Изменение версии PHP

В панели управления

Версия PHP для сайта переключается в панели управления в разделе «Сайты» — «Мои сайты». Для этого необходимо выбрать нужный сайт и перейти в раздел редактирования настроек, нажав на значок шестеренки.

Если нужная версия PHP отсутствует в панели — напишите нам. При ее наличии на каком-либо другом сервере мы перенесем ваш аккаунт.

В консоли

Если вам необходима определенная версия PHP для работы из консоли, вы можете использовать интерпретатор PHP по адресу /opt/phpXX/bin , где XX — нужная вам версия PHP.

Например, выполнить скрипт из консоли с использованием PHP 5.6 вы можете следующим образом:

/opt/php56/bin/php имя_скрипта.php

Доступные сборки PHP можно просмотреть в директории /opt .

При указании пути к интерпретатору версию php можно прописывать как с точкой, так и без нее: записи /opt/php5.6/bin/php и /opt/php56/bin/php равнозначны.

Также вы можете указать версию PHP в CLI по умолчанию. Для этого необходимо модифицировать переменную PATH , задав ее новое значение в файле .bash_profile :

export PATH=/opt/php73/bin:$PATH

Для применения изменений переподключитесь по SSH или выполните команду: