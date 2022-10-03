Использование Node.js и npm

Вы можете использовать Node.js на виртуальном хостинге в качестве консольной утилиты, но запуск в виде системной службы или веб-сервера будет невозможен из-за ограничений. Чтобы разместить Node.js-службу, подойдут наши виртуальные серверы.

Установка nvm

Чтобы установить Node.js на хостинг, вы можете воспользоваться утилитой nvm . Последнюю версию можно установить на аккаунт командой:

touch ~/.bash_profile

curl -Ls https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/master/install.sh | bash

Утилита будет установлена в домашнюю директорию .nvm , куда также в дальнейшем будет установлен Node.js.

После выполнения команды в файл .bash_profile будут добавлены команды для активации nvm. Чтобы они вступили в силу, необходимо перезапустить SSH-сессию или выполнить команду:

source .bash_profile

Теперь вы можете устанавливать любые версии Node.js и переключаться между ними.

Установка Node.js и npm

Рекомендуемая команда для установки:

nvm install --lts=gallium

С помощью неё устанавливается последняя стабильная версия на момент написания статьи — v16 Gallium. Вы также можете устанавливать любые другие версии, например:

nvm install 16.16.0

Справка по утилите nvm доступна в репозитории Github.

Серверы виртуального хостинга работают на операционной системе Ubuntu 18.04, которая не поддерживает Node.js v18. Пока серверы не обновлены до более новой версии Ubuntu, устанавливать Node.js выше v16 не рекомендуется. Уточнить наличие серверов с более новой версией Ubuntu можно у технической поддержки.

Если вы установили несколько версий, то посмотреть их список можно командой:

$ nvm ls

Пример вывода:

v14.20.0

v16.15.0

-> v16.16.0

Чтобы затем переключиться на другую версию, используйте команду:

nvm use v14.20.0

Пакетный менеджер npm будет доступен после установки одной из версий. Чтобы его обновить, используйте команду: