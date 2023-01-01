Аренда VDS и VPS

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469
отзывов на
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Лимон Вебстудия
Лимон Вебстудия
Я вебмастер, и с Таймвэб работаю уже несколько лет. Есть сайты на поддержке на разных хостингах. Могу уверенно сказать, что стабильность, скорость работы сайтов, тарифы - все отлично, техподдержка круглосуточная. Бывают рабочие моменты, но хостер решает их достаточно быстро. Каждый новый сайт мы теперь стали размещать на Таймвэб.
hosters.ru
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Владимир Федин
Московское бюро переводов с 1999 года
Хостимся на Таймвэбе около трех лет. Сайт с посещаемостью 2-3 тыс. посетителей в сутки, плюс еще несколько более мелких сайтов. Всё работает как часы. Аптайм прекрасный, скорость загрузки сайта хорошая. На мой взгляд, один из лучших хостингов в РФ, а мы перепробовали почти всех более-менее крупных хостеров. Удобная панель управления, удобно делать бэкапы сайта.
hosters.ru
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Эрик Портман
Интернет - магазин «Ба-Бах Калуга»
Нравиться, что можно выбрать тарифный план под свои нужды, не переплачивать за неиспользованные ресурсы, да и не нужные услуги. Платить за то, что нужно удобно. Проконсультировался в чате, быстро все настроил и подключил. Спасибо
hosters.ru
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Дистрибутивы
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Бесплатно перенесем
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Перенесем данные со стороннего хостинга или сервера
Установим и настроим необходимое ПО для работы: Nginx, Apache, MySQL и PHP
Проверим и убедимся, что все работает, как надо
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фото, видео и статических сайтов
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Kubernetes
Автоматизация управления
контейнерными приложениями
Вопросы и ответы
Что такое VDS и VPS? И какая между ними разница?
VDS — Virtual Dedicated Server или виртуальные выделенные серверы. VPS — Virtual Private Server или виртуальные частные серверы. По сути это одно и то же. И в том, и в другом случае речь про виртуальные серверы, которые берут в аренду для размещения сайтов, приложений или хранения данных.
Для чего нужны виртуальные серверы?
Виртуальный сервер нужен, когда виртуального хостинга недостаточно, а брать в аренду выделенный сервер или разворачивать свой собственный невыгодно или просто нет необходимости.
В случае с хостингом на одном VDS или VPS сервере будут размещаться сразу много клиентов и проектов. Мощности сервера будут распределяться между всеми — в зависимости от текущей нагрузки каждого проекта.
Виртуальный же сервер позволяет арендовать не только место на сервере, но и мощности: процессор, оперативную память и ширину канала. Кроме того, если ваш проект будет быстро расти, вы в любой момент сможете повысить тариф и увеличить объем гарантированных ресурсов.
Какие преимущества у виртуальных серверов?
Вот несколько причин, почему стоить купить VDS или VPS — вместо хостинга или физического сервера.
Легкая масштабируемость.
Вы можете мгновенно увеличивать мощности сервера под нужды своего проекта. Для сравнения: чтобы увеличить мощности выделенного физического сервера, придется сначала заказать, а потом установить дополнительные модули.
Гибкая настройка.
Вы получаете полноценный root-доступ к серверу и можете настраивать его, как пожелаете — выбрать операционную систему, установить любые приложения и панели управления, добавить библиотеки и расширения, которые нужны для работы ваших проектов.
При создании сервера вы можете выбрать, какое ПО вам нужно на сервере. И мы сразу его установим.
Оптимизация расходов.
Вам не нужно брать в аренду физический сервер целиком. С облачным сервером вы будете платить только за те ресурсы, которыми реально пользуетесь, а мы возьмем на себя всю инфраструктуру и поддержку.
Какие способы оплаты вы поддерживаете?
Вы можете оплачивать сервер по карте или со счета компании. Также мы поддерживаем другие популярные способы: ЮMoney, Киви и СберPay.
Для иностранных клиентов есть два способа оплаты:
Иностранная банковская карта — оплата через систему Stripe. Можно оплатить любой валютой, которая будет конвертирована сначала в евро, а затем в рубли.
Иностранная банковская карта (KZT) — оплата через Cloud Payments. Подойдет прежде всего для клиентов из Казахстана. Но можно платить и другой валютой: она будет конвертирована в тенге, а потом в рубли.
Комиссии за пополнение нет, но стоит учитывать курс обмена валют.
Можно ли установить на VPS и VDS свой образ?
Конечно. Для этого создайте образ своего сервера и отправьте его нашей службе поддержки. Можно сделать это в чате или создать тикет в панели управления.
Наши специалисты конвертируют его в формат KVM, если нужно, и запустят на сервере Timeweb.
Мы можем конвертировать образы, которые были созданы на Xen, VMware, Oracle VirtualBox, Hyper-V и других гипервизорах. Главное — чтобы формат образа поддерживался конвертером qemu-img.
Есть ли у вас резервное копирование?
Да. В нашей панели управления вы можете создавать бэкапы вручную или настроить их создание по расписанию: раз в неделю, раз месяц или раз в квартал. Стоимость услуги зависит от размера бэкапа — 6 ₽ за 1 Гб.
Кроме того, вы можете создавать снапшоты, которые позволят быстро откатить систему до прежнего состояния. Услуга бесплатная.
Какие проекты нельзя размещать на серверах?
Нельзя размещать проекты, связанные с мошенничеством, рассылкой спама, распространением вирусов, нарушением авторских прав, рекламой запрещенных товаров и другим контентом, который нарушает действующее российское законодательство.
Полный список можно узнать на странице с
правилами оказания услуг
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