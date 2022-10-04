Перенос доменов .ru и .рф из Reg.ru

Перенос доменов .ru и .рф из Reg.ru

Перенос доменов .ru и .рф в Timeweb от других регистраторов

Перенос доменов .RU и .РФ выполняется бесплатно. В течение всего периода переноса ваш сайт будет доступен: трансфер никак не влияет на работу сайта.

Ограничения для переноса

Перенос домена от Reg.ru невозможен в следующих случаях:

Срок регистрации домена закончился или заканчивается в ближайшие семь дней.

Прошло менее 30 дней с последней смены регистратора.

Домен включен в стоп-лист (для домена установлена блокировка регистратором или реестром зоны).

В отношении домена ведется судебный процесс.

Самостоятельный перенос домена

Шаг 1. Получение Authinfo-кода от регистратора Reg.ru

Откройте форму заявки на получение секретного ключа: https://www.reg.ru/domain/service/get_secret_key/ В окне заявки:

Введите домены, которые хотите перенести. Обратите внимание, что можно передать только домены, которые были зарегистрированы на текущем аккаунте. Выберите способ получения ключа: e-mail или SMS. Укажите контактный e-mail или телефон. Контакты должны совпадать с контактными данными, указанными для домена. Если необходимо получить ключ на другой e-mail или телефон, предварительно свяжитесь с поддержкой регистратора , чтобы обновить контактные данные. Отметьте чек-бокс «Я не робот» и нажмите «Продолжить».



Прикрепите подтверждающие документы:

В течение 3 рабочих дней Reg.ru обработает вашу заявку и вышлет ключ на указанный e-mail или телефон. Срок действия ключа — 20 календарных дней.

Шаг 2. Заказ переноса в панели Timeweb

1. Перейдите в раздел «Домены и поддомены» панели управления.

Если домен уже добавлен — нажмите на ссылку «Продлевать домен в Timeweb» рядом с нужным доменом.

Если домен еще не добавлен — нажмите «Перенести домен» над списком доменов.

2. В открывшейся форме:

укажите нужный домен в зоне .ru или .рф, если он не указан автоматически;

введите код трансфера, полученный от текущего регистратора;

нажмите «Перенести домен».

После запуска трансфера, рядом с доменом в панели управления будет отображаться надпись «В процессе переноса». Если при переносе возникнет ошибка, рядом с доменом будет выведено соответствующее уведомление.

Перенос, как правило, выполняется в течение 5-7 дней. Если домен находится в статусе «В процессе переноса» более 7 дней, обратитесь, пожалуйста, в Службу поддержки для уточнения информации.

Как только домен будет передан на обслуживание в ТаймВэб.Домены, вы получите уведомление на административный e-mail домена.

Перенос нашими силами

Вам необязательно заниматься переносом самостоятельно — мы можем сделать всё за вас. Это также полностью бесплатно.

Для переноса достаточно отправить обращение в службу поддержки и сообщить в нем:

домен или домены, которые вы хотите перенести;

логин и пароль от панели текущего регистратора.

Всё остальное сделаем мы.

Доступ в панель регистратора необходим для запуска переноса. Мы гарантируем полную сохранность предоставленных вами данных.