Изменение версии PHP
В панели управления
Версия PHP для сайта переключается в панели управления в разделе «Сайты» — «Мои сайты». Для этого необходимо выбрать нужный сайт и перейти в раздел редактирования настроек, нажав на значок шестеренки.
Если нужная версия PHP отсутствует в панели — напишите нам. При ее наличии на каком-либо другом сервере мы перенесем ваш аккаунт.
В консоли
Если вам необходима определенная версия PHP для работы из консоли, вы можете использовать интерпретатор PHP по адресу
/opt/phpXX/bin, где
XX — нужная вам версия PHP.
Например, выполнить скрипт из консоли с использованием PHP 5.6 вы можете следующим образом:
/opt/php56/bin/php имя_скрипта.php
Доступные сборки PHP можно просмотреть в директории
/opt.
При указании пути к интерпретатору версию php можно прописывать как с точкой, так и без нее: записи
/opt/php5.6/bin/php и
/opt/php56/bin/php равнозначны.
Также вы можете указать версию PHP в CLI по умолчанию. Для этого необходимо модифицировать переменную
PATH, задав ее новое значение в файле
.bash_profile:
export PATH=/opt/php73/bin:$PATH
Для применения изменений переподключитесь по SSH или выполните команду:
source ~/.bash_profile