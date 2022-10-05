Получение технических заголовков
Технические заголовки содержат информацию о движении писем от отправителя к получателю (например, сведения о почтовых серверах, через которые проходило письмо, дате, времени отправки и пр.). Способ получения технических заголовков зависит от используемого вами почтового клиента или сервиса.
- Roundcube
- Timeweb Mail (mail.timeweb.com)
- Webmail (webmail.timeweb.ru)
- Gmail
- Yandex
- Mail.ru
- Mozilla Thunderbird
- The Bat
- Outlook (версия 13 и выше)
- Outlook Express
- Apple Mail
Roundcube
В интерфейсе Roundcube выделите нужное письмо, кликните на кнопку «Еще» (три точки) и выберите «Исходный текст».
Webmail
В веб-интерфейсе Webmail посмотреть заголовки можно, открыв нужное письмо и нажав кнопку «Дополнительно», а далее — «Показать оригинал»:
Gmail
В сервисе Gmail необходимо открыть нужное письмо, далее нажать на флажок справа сверху для открытия меню, после чего выбрать «Показать оригинал»:
Yandex
В веб-интерфейсе Яндекс.Почты необходимо открыть нужное письмо, кликнуть на три точки и выбрать «Свойства письма»:
Mail.ru
Откройте необходимое письмо и после выберите в меню сверху пункт «Еще», а в нем — «Служебные заголовки»:
Mozilla Thunderbird
Выделите нужное письмо в списке и нажмите ctrl + U. Откроется новое окно с заголовками.
Другой способ — открыть меню «Больше» в шапке окна с нужным письмом и выбрать в нем «Показать исходник»:
The Bat!
Для получения заголовков в меню «Вид» кликните на «Показывать заголовки»:
Outlook 13 (и выше)
Требуется дважды кликнуть на нужное письмо, после перейти в меню «Файл» и выбрать «Свойства»:
Необходимая информация будет представлена в разделе «Заголовки Интернета».
Outlook Express
Найдите в списке писем нужное письмо, кликните на нем правой кнопкой мыши и выберите «Свойства». Далее перейдите на вкладку «Параметры».
Apple Mail
В Apple Mail вам необходимо выделить в списке нужное письмо, далее в меню «Вид» выбрать «Сообщение» — «Все заголовки»: