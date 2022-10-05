Получение технических заголовков

Основные вопросы по работе с почтой

Технические заголовки содержат информацию о движении писем от отправителя к получателю (например, сведения о почтовых серверах, через которые проходило письмо, дате, времени отправки и пр.). Способ получения технических заголовков зависит от используемого вами почтового клиента или сервиса.

Roundcube

В интерфейсе Roundcube выделите нужное письмо, кликните на кнопку «Еще» (три точки) и выберите «Исходный текст».

Webmail

В веб-интерфейсе Webmail посмотреть заголовки можно, открыв нужное письмо и нажав кнопку «Дополнительно», а далее — «Показать оригинал»:

Gmail

В сервисе Gmail необходимо открыть нужное письмо, далее нажать на флажок справа сверху для открытия меню, после чего выбрать «Показать оригинал»:

Yandex

В веб-интерфейсе Яндекс.Почты необходимо открыть нужное письмо, кликнуть на три точки и выбрать «Свойства письма»:

Mail.ru

Откройте необходимое письмо и после выберите в меню сверху пункт «Еще», а в нем — «Служебные заголовки»:

Mozilla Thunderbird

Выделите нужное письмо в списке и нажмите ctrl + U. Откроется новое окно с заголовками.

Другой способ — открыть меню «Больше» в шапке окна с нужным письмом и выбрать в нем «Показать исходник»:

The Bat!

Для получения заголовков в меню «Вид» кликните на «Показывать заголовки»:

Outlook 13 (и выше)

Требуется дважды кликнуть на нужное письмо, после перейти в меню «Файл» и выбрать «Свойства»:

Необходимая информация будет представлена в разделе «Заголовки Интернета».

Outlook Express

Найдите в списке писем нужное письмо, кликните на нем правой кнопкой мыши и выберите «Свойства». Далее перейдите на вкладку «Параметры».

Apple Mail

В Apple Mail вам необходимо выделить в списке нужное письмо, далее в меню «Вид» выбрать «Сообщение» — «Все заголовки»: