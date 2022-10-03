Дополнительный IP-адрес
Заказ услуги
Дополнительный IP-адрес предоставляется только для размещения на нем сайтов и доменов. Вы можете активировать услугу в панели управления аккаунтом на срок от 1 месяца.
Для подключения услуги необходимо перейти в раздел «Аккаунт» — «Доп. услуги».
- Кликните на ссылку «IPv4».
- Ознакомьтесь с правилами оказания услуги и отметьте чекбокс «Я согласен с правилами предоставления услуги».
- Выберите вариант оплаты — отдельно или с баланса аккаунта.
При списании со счета услуга будет оплачена и предоставлена сразу же; при выборе «Оплатить отдельно» вы будете перенаправлены в раздел «Оплата услуг».
Настройка доп.IP после заказа
После заказа дополнительного IP-адреса необходимо произвести следующую настройку.
Шаг 1. Привяжите новый адрес к нужному домену.
- Перейдите в раздел «Аккаунт» — «Доп. услуги».
- В строке с заказанным IP нажмите на значок шестеренки.
- В окне настроек выберите домен, к которому будет привязан IP-адрес, и нажмите «Добавить».
- Сохраните изменения.
Шаг 2. Укажите новый IP-адрес в качестве А-записи выбранного домена.
- Перейдите в раздел «Домены» — «Мои домены».
- Нажмите на значок шестеренки у нужного домена и выберите «Настройки DNS».
- Найдите в списке A-запись и нажмите на значок карандаша для ее редактирования.
- Введите новый IP и сохраните изменения.
Подробнее о настройке DNS смотрите здесь.
Шаг 3. Перепривяжите домен к сайту.
- Перейдите в раздел «Сайты» — «Мои сайты».
- Нажмите «Отвязать домен» у нужного домена и подтвердите действие.
- После кликните «Привязать домен» и привяжите домен повторно.
См. также Привязка домена.
Отключение услуги
Отключить услугу «Дополнительный IP-адрес» вы можете в любой момент.
- Перейдите в раздел «Инструменты» — «Доп. услуги»
- Нажмите на значок удаления у IP-адреса и подтвердите действие.
Подключенные на дополнительный IP доменные имена при этом будут переключены на использование основного IP-адреса сервера.