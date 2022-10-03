Дополнительный IP-адрес

Дополнительный IP-адрес

Заказ услуги

Дополнительный IP-адрес предоставляется только для размещения на нем сайтов и доменов. Вы можете активировать услугу в панели управления аккаунтом на срок от 1 месяца.

Для подключения услуги необходимо перейти в раздел «Аккаунт» — «Доп. услуги».

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  1. Кликните на ссылку «IPv4».
  2. Ознакомьтесь с правилами оказания услуги и отметьте чекбокс «Я согласен с правилами предоставления услуги».
  3. Выберите вариант оплаты — отдельно или с баланса аккаунта.

При списании со счета услуга будет оплачена и предоставлена сразу же; при выборе «Оплатить отдельно» вы будете перенаправлены в раздел «Оплата услуг». 

Настройка доп.IP после заказа

После заказа дополнительного IP-адреса необходимо произвести следующую настройку.

Шаг 1. Привяжите новый адрес к нужному домену.

  1. Перейдите в раздел «Аккаунт» — «Доп. услуги».
  2. В строке с заказанным IP нажмите на значок шестеренки.
  3. В окне настроек выберите домен, к которому будет привязан IP-адрес, и нажмите «Добавить». 

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  1. Сохраните изменения.

Шаг 2. Укажите новый IP-адрес в качестве А-записи выбранного домена.

  1. Перейдите в раздел «Домены» — «Мои домены».
  2. Нажмите на значок шестеренки у нужного домена и выберите «Настройки DNS».
  3. Найдите в списке A-запись и нажмите на значок карандаша для ее редактирования.
  4. Введите новый IP и сохраните изменения.

Подробнее о настройке DNS смотрите здесь.

Шаг 3. Перепривяжите домен к сайту.

  1. Перейдите в раздел «Сайты» — «Мои сайты».
  2. Нажмите «Отвязать домен» у нужного домена и подтвердите действие.
  3. После кликните «Привязать домен» и привяжите домен повторно.

См. также Привязка домена.

Отключение услуги

Отключить услугу «Дополнительный IP-адрес» вы можете в любой момент.

  1. Перейдите в раздел «Инструменты» — «Доп. услуги»
  2. Нажмите на значок удаления у IP-адреса и подтвердите действие.

Подключенные на дополнительный IP доменные имена при этом будут переключены на использование основного IP-адреса сервера. 

 

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