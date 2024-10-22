Microsoft Outlook

Microsoft Outlook

В инструкции рассмотрим, как настроить почтовый клиент Microsoft Outlook на работу с ящиком, созданным в панели Timeweb.

Настройка Microsoft Outlook на Windows

  1. Откройте Outlook и нажмите «Добавить учетную запись» в меню слева.

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  1. Укажите почтовый ящик, который вы хотите подключить, и нажмите «Продолжить».

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  1. Выберите протокол IMAP или POP.

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При использовании IMAP письма не удаляются с почтового сервера, а синхронизируются с почтовым клиентом.

При использовании POP3 письма будут удалены с почтового сервера после их загрузки в почтовый клиент. Вы можете включить сохранение писем на сервере в настройках почтового клиента. 

  1. Введите пароль от ящика и укажите настройки для входящей и исходящей почты. 

Сервер входящей почты:

    • Сервер входящей почты IMAP: imap.timeweb.ru (IMAP) или pop3.timeweb.ru (POP3)
    • Порт: 993 (IMAP) или 995 (POP3)
    • Безопасный тип соединения: SSL/TLS

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Сервер исходящей почты:

    • Имя пользователя SMTP: ваш почтовый ящик
    • Пароль: оставьте пустым
    • Имя сервера: smtp.timeweb.ru
    • Порт: 465
    • Безопасный тип соединения: SSL/TLS

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  1. После заполнения данных нажмите «Продолжить».
  2. На следующем экране снова кликните «Продолжить».

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  1. Программе потребуется время для настройки ящика — вы увидите окно «Ожидание поставщика электронной почты».
  2. После завершения настройки нажмите «Готово»

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Теперь вы можете перейти во «Входящие» и убедиться, что содержимое ящика доступно в Outlook.

Настройка Microsoft Outlook на Android

  1. Откройте приложение Outlook и в левом верхнем углу тапните на аватар профиля.

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  1. Нажмите на значок плюса.

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  1. Укажите почтовый ящик, который вы хотите подключить, и нажмите «Продолжить».

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  1. Выберите протокол IMAP или POP3.

При использовании IMAP письма не удаляются с почтового сервера, а синхронизируются с почтовым клиентом.

При использовании POP3 письма будут удалены с почтового сервера после их загрузки в почтовый клиент, если в его настройках не включена опция сохранения писем на сервере. 

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  1. Укажите пароль от ящика, имя, описание почты и нажмите «Дополнительные параметры».

Сервер входящей почты:

    • Имя узла: imap.timeweb.ru (IMAP) или pop3.timeweb.ru (POP3)
    • Порт: 993 (IMAP) или 995 (POP3)
    • Тип безопасности: SSL/TLS
    • Метод аутентификации: Автоопределение
    • Имя пользователя и пароль: по умолчанию

Сервер исходящей почты:

    • Имя узла: smtp.timeweb.ru
    • Порт: 465
    • Защита соединения: SSL/TLS
    • Имя пользователя и пароль: по умолчанию
  1. После заполнения данных в правом нижнем углу тапните иконку галочки.

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Почтовый ящик подключен, теперь вы сможете им пользоваться в приложении Outlook.

С дополнительными настройками почты можно подробнее ознакомиться в инструкции Outlook.

Настройка Microsoft Outlook на iOS

  1. Откройте приложение Outlook и в левом верхнем углу нажмите на профиль.

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  1. Нажмите на значок шестеренки слева внизу для перехода к настройкам.

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  1. Нажмите «Добавить учетную запись почты».

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  1. Выберите «Добавить учетную запись электронной почты».

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  1. Выберите «IMAP».

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  1. Укажите почтовый ящик, который нужно настроить, и нажмите «Добавить учетную запись».

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  1. Укажите настройки для входящей почты и исходящей почты.

IMAP-сервер для входящей почты:

    • Имя узла IMAP: imap.timeweb.ru 
    • Порт IMAP: 993
    • Протокол: IMAP
    • Безопасность порта: SSL
    • Имя пользователя IMAP: ваш почтовый ящик
    • Пароль IMAP: пароль от почтового ящика

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SMTP-сервер для исходящей почты:

    • Имя узла SMTP: smtp.timeweb.ru 
    • Порт SMTP: 465
    • Безопасность порта: SSL
    • Имя пользователя SMTP: ваш почтовый ящик
    • Пароль SMTP: оставьте пустым

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  1. Нажмите «Вход».

Почтовый ящик подключен, теперь вы сможете им пользоваться в приложении Outlook.