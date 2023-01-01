Whois-проверка домена
Whois-сервис позволяет узнать, когда был зарегистрирован
домен и на какой срок, кто его регистратор, а кто администратор
домен и на какой срок, кто его регистратор, а кто администратор
Вопросы и ответы
Что умеет Whois-сервис?
С его помощью можно «пробить» сайт и узнать больше про конкретный домен: когда он был зарегистрирован, на какой срок, кто его администратор и регистратор. Администратор — это владелец домена. А регистратор — это хостинг-провайдер, через который домен был куплен.
Кроме того, Whois дает контакты администратора, а иногда даже возможность отправить ему сообщение через специальную форму. Если, конечно, владелец домена не пожелал остаться анонимным — а это, как правило, дополнительная платная услуга.
Кроме того, Whois дает контакты администратора, а иногда даже возможность отправить ему сообщение через специальную форму. Если, конечно, владелец домена не пожелал остаться анонимным — а это, как правило, дополнительная платная услуга.
Как работает Whois?
Сервис Whois работает как поисковик: ввел в поле нужный домен — получил результат.
Если домен уже зарегистрирован, в результатах поиска мы покажем все, что смогли о нем узнать: дату регистрации и срок, кто владелец или администратор, кто регистратор и прочее.
Если же домен еще не зарегистрировали, мы пометим его как свободный и предложим купить. Рядом будет указана стоимость регистрации на год.
Если домен уже зарегистрирован, в результатах поиска мы покажем все, что смогли о нем узнать: дату регистрации и срок, кто владелец или администратор, кто регистратор и прочее.
Если же домен еще не зарегистрировали, мы пометим его как свободный и предложим купить. Рядом будет указана стоимость регистрации на год.
Расскажите подробнее, как читать результаты поиска Whois?
Все Whois-сервисы работают одинаково и предоставляет данные о домене в виде стандартного списка. Но кое-какие пункты могут отличаться от сервиса к сервису.
В нашем сервисе Whois вы получаете следующую информацию о домене:
В нашем сервисе Whois вы получаете следующую информацию о домене:
- NSERVER — это информация о DNS-серверах, на которые делегирован домен. С их помощью вы можете узнать, через какого провайдера был куплен домен.
- STATE — статус домена. REGISTERED — зарегистрирован; DELEGATED — делегирован; UNVERIFIED — отображается, если регистратор запросил документы у владельца домена, но еще не получил их (регистратор вправе снять такой домен с делегирования); VERIFIED — владелец подтвердил свои данные.
- PERSON — отображается, если домен зарегистрирован на физлицо. Здесь может быть указано имя владельца или значение Private Person — для тех доменных зон, в которых данные физлиц по умолчанию скрываются (например, RU и РФ). В этом случае, а также если владелец специально захотел остаться анонимным — узнать, кто владеет доменом, к сожалению, не выйдет. Но можно связаться с владельцем через специальную форму.
- ORG — отображается, если домен зарегистрирован на юрлицо. В поле будет выведено название организации.
- REGISTRAR — регистратор домена. Если вы купите домен через нас, здесь будет указано Timeweb.
- ADMIN CONTACT — как правило, выводит форму для связи с владельцем домена, через которую вы можете отправить ему сообщение на емейл.
- CREATED — дата первоначальной регистрации доменного имени. Очень полезна для проверки сайтов на мошенничество. Если вы получили в письме или сообщении ссылку на подозрительный ресурс, имеет смысл просмотреть записи Whois по этому домену. Если вы видите, что домен был зарегистрирован совсем недавно, есть вероятность, что это мошеннический сайт-однодневка, созданный в недобросовестных целях.
- PAID TILL — дата истечения домена. При достижении этой даты домен все еще будет занят, но перестанет работать. У владельца будет еще около месяца, чтобы его продлить.
- FREE DATE — дата освобождения домена. Если владелец не продлит домен в срок, в эту дату он будет удален из реестра и станет доступен для регистрации всем желающим.
- UPDATED DATE — дата, когда в последний раз были изменены те или иные данные о домене: продление, обновление DNS-серверов, изменение владельца и прочее.
Что делать, если домен занят?
В этом случае вариантов мало, но все же они есть.
Если домен уже истек — то есть дата PAID-TILL наступила, вам поможет услуга «Регистрация освобождающихся доменов». Вы сможете подать заявку на регистрацию домена, и если она окажется первой, а нынешний владелец не захочет продлевать домен, он достанется вам.
Если до конца срока регистрации домена еще далеко, рекомендуем услугу «Доменный брокер». Тогда мы поможем вам организовать покупку домена: свяжемся с владельцем, обсудим условия сделки и проконтролируем ее, чтобы покупка прошла безопасно.
Если домен уже истек — то есть дата PAID-TILL наступила, вам поможет услуга «Регистрация освобождающихся доменов». Вы сможете подать заявку на регистрацию домена, и если она окажется первой, а нынешний владелец не захочет продлевать домен, он достанется вам.
Если до конца срока регистрации домена еще далеко, рекомендуем услугу «Доменный брокер». Тогда мы поможем вам организовать покупку домена: свяжемся с владельцем, обсудим условия сделки и проконтролируем ее, чтобы покупка прошла безопасно.
Есть ли у Whois какие-то правила или ограничения?
Здесь все так же, как и с поиском в Гугле или Яндексе. Можно для себя узнать, кто, когда и где купил домен, но нельзя эту информацию использовать в коммерческих целях — нельзя перепродавать персональные данные или рассылать спам на емейл или в смс.
Еще есть техническое ограничение — с одного IP-адреса можно выполнять не более 120 запросов в час. Если лимит будет превышен один раз — мы покажем предупреждение, а если несколько раз за час — мы заблокируем доступ к сервису с этого IP. Так мы боремся с ботами, которые автоматически обращаются к сервису и парсят данные владельцев доменов, а потом перепродают их третьим лицам.
Еще есть техническое ограничение — с одного IP-адреса можно выполнять не более 120 запросов в час. Если лимит будет превышен один раз — мы покажем предупреждение, а если несколько раз за час — мы заблокируем доступ к сервису с этого IP. Так мы боремся с ботами, которые автоматически обращаются к сервису и парсят данные владельцев доменов, а потом перепродают их третьим лицам.
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