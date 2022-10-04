Домены в международных зонах

Доменные имена в международных зонах (.com, .biz, .mobi, .tel, .aero и др.) регистрируются на период от 1 до 10 лет и продлеваются на период до 10 лет.

Домены в зонах .com, .info, .org и др.

Для доменов в большинстве международных зон после окончания периода регистрации (в случае, если доменное имя не было продлено) в течение 36 дней длится период преимущественного продления, в течение которого текущий владелец может продлить доменное имя по прежней стоимости. В течение периода преимущественного продления доменное имя снимается с делегирования, а значит, сайты и почта, расположенные на нем, не работают.

В случае если доменное имя не было продлено в период преимущественного продления, регистратор начинает процедуру его удаления из реестра и в течение 30 дней предоставляет возможность вернуть доменное имя.

В случае если доменное имя не было возвращено его администратором в период преимущественного продления и 30 дней после его истечения, в следующие 5 дней регистратор освобождает доменное имя, и домен становится доступным для регистрации любым пользователем.

Домены в зонах .pro, .travel, .aero

Для доменов в зонах .pro, .travel и .aero после окончания периода регистрации в течение 30 дней длится период преимущественного продления, в течение которого владелец может продлить доменное имя по прежней стоимости.

В случае если доменное имя не было продлено в период преимущественного продления, регистратор начинает процедуру его удаления из реестра и в течение 25 дней предоставляет возможность вернуть доменное имя.

В случае если доменное имя не было возвращено его администратором в период преимущественного продления и 25 дней после его истечения, в следующие 5 дней регистратор освобождает доменное имя, и домен становится доступным для регистрации любым пользователем.

Домены в зоне .eu

Домены в зоне .eu не имеют периода преимущественного продления. В случае, если домен не был продлен до истечения срока регистрации, он снимается с делегирования, и последнему владельцу домена предоставляется возможность вернуть домен в течение 40 дней.

Возврат домена

Стоимость возврата домена назначается регистратором и отличается в зависимости от зоны.

Уточнить стоимость возврата для конкретного домена можно через Службу поддержки.