зависимости от наличия необходимого оборудования и комплектующих.

Как получить скидку при аренде выделенного сервера?

Скидка в размере 10% предоставляется при единовременной оплате аренды выделенного сервера за 1 год и более или при внесении годовой оплаты двумя платежами в течение 7 дней.

Можно ли заказать сервер на 1 месяц?

Да, можно. Сервер предоставляется на любой промежуток времени. Списание денежных средств производится ежедневно в ночное время, авансом за предстоящие сутки.

Я хочу перейти с выделенного сервера на сервер виртуального хостинга

Для перехода с выделенного сервера на сервер виртуального хостинга для аккаунтов, расположенных на серверах с администрированием, необходимо выполнить проверку возможности переноса:

Обновите схемы работы MySQL, это может привести к недоступности сайтов в течение 5 минут.

После этого изменится информация, отображаемая в панели управления аккаунтом ( https://cp.timeweb.ru/loading/ ): по нагрузке ее можно будет сопоставить с нагрузкой виртуального хостинга. Мониторинг нагрузки необходимо вести в течение 7 дней. Если показатели cp и MySQL будут в рамках тарифных планов виртуального хостинга, перенос аккаунта возможен.

Для аккаунтов, расположенных на серверах без администрирования, вам необходимо самостоятельно перенести данные на аккаунт виртуального хостинга, затем сообщить нам об отказе от сервера.

Обращаем ваше внимание, что в случае возникновения повышенной нагрузки на хостинговый сервер вам будет необходимо в кратчайшие сроки принять экстренные меры по ее снижению или изменить условия размещения. В противном случае работа вашего аккаунта будет приостановлена.