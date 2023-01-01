Аренда VDS и VPS

Легкая масштабируемость.

Гибкая настройка.

Оптимизация расходов.

Вот несколько причин, почему стоить купить VDS или VPS — вместо хостинга или физического сервера.Вы можете мгновенно увеличивать мощности сервера под нужды своего проекта. Для сравнения: чтобы увеличить мощности выделенного физического сервера, придется сначала заказать, а потом установить дополнительные модули.Вы получаете полноценный root-доступ к серверу и можете настраивать его, как пожелаете — выбрать операционную систему, установить любые приложения и панели управления, добавить библиотеки и расширения, которые нужны для работы ваших проектов.При создании сервера вы можете выбрать, какое ПО вам нужно на сервере. И мы сразу его установим.Вам не нужно брать в аренду физический сервер целиком. С облачным сервером вы будете платить только за те ресурсы, которыми реально пользуетесь, а мы возьмем на себя всю инфраструктуру и поддержку.