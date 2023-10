Методы API для виртуального хостинга

Общая информация о работе с API

Доступ к API предоставляется по запросу в службу поддержки. При этом вам будет выдан ключ API, необходимый для авторизации в сервисе.

Обращение к API выполняется GET-, POST-, DELETE-запросами к URL https://api.timeweb.ru .

Синтаксис запросов для доступных действий — в инструкции ниже.

Обратите внимание! Для работы с API двухфакторная аутентификация в панель управления (опция «Подтверждение входа через SMS» в разделе «Настройки доступа») должна быть отключена.

Авторизация

Для авторизации в системе необходимы следующие данные:

Логин аккаунта. Пароль аккаунта. Ключ API (appkey) — предоставляется по запросу в Службу поддержки .

В ответ на запрос авторизации будет предоставлен токен для последующей аутентификации при работе с API.

AppKey и токен действуют без ограничений до блокировки или удаления аккаунта.

Шаблон запроса

curl -X POST "https://api.timeweb.ru/v1.2/access" \

-H "accept: application/json" \

-H "x-app-key: {appkey}" \

-u {login}:{password}



#Например:

curl -X POST "https://api.timeweb.ru/v1.2/access" \

-H "accept: application/json" \

-H "x-app-key: 9d999b163fdc572524028201a02c9999" \

-u cn90632:dhasfaGdss8F

В ответ будут возвращены данные, содержащие, в том числе, поле token:

"token": "639Х89ee-259d-4dd5-9fХ0-8e7ХХ6d893ХХХ"

Пример запроса с использованием токена:

curl -X GET " https://api.timeweb.ru/v1.1/accounts/cn9632/status " \

-H "accept: */*" \

-H "x-app-key: 9d999b163fdc572524028201a02c9999" \

-H "Authorization: Bearer 639Х89ee-259d-4dd5-9fХ0-8e7ХХ6d893ХХХ"

Используемые параметры

{appkey} — ключ API, полученный в поддержке.

{login} — логин аккаунта, с которым производятся действия.

{token} — токен, полученный при авторизации.

{domain} — домен, с которым выполняются действия; всегда вида domain.ru .

{subdomain} — поддомен, с которым выполняются действия; всегда вида subdomain.

{idrecords} — ID ресурсной записи (берется из метода получения ресурсных записей для домена).

Доступные операции

Статус аккаунта

GET /v1.1/accounts/{login}/status

Шаблон запроса:

curl -X GET " https://api.timeweb.ru/v1.1/accounts/ {login}/status" \

-H "accept: */*" \

-H "x-app-key: {appkey}" \

-H "Authorization: Bearer {token}"

Пример ответа:

"autopay_cardinfo": "",

"autopay_cardowner": "",

"autopay_last": "0000-00-00 00:00:00+03:00",

"balance": 54.45901489,

"blocked": false,

"country": "ru",

"cp_login_date": "2018-02-20T16:16:32Z",

"cp_theme": "default",

"cron_mailto": "",

"customer_id": "cn9632",

"days_left": 16.609999541449998,

"dedic_order_stage": null,

"invoice_auto_creation": false,

"last_password_changed": "2020-02-04T13:43:03Z",

"mail_auto_limit": false,

"mysql_password": "8Lxx75335awK",

"mysql_super_access": true,

"new_panel": true,

"next_plan_id": null,

"order_plan_id": 917,

"password_expired": false,

"permanent_block": false,

"personal_manager": "",

"plan_expires_date": "2020-05-31T15:28:33Z",

"plan_id": 20,

"recv_invoice_copy": true,

"sms_auth": false,

"ssh": true,

"want_bill_letters": "U",

"ym_client_id": null

Сведения о финансах и оплате

GET /v1.1/finances/accounts/{login}

Шаблон запроса

curl -X GET " https://api.timeweb.ru/v1.1/finances/accounts/ {login}" \

-H "accept: application/json" \

-H "x-app-key: {appkey}" \

-H "Authorization: Bearer {token}"

Пример ответа

"available_balance": 54.45901489,

"balance": 54.45901489,

"currency": "RUB",

"discount_end_date": "",

"discount_percent": 0,

"hourly_cost": 0.1366120218579235,

"hourly_fee": 0.1366120218579235,

"monthly_cost": 100,

"monthly_fee": 100,

"total_paid": 160

Информация о сайтах на аккаунте

GET /v1.1/sites/{login}

Шаблон запроса

curl -X GET " https://api.timeweb.ru/v1.1/sites/ {login}" \

-H "accept: application/json" \

-H "x-app-key: {appkey}" \

-H "Authorization: Bearer {token}"

Пример ответа

"customer_id": "cn9632",

"db_created": false,

"directory": "oip",

"domains": [

"cn9632.tmweb.ru"

],

"encoding": "UTF-8",

"http2": false,

"id": 2807457,

"infected": false,

"php_version": "5.6",

"python_version": "2.7",

"redirect": null,

"site_caption": ""

Информация о базах данных

GET /v1.2/databases/{login}/mysql/

Шаблон запроса

curl -X GET " https://api.timeweb.ru/v1.2/databases/ {login}/mysql/" \

-H "accept: */*" \

-H "x-app-key: {appkey}" \

-H "Authorization: Bearer {token}"

Создание нового сайта

POST /v1.1/sites/{login}

Шаблон запроса

curl -X POST " https://api.timeweb.ru/v1.1/sites/ {login}" \

-H "accept: application/json" \

-H "x-app-key: {appkey}" \

-H "Authorization: Bearer {token}" \

-H "Content-Type: application/json" \

-d "{\"site_caption\":\"имя_директории_сайта\", \

\"directory\":\"имя_директории_сайта\"}"

Параметры site_caption и directory совпадают и указывают на имя директории, в которой будут размещены файлы сайта.

Добавление домена в панель

POST /v1/accounts/{login}/domains/{domain}/nameserver

Шаблон запроса

curl -X POST " https://api.timeweb.ru/v1/accounts/ {login}/domains/{domain}/nameserver" \

-H "accept: application/json" \

-H "x-app-key: {appkey}" \

-H "Authorization: Bearer {token}"

Добавление поддомена в панель

POST /v1.1/accounts/{login}/domains/{domain}/subdomains/{subdomain}

Шаблон запроса

curl -X POST " https://api.timeweb.ru/v1.1/accounts/ {login}/domains/{domain}/subdomains/{subdomain}" \

-H "accept: */*" \

-H "x-app-key: {appkey}" \

-H "Authorization: Bearer {token}"

Получение ID персоны администратора домена

GET /v3/accounts/{login}/persons

Шаблон запроса

curl -X GET " https://api.timeweb.ru/v3/accounts/ {login}/persons" \

-H "accept: application/json" \

-H "x-app-key: {appkey}" \

-H "Authorization: Bearer {token}"

Пример ответа

"address": "Россия, Санкт-Петербург, ул.Заставская дом 22 А",

"birthdate": "1990-01-01",

"country_code": "",

"document_id": "1234",

"email": "mail@example.ru",

"fax": "",

"id": 123456,

"is_closed": false,

"name_eng": "Ivanov Ivan Ivanovich",

"name_rus": "Иванов Иван Иванович",

"passport_date": "2010-01-01",

"passport_number": "567890",

"passport_place": "ТП N123 ОУФМС России по СПб и Лен. обл",

"passport_series": "1234",

"phone": "+7 (999) 123-45-67",

"postcode": "196006",

"resident": "Y",

"type": "person"

Создание заявки на регистрацию домена

POST /v1.1/domains/request

Шаблон запроса

curl -v -X POST " https://api.timeweb.ru/v1.1/domains/request " \

-H "accept: */*" \

-H "x-app-key: {appkey}" \

-H "Authorization: Bearer {token}" \

-H "Content-Type: application/json" \

-d "{\"action\":\"register\", \

\"autoprolong\":false, \

\"fqdn\":\"{domain}\", \

\"person_id\":1, \

\"whois_privacy\":false}"

Параметры:

autoprolong — включение опции автопродления, true / false.

fqdn — домен, который вы хотите зарегистрировать.

person_id — ID администратора домена, на чьи данные будет зарегистрирован домен (ID можно получить из запроса выше).

whois_privacy — включение опции скрытия данных администратора домена, true / false.

В ответе на запрос будет указан ID заявки на регистрацию в заголовке Location, например:

location: https://api.timeweb.ru/v1.1/domains/request/123456

В данном случае ID — 123456. ID заявки необходим для запроса на оплату регистрации (метод ниже).

Оплата регистрации с баланса аккаунта

PUT /v1.1/domains/request/{id}

Шаблон запроса

curl -X PUT " https://api.timeweb.ru/v1.1/domains/request/ {id}" \

-H "accept: */*" \

-H "x-app-key: {appkey}" \

-H "Authorization: Bearer {token}" \

-H "Content-Type: application/json" \

-d "{\"person_id\":1, \

\"auth_code\":\"abcdefghij\", \

\"money_source\":\"use\"}"

Параметры:

id — ID заявки на регистрацию, берется из запроса выше.

person_id — ID администратора домена, на чьи данные будет зарегистрирован домен.

Параметр money_source определяет способ оплаты: при указании use заявка будет оплачена с баланса аккаунта.

Добавление ресурсной записи для домена

POST /v1.2/accounts/{login}/domains/{domain}/user-records/

Шаблон запроса

curl -X POST " https://api.timeweb.ru/v1.2/accounts/ {login}/domains/{domain}/user-records/" \

-H "accept: */*" \

-H "x-app-key: {appkey}" \

-H "Authorization: Bearer {token}" \

-H "Content-Type: application/json" \

-d "{\"data\": \

{\"host\":\"mail.server.com\", \

\"port\":443, \

\"priority\":10, \

\"protocol\":\"_TCP\", \

\"service\":\"_sip\"}, \

\"type\":\"SRV\"}"

Параметры port, priority, protocol, service могут быть удалены из запроса, если не требуются.

Получение ресурсных записей домена

GET /v1.2/accounts/{login}/domains/{domain}/user-records

Шаблон запроса

# Запрос по умолчанию, выдаст 10 ресурсных записей:



curl -X GET "https://api.timeweb.ru/v1.2/accounts/{login}/domains/{domain}/user-records" \

-H "accept: */*" \

-H "x-app-key: {appkey}" \

-H "Authorization: Bearer {token}"



# Для выдачи большего количества используется параметр limit:



curl -X GET "https://api.timeweb.ru/v1.2/accounts/{login}/domains/{domain}/user-records?limit=100" \

-H "accept: */*" \

-H "x-app-key: {appkey}" \

-H "Authorization: Bearer {token}"



# Для удобства дополнительно можно использовать offset:



curl -X GET "https://api.timeweb.ru/v1.2/accounts/{login}/domains/{domain}/user-records?limit=100&offset=20" \

-H "accept: */*" \

-H "x-app-key: {appkey}" \

-H "Authorization: Bearer {token}"

Пример ответа

{

"data": {

"subdomain": "test",

"value": "v=spf1 ip4:176.57.223.0/24 ip4:92.53.116.0/22 ip6:2a03:6f00::/32 ~all"

},

"id": 29044587,

"type": "TXT"

},

{

"data": {

"value": "193.164.150.42"

},

"id": 29044532,

"type": "A"

},

{

"data": {

"priority": 20,

"value": "mx2.timeweb.ru"

},

"id": 29044498,

"type": "MX"

},

{

"data": {

"priority": 10,

"value": "mx1.timeweb.ru"

},

"id": 29044497,

"type": "MX"

},

{

"data": {

"subdomain": null,

"value": "v=spf1 ip4:176.57.223.0/24 ip4:92.53.116.0/22 ip6:2a03:6f00::/32 ~all"

},

"id": 29044494,

"type": "TXT"

}

ID ресурсной записи, полученный в данном запросе (например: "id": 29044494), используется для удаления записей.

Удаление ресурсной записи

DELETE /v1.2/accounts/{login}/domains/{domain}/user-records/{idrecords}/

Шаблон запроса

curl -X DELETE " https://api.timeweb.ru/v1.2/accounts/ {login}/domains/{domain}/user-records/{idrecords}/" \

-H "accept: */*" \

-H "x-app-key: {appkey}" \

-H "Authorization: Bearer {token}"

ID записи (параметр idrecords) можно получить из метода выше.