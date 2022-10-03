Заказ услуги

Дополнительный IP-адрес предоставляется только для размещения на нем сайтов и доменов. Вы можете активировать услугу в панели управления аккаунтом на срок от 1 месяца.

Для подключения услуги необходимо перейти в раздел «Аккаунт» — «Доп. услуги».

Кликните на ссылку «IPv4». Ознакомьтесь с правилами оказания услуги и отметьте чекбокс «Я согласен с правилами предоставления услуги». Выберите вариант оплаты — отдельно или с баланса аккаунта.

При списании со счета услуга будет оплачена и предоставлена сразу же; при выборе «Оплатить отдельно» вы будете перенаправлены в раздел «Оплата услуг».

Настройка доп.IP после заказа

После заказа дополнительного IP-адреса необходимо произвести следующую настройку.

Шаг 1. Привяжите новый адрес к нужному домену.

Перейдите в раздел «Аккаунт» — «Доп. услуги». В строке с заказанным IP нажмите на значок шестеренки. В окне настроек выберите домен, к которому будет привязан IP-адрес, и нажмите «Добавить».





Сохраните изменения.

Шаг 2. Укажите новый IP-адрес в качестве А-записи выбранного домена.

Перейдите в раздел «Домены» — «Мои домены». Нажмите на значок шестеренки у нужного домена и выберите «Настройки DNS». Найдите в списке A-запись и нажмите на значок карандаша для ее редактирования. Введите новый IP и сохраните изменения.

Подробнее о настройке DNS смотрите здесь.

Шаг 3. Перепривяжите домен к сайту.

Перейдите в раздел «Сайты» — «Мои сайты». Нажмите «Отвязать домен» у нужного домена и подтвердите действие. После кликните «Привязать домен» и привяжите домен повторно.

См. также Привязка домена.

Отключение услуги

Отключить услугу «Дополнительный IP-адрес» вы можете в любой момент.

Перейдите в раздел «Инструменты» — «Доп. услуги» Нажмите на значок удаления у IP-адреса и подтвердите действие.

Подключенные на дополнительный IP доменные имена при этом будут переключены на использование основного IP-адреса сервера.