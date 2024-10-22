Microsoft Outlook
В инструкции рассмотрим, как настроить почтовый клиент Microsoft Outlook на работу с ящиком, созданным в панели Timeweb.
Настройка Microsoft Outlook на Windows
- Откройте Outlook и нажмите «Добавить учетную запись» в меню слева.
- Укажите почтовый ящик, который вы хотите подключить, и нажмите «Продолжить».
- Выберите протокол IMAP или POP.
При использовании IMAP письма не удаляются с почтового сервера, а синхронизируются с почтовым клиентом.
При использовании POP3 письма будут удалены с почтового сервера после их загрузки в почтовый клиент. Вы можете включить сохранение писем на сервере в настройках почтового клиента.
- Введите пароль от ящика и укажите настройки для входящей и исходящей почты.
Сервер входящей почты:
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- Сервер входящей почты IMAP:
imap.timeweb.ru(IMAP) или
pop3.timeweb.ru(POP3)
- Порт: 993 (IMAP) или 995 (POP3)
- Безопасный тип соединения: SSL/TLS
- Сервер входящей почты IMAP:
Сервер исходящей почты:
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- Имя пользователя SMTP: ваш почтовый ящик
- Пароль: оставьте пустым
- Имя сервера:
smtp.timeweb.ru
- Порт: 465
- Безопасный тип соединения: SSL/TLS
- После заполнения данных нажмите «Продолжить».
- На следующем экране снова кликните «Продолжить».
- Программе потребуется время для настройки ящика — вы увидите окно «Ожидание поставщика электронной почты».
- После завершения настройки нажмите «Готово»
Теперь вы можете перейти во «Входящие» и убедиться, что содержимое ящика доступно в Outlook.
Настройка Microsoft Outlook на Android
- Откройте приложение Outlook и в левом верхнем углу тапните на аватар профиля.
- Нажмите на значок плюса.
- Укажите почтовый ящик, который вы хотите подключить, и нажмите «Продолжить».
- Выберите протокол IMAP или POP3.
При использовании IMAP письма не удаляются с почтового сервера, а синхронизируются с почтовым клиентом.
При использовании POP3 письма будут удалены с почтового сервера после их загрузки в почтовый клиент, если в его настройках не включена опция сохранения писем на сервере.
- Укажите пароль от ящика, имя, описание почты и нажмите «Дополнительные параметры».
Сервер входящей почты:
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- Имя узла:
imap.timeweb.ru(IMAP) или
pop3.timeweb.ru(POP3)
- Порт: 993 (IMAP) или 995 (POP3)
- Тип безопасности: SSL/TLS
- Метод аутентификации: Автоопределение
- Имя пользователя и пароль: по умолчанию
- Имя узла:
Сервер исходящей почты:
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- Имя узла:
smtp.timeweb.ru
- Порт: 465
- Защита соединения: SSL/TLS
- Имя пользователя и пароль: по умолчанию
- Имя узла:
- После заполнения данных в правом нижнем углу тапните иконку галочки.
Почтовый ящик подключен, теперь вы сможете им пользоваться в приложении Outlook.
С дополнительными настройками почты можно подробнее ознакомиться в инструкции Outlook.
Настройка Microsoft Outlook на iOS
- Откройте приложение Outlook и в левом верхнем углу нажмите на профиль.
- Нажмите на значок шестеренки слева внизу для перехода к настройкам.
- Нажмите «Добавить учетную запись почты».
- Выберите «Добавить учетную запись электронной почты».
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Выберите «IMAP».
- Укажите почтовый ящик, который нужно настроить, и нажмите «Добавить учетную запись».
- Укажите настройки для входящей почты и исходящей почты.
IMAP-сервер для входящей почты:
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- Имя узла IMAP:
imap.timeweb.ru
- Порт IMAP: 993
- Протокол: IMAP
- Безопасность порта: SSL
- Имя пользователя IMAP: ваш почтовый ящик
- Пароль IMAP: пароль от почтового ящика
- Имя узла IMAP:
SMTP-сервер для исходящей почты:
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- Имя узла SMTP:
smtp.timeweb.ru
- Порт SMTP: 465
- Безопасность порта: SSL
- Имя пользователя SMTP: ваш почтовый ящик
- Пароль SMTP: оставьте пустым
- Имя узла SMTP:
- Нажмите «Вход».
Почтовый ящик подключен, теперь вы сможете им пользоваться в приложении Outlook.