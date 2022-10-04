Перенос доменов .ru и .рф из Reg.ru

Перенос доменов .ru и .рф из Reg.ru

Перенос доменов .RU и .РФ выполняется бесплатно. В течение всего периода переноса ваш сайт будет доступен: трансфер никак не влияет на работу сайта.

Ограничения для переноса

Перенос домена от Reg.ru невозможен в следующих случаях:

  • Срок регистрации домена закончился или заканчивается в ближайшие семь дней.
  • Прошло менее 30 дней с последней смены регистратора.
  • Домен включен в стоп-лист (для домена установлена блокировка регистратором или реестром зоны).
  • В отношении домена ведется судебный процесс.

Самостоятельный перенос домена

Шаг 1. Получение Authinfo-кода от регистратора Reg.ru

  1. Откройте форму заявки на получение секретного ключа: https://www.reg.ru/domain/service/get_secret_key/
  2. В окне заявки:

Regru

    • Введите домены, которые хотите перенести. Обратите внимание, что можно передать только домены, которые были зарегистрированы на текущем аккаунте.
    • Выберите способ получения ключа: e-mail или SMS.
    • Укажите контактный e-mail или телефон. Контакты должны совпадать с контактными данными, указанными для домена. Если необходимо получить ключ на другой e-mail или телефон, предварительно свяжитесь с поддержкой регистратора, чтобы обновить контактные данные.
    • Отметьте чек-бокс «Я не робот» и нажмите «Продолжить».
  1. Прикрепите подтверждающие документы:

Regru2

В течение 3 рабочих дней Reg.ru обработает вашу заявку и вышлет ключ на указанный e-mail или телефон. Срок действия ключа — 20 календарных дней. 

Шаг 2. Заказ переноса в панели Timeweb

1. Перейдите в раздел «Домены и поддомены» панели управления.

Если домен уже добавлен — нажмите на ссылку «Продлевать домен в Timeweb» рядом с нужным доменом.

Transfer2

Если домен еще не добавлен — нажмите «Перенести домен» над списком доменов.

Transfer1

2. В открывшейся форме:

  • укажите нужный домен в зоне .ru или .рф, если он не указан автоматически;
  • введите код трансфера, полученный от текущего регистратора;
  • нажмите «Перенести домен».

Transfer3

После запуска трансфера, рядом с доменом в панели управления будет отображаться надпись «В процессе переноса». Если при переносе возникнет ошибка, рядом с доменом будет выведено соответствующее уведомление. 

Перенос, как правило, выполняется в течение 5-7 дней. Если домен находится в статусе «В процессе переноса» более 7 дней, обратитесь, пожалуйста, в Службу поддержки для уточнения информации.

Как только домен будет передан на обслуживание в ТаймВэб.Домены, вы получите уведомление на административный e-mail домена.

Перенос нашими силами

Вам необязательно заниматься переносом самостоятельно — мы можем сделать всё за вас. Это также полностью бесплатно.

Для переноса достаточно отправить обращение в службу поддержки и сообщить в нем:

  • домен или домены, которые вы хотите перенести;
  • логин и пароль от панели текущего регистратора.

Всё остальное сделаем мы.

Доступ в панель регистратора необходим для запуска переноса. Мы гарантируем полную сохранность предоставленных вами данных.

 

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