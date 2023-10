Создание и настройка .htaccess

Общие сведения

.htaccess — это конфигурационный файл веб-сервера Apache, который позволяет задавать различные настройки для работы веб-сервера, применяемые для конкретных каталогов пользователя.

Параметры, указанные в .htaccess , не затрагивают настройки главного конфигурационного файла Apache и имеют силу только для каталога, в котором этот файл размещен, и его подкаталогов. Для подкаталогов также можно создавать дополнительные .htaccess -файлы; при этом необходимо учитывать, что настройки .htaccess , заданные в подкаталоге, переопределят настройки, назначенные для него в файле .htaccess , размещенном на уровне выше.

Настройки в .htaccess задаются различными директивами, которые далее обрабатываются и выполняются веб-сервером. С помощью .htaccess можно настраивать перенаправления, управлять опциями PHP, устанавливать разрешения и права доступа к файлам, задавать собственные страницы ошибок и выполнять множество других действий.

Создание и редактирование .htaccess

Вы можете создать файл настроек .htaccess при помощи файлового менеджера в панели управления.

Перейдите в раздел «Файловый менеджер». Нажмите кнопку «Создать файл». Введите имя «.htaccess». Нажмите кнопку «Создать».

Если вы получаете ошибку «Файл или директория с таким именем уже существует», проверьте, что вы находитесь в директории нужного сайта. Если все верно, то можно использовать уже созданный файл.

Для редактирования файла нажмите по нему два раза левой кнопкой мыши. После этого откроется новая вкладка, в которой можно вносить изменения. Когда закончите редактировать, нажмите «Сохранить».

Вы также можете редактировать .htaccess во внешних редакторах, а потом загрузить на хостинг в нужный сайт. Но предупреждаем, что некоторые текстовые редакторы Windows (например, «Блокнот») добавляют в начало документов BOM-сигнатуры. Веб-серверы могут неправильно прочитать файл с такой сигнатурой, поэтому советуем использовать «Файловый менеджер» или редактор «Notepad++».

Примеры настроек

Перенаправления

Настройка редиректов описана в отдельной статье: Типовые перенаправления.

Параметры PHP

Настройка опций PHP через .htaccess описана в отдельной статье: Настройка параметров PHP.

Управление доступом к сайту

Разрешить или ограничить доступ к сайту для определенных IPv4-адресов можно с помощью директив Order Allow,Deny или Require . В новых версиях Apache, начиная с 2.4, которая используется на наших хостинговых серверах, рекомендуется использовать именно Require .

Разрешить доступ конкретным IP (для остальных доступ запрещен):

Require ip 1.1.1.1

Require ip 2.2.2.2

Несколько IP-адресов могут указываться через пробел или отдельными директивами, каждая в новой строке.

Запретить доступ конкретным IP (для остальных доступ разрешен). Для работы запрещающих директивы, их необходимо заключать в блоки <RequireAll> :

<RequireAll>

Require all granted

Require not ip 1.1.1.1

</RequireAll>

При использовании Allow,Deny :

Разрешить доступ всем, кроме конкретного IP:

Order Allow,Deny

Allow from all

Deny from 1.1.1.1

Запретить доступ всем, кроме конкретного IP:

Order Deny,Allow

Deny from all

Allow from 1.1.1.1

Запретить доступ для всех:

Deny from all

Аналогичным образом можно настроить доступ к конкретным файлам, включив эти директивы в блоки <Files> , например:

<Files myfile.html>

Require all denied

Require ip 1.1.1.1

</Files>



<Files myfile.html>

Order Deny,Allow

Deny from all

Allow from 1.1.1.1

</Files>

Защита сайта или директории паролем. Базовая аутентификация

Если требуется защитить сайт или конкретную папку сайта паролем, можно воспользоваться базовой аутентификацией, которая работает на уровне веб-сервера Apache и настраивается также с помощью файла .htaccess .

В первую очередь задайте логин и пароль, которые будут использоваться для входа. Для этого подключитесь к аккаунту по SSH и выполните команду ниже, указав нужные вам значения:

htpasswd -bc ~/.htpasswd логин пароль

После выполнения команды в корневом каталоге вашего аккаунта будет создан файл .htpasswd , содержащий логин и хэш-сумму пароля. Если в дальнейшем вам потребуется изменить указанный пароль, снова используйте команду выше. Перейдите в директорию, которую необходимо защитить паролем (например, это может быть директория wp-admin ), и создайте в ней файл .htaccess со следующим содержимым, указав вместо u и user первую букву вашего логина и сам логин:

AuthType Basic

AuthName "Authentication Required"

AuthUserFile /home/u/user/.htpasswd

require valid-user

Если речь идет о защите всего сайта в целом, эту конструкцию необходимо вставить в общий .htaccess -файл, размещенный в директории public_html вашего сайта.

Блокировка запросов по User-Agent

Можно ограничить доступ к сайту для определенных User-Agent. Например, при нежелательной активности ботов MJ12bot и SolomonoBot, используйте:

RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} (SolomonoBot|MJ12Bot)

RewriteRule ^.*$ - [R=404,L]

Ограничения по видам запросов

Для применения ограничений для определенных методов запросов можно использовать блоки <Limit> :

SetEnvIfNoCase User-Agent SolomonoBot bad_bot

SetEnvIfNoCase User-Agent MJ12Bot bad_bot



<Limit GET POST HEAD>

Order Allow,Deny

Allow from all

Deny from env=bad_bot

</Limit>

Для новых версий Apache, начиная с 2.4, оптимально использовать директивы Require и заключать их в блоки <RequireAll> :

SetEnvIfNoCase User-Agent SolomonoBot bad_bot

SetEnvIfNoCase User-Agent MJ12Bot bad_bot



<Limit GET POST HEAD>

<RequireAll>

Require all granted

Require not env bad_bot

</RequireAll>

</Limit>

Индексная страница по умолчанию

Директива DirectoryIndex позволит вам указать страницу, которая будет отдаваться по умолчанию при обращении к директории, например:

DirectoryIndex new_index.html

Вы также можете указать несколько страниц, в этом случае сервер «пройдет» по списку слева направо и отобразит первую доступную страницу:

DirectoryIndex new_index.html index.html index.php

Собственные страницы ошибок

С помощью директивы ErrorDocument вы можете сообщить веб-серверу, какая страница должна отдаваться клиенту в случае возникновения определенной ошибки (403, 404, 500 и др.). Для этого необходимо указать номер ошибки и адрес нужной страницы:

ErrorDocument 500 http://domain.ru/errors/page500.html

Вы можете хранить файлы этих страниц как в корне сайта, так и в специально созданной папке, например, errors.

Кодировка

Указать кодировку по умолчанию (например, cp1251, utf-8, koi8-r) для всех выдаваемых страниц можно с помощью AddDefaultCharset , например:

AddDefaultCharset cp1251

При использовании PHP версии 5.6 и выше может потребоваться дополнительно указать:

php_value default_charset cp1251

Отображение листинга (содержимого директории)

Если индексный файл запрашиваемой клиентом директории недоступен, будет выведена ошибка «403 Forbidden». Если вместо этого необходимо отображение содержимого директории, потребуется добавить в .htaccess директиву: