Whois-проверка домена

Что умеет Whois-сервис? С его помощью можно «пробить» сайт и узнать больше про конкретный домен: когда он был зарегистрирован, на какой срок, кто его администратор и регистратор. Администратор — это владелец домена. А регистратор — это хостинг-провайдер, через который домен был куплен.



Кроме того, Whois дает контакты администратора, а иногда даже возможность отправить ему сообщение через специальную форму. Если, конечно, владелец домена не пожелал остаться анонимным — а это, как правило, дополнительная платная услуга.

Как работает Whois? Сервис Whois работает как поисковик: ввел в поле нужный домен — получил результат.



Если домен уже зарегистрирован, в результатах поиска мы покажем все, что смогли о нем узнать: дату регистрации и срок, кто владелец или администратор, кто регистратор и прочее.



Если же домен еще не зарегистрировали, мы пометим его как свободный и предложим купить. Рядом будет указана стоимость регистрации на год.

Расскажите подробнее, как читать результаты поиска Whois?



В нашем сервисе Whois вы получаете следующую информацию о домене: NSERVER — это информация о DNS-серверах, на которые делегирован домен. С их помощью вы можете узнать, через какого провайдера был куплен домен.

STATE — статус домена. REGISTERED — зарегистрирован; DELEGATED — делегирован; UNVERIFIED — отображается, если регистратор запросил документы у владельца домена, но еще не получил их (регистратор вправе снять такой домен с делегирования); VERIFIED — владелец подтвердил свои данные.

PERSON — отображается, если домен зарегистрирован на физлицо. Здесь может быть указано имя владельца или значение Private Person — для тех доменных зон, в которых данные физлиц по умолчанию скрываются (например, RU и РФ). В этом случае, а также если владелец специально захотел остаться анонимным — узнать, кто владеет доменом, к сожалению, не выйдет. Но можно связаться с владельцем через специальную форму.

ORG — отображается, если домен зарегистрирован на юрлицо. В поле будет выведено название организации.

REGISTRAR — регистратор домена. Если вы купите домен через нас, здесь будет указано Timeweb.

ADMIN CONTACT — как правило, выводит форму для связи с владельцем домена, через которую вы можете отправить ему сообщение на емейл.

CREATED — дата первоначальной регистрации доменного имени. Очень полезна для проверки сайтов на мошенничество. Если вы получили в письме или сообщении ссылку на подозрительный ресурс, имеет смысл просмотреть записи Whois по этому домену. Если вы видите, что домен был зарегистрирован совсем недавно, есть вероятность, что это мошеннический сайт-однодневка, созданный в недобросовестных целях.

PAID TILL — дата истечения домена. При достижении этой даты домен все еще будет занят, но перестанет работать. У владельца будет еще около месяца, чтобы его продлить.

FREE DATE — дата освобождения домена. Если владелец не продлит домен в срок, в эту дату он будет удален из реестра и станет доступен для регистрации всем желающим.

UPDATED DATE — дата, когда в последний раз были изменены те или иные данные о домене: продление, обновление DNS-серверов, изменение владельца и прочее. Все Whois-сервисы работают одинаково и предоставляет данные о домене в виде стандартного списка. Но кое-какие пункты могут отличаться от сервиса к сервису.В нашем сервисе Whois вы получаете следующую информацию о домене:

Что делать, если домен занят? В этом случае вариантов мало, но все же они есть.



Если домен уже истек — то есть дата PAID-TILL наступила, вам поможет услуга «Регистрация освобождающихся доменов». Вы сможете подать заявку на регистрацию домена, и если она окажется первой, а нынешний владелец не захочет продлевать домен, он достанется вам.



Если до конца срока регистрации домена еще далеко, рекомендуем услугу «Доменный брокер». Тогда мы поможем вам организовать покупку домена: свяжемся с владельцем, обсудим условия сделки и проконтролируем ее, чтобы покупка прошла безопасно.