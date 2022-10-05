Настройка SPF-записи
SPF (Sender Policy Framework) — это DNS-запись, содержащая список доверенных серверов, с которых может отправляться почта данного домена, и сведения о механизме обработки писем, отправленных с других серверов. Корректная настройка SPF позволит снизить вероятность рассылки спама злоумышленниками от вашего имени.
В панели Timeweb SPF настраивается в разделе «Домены» — «Мои домены» — «Настройки DNS» — «Добавить DNS запись» — «TXT».
Если TXT-запись с параметрами SPF уже создана, необходимо ее отредактировать. Не рекомендуется создавать несколько SPF-записей для домена, так как это может вызывать проблемы с доставкой почты.
SPF-запись Timeweb выглядит следующим образом:
v=spf1 include:_spf.timeweb.ru ~all
Основной синтаксис
Любая SPF-запись начинается с v=spf1, этот параметр не изменяется. Он указывает на версию записи, и в настоящее время поддерживается только spf1.
Далее указываются параметры (механизмы). Чаще всего используются следующие: all, ip4, ip6, a, mx, include, redirect. Также существуют, но используются значительно реже: ptr, exists, exp. Они все будут рассмотрены ниже.
Помимо механизмов используются префиксы (определители):
- + — Pass, принимать почту. Прописывать этот параметр необязательно, он установлен по умолчанию (т.е. значения «+a +mx» и «a mx» — идентичны).
- - — Fail, отклонять почту.
- ~ — SoftFail, «мягко» отклонять (принимать почту, но помещать ее в «Спам»).
- ? — нейтрально (обрабатывать как обычное письмо).
all
Параметр «all» подразумевает все серверы, не упомянутые отдельно в SPF-записи. «All» задает обработку полученных с них писем и указывается в конце записи.
Например:
v=spf1 ip4:176.57.223.0/24 ~all
— принимать почту только из подсети 176.57.223.0/24; письма с других адресов должны быть помечены как спам.
v=spf1 a -all
— принимать почту только с A-записи домена; письма с других адресов должны отвергаться.
v=spf1 -all
— отвергать все письма с домена. Такую настройку можно использовать для доменов, с которых не должна отправляться вообще никакая почта.
В последующих примерах мы не будем дополнительно комментировать значения параметров ~all и -all в SPF-записях.
ip4 / ip6
Используется для указания конкретных адресов и подсетей, из которых могут отправляться письма. Синтаксис для IPv4 и IPv6 идентичен.
v=spf1 ip4:176.57.223.0/24 ~all
— принимать почту из подсети 176.57.223.0/24.
v=spf1 ip6:2001:db8::10 ~all
— принимать почту с IPv6-адреса 2001:db8::10.
a
IP отправителя проверяется на соответствие A-записи домена.
v=spf1 a ~all
— принимать почту с A-записи текущего домена.
v=spf1 a:sub.domain.com ~all
— принимать почту с A-записи домена sub.domain.com.
mx
IP отправителя проверяется на соответствие IP-адресам серверов, указанных в MX-записях домена. На текущий день для многих современных сервисов эта директива уже не так важна, так как серверы входящей и исходящей почты зачастую имеют разные IP.
v=spf1 mx mx:sub.domain.com -all
— принимать почту с MX-серверов текущего домена и домена sub.domain.com.
v=spf1 mx/24 -all
— принимать почту из подсети, в которую входят MX-серверы текущего домена.
include
Позволяет учитывать в SPF-записи настройки SPF другого домена.
v=spf1 a include:other-domain.com -all
— принимать почту с A-записи текущего домена и серверов, указанных в SPF-записи домена other-domain.com.
При такой настройке проверяется SPF домена other-domain.com; если это, допустим, «v=spf1 a -all», то далее IP отправителя проверяется на соответствие A-записи домена other-domain.com.
redirect
Технически, redirect является модификатором, а не механизмом. Он выполняет одну основную функцию: сообщает, что необходимо применять настройки SPF другого домена.
v=spf1 redirect=other-domain.com
— почта должна приниматься или отклоняться согласно настройкам домена other-domain.com.
Прочие механизмы
Здесь мы рассмотрим оставшиеся механизмы, которые используются в настройках значительно реже.
ptr
PTR-запись IP-адреса отправителя проверяется на соответствие указанному домену. Данный механизм требует большого количества DNS-запросов при проверке, поэтому без острой необходимости использовать его в SPF не рекомендуется.
v=spf1 ptr:other-domain.com -all
— принимать почту со всех адресов, PTR-запись которых направлена на домен other-domain.com
exists
Запрашивается А-запись указанного домена; если она существует, проверка считается пройденной. Другими словами, проверяется, резолвится ли домен на какой-либо (любой) IP-адрес.
v=spf1 exists:mydomain.com -all
— принимать почту, если существует A-запись домена mydomain.com.
exp
Параметр «exp» применяется для отправки сообщения об ошибке отправителю письма. С помощью «exp» в SPF прописывается определенный поддомен, в TXT-записи которого указан текст сообщения об ошибке. Имя поддомена и текст ошибки может быть любым.
Параметр «exp» всегда указывается в конце записи (после all).
Например:
v=spf1 mx -all exp=error-spf.mydomain.com
При этом TXT-запись домена error-spf.mydomain.com содержит: «Not authorized to send mail for this domain».
Примеры настроек
Настройка SPF для «Почты для доменов» от Mail.Ru
(подробнее о настройке DNS для Mail.ru см. здесь)
Если вы отправляете почту только с серверов Mail.Ru:
v=spf1 redirect=_spf.mail.ru
Если вы отправляете почту так же и с других серверов (укажите IP-адреса или подсети вместо IP1, IP2 и т.д.):
v=spf1 ip4:IP1 ip4:IP2 ip4:IP3 include:_spf.mail.ru ~all
Настройка SPF для Яндекс.Почты
(подробнее о настройке DNS для Яндекса см. здесь)
При использовании только серверов Яндекса:
v=spf1 redirect=_spf.yandex.net
При использовании также и других серверов (укажите IP-адреса или подсети вместо IP1, IP2 и т.д.):
v=spf1 ip4:IP1 ip4:IP2 ip4:IP3 include:_spf.yandex.net ~all
Настройка SPF для Google
(подробнее о настройке DNS для Google см. здесь)
При использовании только серверов Google:
v=spf1 include:_spf.google.com ~all
При использовании также и других серверов (укажите IP-адреса или подсети вместо IP1, IP2 и т.д.):
v=spf1 ip4:IP1 ip4:IP2 include:_spf.google.com ~all
Другие примеры
v=spf1 a ip4:176.57.223.12 include:domain2.com -all
— принимать почту с IP-адресов, соответствующих A-записям текущего домена, с IP-адреса 176.57.223.12 и серверов, указанных в SPF-записи domain2.com; прочие письма отклонять.
v=spf1 mx/24 a:domain2.com/24 ~all
— принимать почту из подсети, в которую входят MX-серверы текущего домена, и из подсети, в которую входят A-записи домена domain2.com; прочие письма помещать в спам.
Видеоинструкция
- 00:00 | Зачем нужна SPF-запись?
- 00:50 | Что происходит с письмом после отправки?
- 2:44 | Настраиваем бесплатный домен и почту
- 5:18 | Где редактировать почтовые записи. Виды записей
- 6:50 | Проверяем письмо на подозрительность
- 8:06 | Как уберечь свою почту от спама?