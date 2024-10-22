В инструкции рассмотрим, как настроить почтовый клиент Microsoft Outlook на работу с ящиком, созданным в панели Timeweb.

Настройка Microsoft Outlook на Windows

Откройте Outlook и нажмите «Добавить учетную запись» в меню слева.

Укажите почтовый ящик, который вы хотите подключить, и нажмите «Продолжить».

Выберите протокол IMAP или POP.

При использовании IMAP письма не удаляются с почтового сервера, а синхронизируются с почтовым клиентом. При использовании POP3 письма будут удалены с почтового сервера после их загрузки в почтовый клиент. Вы можете включить сохранение писем на сервере в настройках почтового клиента.

Введите пароль от ящика и укажите настройки для входящей и исходящей почты.

Сервер входящей почты:

Сервер входящей почты IMAP: imap.timeweb.ru (IMAP) или pop3.timeweb.ru (POP3) Порт: 993 (IMAP) или 995 (POP3) Безопасный тип соединения: SSL/TLS



Сервер исходящей почты:

Имя пользователя SMTP: ваш почтовый ящик Пароль: оставьте пустым Имя сервера: smtp.timeweb.ru Порт: 465 Безопасный тип соединения: SSL/TLS



После заполнения данных нажмите «Продолжить». На следующем экране снова кликните «Продолжить».

Программе потребуется время для настройки ящика — вы увидите окно «Ожидание поставщика электронной почты». После завершения настройки нажмите «Готово»

Теперь вы можете перейти во «Входящие» и убедиться, что содержимое ящика доступно в Outlook.

Настройка Microsoft Outlook на Android

Откройте приложение Outlook и в левом верхнем углу тапните на аватар профиля.

Нажмите на значок плюса.

Укажите почтовый ящик, который вы хотите подключить, и нажмите «Продолжить».

Выберите протокол IMAP или POP3.

При использовании IMAP письма не удаляются с почтового сервера, а синхронизируются с почтовым клиентом. При использовании POP3 письма будут удалены с почтового сервера после их загрузки в почтовый клиент, если в его настройках не включена опция сохранения писем на сервере.

Укажите пароль от ящика, имя, описание почты и нажмите «Дополнительные параметры».

Сервер входящей почты:

Имя узла: imap.timeweb.ru (IMAP) или pop3.timeweb.ru (POP3) Порт: 993 (IMAP) или 995 (POP3) Тип безопасности: SSL/TLS Метод аутентификации: Автоопределение Имя пользователя и пароль: по умолчанию



Сервер исходящей почты:

Имя узла: smtp.timeweb.ru Порт: 465 Защита соединения: SSL/TLS Имя пользователя и пароль: по умолчанию



После заполнения данных в правом нижнем углу тапните иконку галочки.

Почтовый ящик подключен, теперь вы сможете им пользоваться в приложении Outlook.

С дополнительными настройками почты можно подробнее ознакомиться в инструкции Outlook.

Настройка Microsoft Outlook на iOS

Откройте приложение Outlook и в левом верхнем углу нажмите на профиль.

Нажмите на значок шестеренки слева внизу для перехода к настройкам.

Нажмите «Добавить учетную запись почты».

Выберите «Добавить учетную запись электронной почты».

Выберите «IMAP».

Укажите почтовый ящик, который нужно настроить, и нажмите «Добавить учетную запись».

Укажите настройки для входящей почты и исходящей почты.

IMAP-сервер для входящей почты:

Имя узла IMAP: imap.timeweb.ru Порт IMAP: 993 Протокол: IMAP Безопасность порта: SSL Имя пользователя IMAP: ваш почтовый ящик Пароль IMAP: пароль от почтового ящика



SMTP-сервер для исходящей почты:

Имя узла SMTP: smtp.timeweb.ru Порт SMTP: 465 Безопасность порта: SSL Имя пользователя SMTP: ваш почтовый ящик Пароль SMTP: оставьте пустым



Нажмите «Вход».

Почтовый ящик подключен, теперь вы сможете им пользоваться в приложении Outlook.