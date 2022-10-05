Внесение изменений в договор

Если вы хотите внести изменения в договор (исправить допущенные ошибки в реквизитах, изменить условия сотрудничества), вам необходимо связаться со службой поддержки.

Изменения вносятся в договор путем подписания Дополнительного соглашения, которое составляется к уже имеющемуся у клиента договору.

После обсуждения изменений и составления текста соглашения мы пришлем его вам в электронном виде.

Подписанный оригинал соглашения будет нужно направить на почтовый адрес ООО «ТаймВэб»: 196006, Россия, Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22., корп.2, лит. А.