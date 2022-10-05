Заказ, установка и продление SSL

Ниже — инструкция для заказа SSL в панели hosting.timeweb.ru. Инструкцию для панели timeweb.cloud/my можно найти здесь.

Заказ и установка сертификата

Заказать SSL можно в вашей панели управления в разделе «Домены» — «SSL-сертификаты» на вкладке «Магазин сертификатов».

Let's Encrypt

Для заказа сертификата Let's Encrypt достаточно указать только домен, e-mail администратора не требуется.

Настройка защищенного соединения

При заказе сертификата Let's Encrypt вы также можете приобрести услугу «Настройка защищенного соединения», в рамках которой мы обеспечим корректную установку и настройку сертификата.

Проконтролируем установку сертификата;

Проверим сайт и исправим ошибки Mixed Content;

Настроим перенаправление на HTTPS для вашего сайта;

Проконтролируем своевременное продление сертификата;

Поможем вам в дальнейшей работе с сертификатом, если возникнут какие-либо вопросы.

Стоимость услуги составляет 99 рублей в месяц; оплата списывается ежедневно, аналогично абонентской плате за хостинг.

Отключить услугу можно в любой момент в панели управления в разделе «Аккаунт» — «Доп. услуги». При удалении сертификата услуга отключится автоматически.

Для заказа сертификата отметьте чекбокс «Я согласен с правилами предоставления услуги» и нажмите кнопку «Заказать».

Сертификат будет выпущен и установлен в течение 1-2 часов; дополнительных подтверждений не требуется. Перед заказом убедитесь, что выполнены все необходимые условия для успешной установки Let's Encrypt.

SSL Wildcard

Услуга включает в себя выпуск и установку сертификата Let's Encrypt Wildcard и его бессрочное автоматическое продление. С вашей стороны достаточно отправить заявку один раз, после чего домен и все его поддомены всегда будут работать с SSL.

При заказе этого типа сертификата также не требуется e-mail администратора. Достаточно выбрать домен.

Нажмите кнопку «Заказать». Будет отправлена заявка на выпуск сертификата. Вы можете оплатить услугу сейчас, кликнув на «Оплатить отдельно» во всплывающем окне, или дождаться ответа специалистов службы поддержки с дополнительной информацией.

Сертификат будет выпущен и установлен в течение 1-2 часов.

SSL Timeweb Pro

SSL Timeweb Pro — это SSL-сертификат от RapidSSL с его полной установкой и настройкой нашими силами.

Для заказа этого типа SSL потребуется указать администратора. На домене, для которого заказывается сертификат, обязательно должен быть создан почтовый ящик с именем admin, administrator, hostmaster, webmaster или postmaster, на который придет письмо для подтверждения заказа SSL.

Далее выберите способ оплаты (с баланса аккаунта или отдельным платежом), отметьте чек-бокс «Я согласен с правилами предоставления услуги» и нажмите кнопку «Заказать».

После поступления оплаты и подтверждения заказа сертификат будет автоматически выпущен и установлен в течение нескольких часов.

Мы обеспечим полную установку и настройку SSL, настроим работу сайта по https и устраним возможные ошибки, включая Mixed Content.

Сертификаты RapidSSL

Для заказа любого из сертификатов RapidSSL потребуется указать администратора.

На домене, для которого заказывается сертификат, обязательно должен быть создан почтовый ящик с именем admin, administrator, hostmaster, webmaster или postmaster, на который придет письмо для подтверждения заказа SSL.

Далее выберите способ оплаты (с баланса аккаунта или отдельным платежом), отметьте чек-бокс «Я согласен с правилами предоставления услуги» и нажмите кнопку «Заказать».

Последующий процесс обработки заказа будет отличаться в зависимости от типа сертификата:

RapidSSL

После поступления оплаты и подтверждения заказа сертификат будет автоматически выпущен и установлен в течение нескольких часов.

RapidSSL Wildcard

После поступления оплаты и подтверждения заказа, на указанный при заказе ящик придет письмо с zip-архивом, содержащим файлы сертификата. Данный архив необходимо передать специалистам нашей службы поддержки , после чего мы установим сертификат в течение 1-2 часов.

Установка стороннего сертификата

Для установки сертификата, приобретенного у другого провайдера, необходимо:

Убедиться, что домен, для которого устанавливается сертификат, привязан к нужному сайту в разделе «Сайты» — «Мои сайты». Перейти в раздел «Домены» — « SSL-сертификаты » на вкладку «Ручная установка». В поле «Домен» выбрать нужный домен из списка. В поле «IP для установки» выбрать «Добавить новый» либо, если дополнительный IP уже приобретен, выбрать его из списка. Скопировать сертификат и ключ в соответствующие поля и нажать «Установить». Привязать новый IP-адрес к домену в разделе «Аккаунт» — «Доп. услуги» (см. Настройка доп. IP после заказа ). Если домен делегирован на сторонние NS-серверы — на стороне провайдера NS-серверов указать в качестве A-записи домена новый IP-адрес.

Зачем нужен дополнительный IP-адрес?

Установка сторонних SSL-сертификатов на виртуальном хостинге осуществляется на выделенный IP. В начале работы по протоколу HTTPS браузер устанавливает защищенное соединение с web-сервером. Только после установки защищенного соединения браузер может запросить страницу конкретного сайта по протоколу HTTP. Чтобы при запросе к сайту выдавался правильный SSL-сертификат (принадлежащий запрашиваемому домену), необходимо, чтобы данный сайт обслуживался на отдельном IP-адресе.

Продление сертификата

Бесплатные сертификаты Let's Encrypt продлеваются автоматически за две недели до даты истечения.

Сертификаты SSL Wildcard также продлеваются автоматически.

Уведомления о необходимости продления сертификатов RapidSSL и SSL Timeweb Pro будут отправлены на контактный ящик аккаунта. В панели управления в разделе «Домены» — «SSL-сертификаты» — «Мои сертификаты» появится опция продления. Она будет доступна за 30 дней до истечения срока действия сертификата и в течение 30 дней после.

Для продления сертификата также необходимо наличие ящика с именем admin, administrator, hostmaster, webmaster или postmaster, чтобы подтвердить продление SSL.

При продлении оставшиеся дни текущего сертификата будут добавлены к сроку действия нового.

Автопродление сертификатов

Для RapidSSL и SSL Timeweb Pro также доступно автоматическое продление.

Чтобы включить или отключить автопродление сертификата:

Перейдите в раздел «Домены» — «SSL-сертификаты» — «Мои сертификаты». Кликните на значок шестеренки у нужного SSL. Переведите тумблер «Автопродление SSL-сертификата» в нужное положение.

Видеоинструкция

В инструкции рассказываем, как выбрать, заказать и установить SSL-сертификат для вашего сайта.