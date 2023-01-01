Аренда VDS и VPS

Масштабируемые виртуальные серверы
с почасовым биллингом
Нам доверяют крупнейшие бренды
Дата-центр
Санкт-Петербург
Процессор
3.3 ГГц
Диски
NVME
ОС
Linux
Срок аренды
12 мес Скидка 10%
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Максимальная
производительность

Мощные
процессоры

Используем современные процессоры:

— Intel Xeon Gold 6230R 2,8 ГГц
— AMD EPYC 7502 3,3 ГГц
— Intel i9-9900KF 5,0 ГГц
Мощные <br/>процессоры

Гарантированная
доля CPU

Выделяем конкретное количество ядер процессора, которыми можете пользоваться только вы
Гарантированная <br/>доля CPU

Пропускная
способность

Базовая скорость: от 100 до 200 мбит в секунду. Но вы можете увеличить ее до 1 гбита. Трафик неограничен
Пропускная <br/>способность

Сверхбыстрые
диски

Данные на дисках NVMe записываются и читаются в 5 раз быстрее, чем на обычных SSD
Сверхбыстрые <br/>диски

Отвечаем за ваши данные,
как за свои

Ваши данные
надежно защищены
Серверы сертифицированы и отвечают всем требованиям
по защите данных:
152-ФЗ
Федеральный закон РФ о защите персональных данных
PCI DSS
Стандарты по безопасности платежных данных VISA и Mastercard
ISO
Международные стандарты по проектированию дата-центров
Для тех, кто работает с клиентами из ЕС: наши дата-центры построены с учетом требований
Европейского Союза к защите персональных данных — постановление GDPR
Ваши данные под защитой
Дата-центры
уровня TIER III
Размещаем инфраструктуру в надежных дата-центрах России и Польши
Доступность
по SLA — 99,99%
Гарантируем высокую отказоустойчивость. Возможный простой — не более 50 минут в год
Круглосуточный
мониторинг
Следим за доступностью инфраструктуры и мгновенно реагируем на проблемы

Управляйте VDS и VPS,
как вам удобно

Собственная
панель управления

Создавайте виртуальные серверы за несколько секунд и пользуйтесь
другими нашими услугами — все в одной панели
управления. Для ценителей — есть темная тема

Мобильное
приложение

В приложении можно управлять
VDS, следить за балансом и
обращаться в поддержку
Приложение в App Store
Приложение в Google Play
Мобильное <br/>приложение

Управление
через API

Автоматизируйте управление:
создавайте виртуальные серверы,
управляйте бэкапами,
доменами и базами данных
Управление <br/>через API

Поддержка 24/7

Создали одну из лучших служб поддержки на рынке облачных услуг
Отвечаем в чате, мессенджерах и соцсетях — сразу, в тикетах — в течение 20 минут
Бесплатно переносим данные с другого сервера и восстанавливаем сайты из бэкапов
Настраиваем виртуальный сервер и ПО, а также диагностируем работоспособность сайтов. Тоже бесплатно
75% отзывов наших клиентов — про качественную поддержку
469
отзывов на
hostings.info
273
отзывов на
hosters.ru
Лимон Вебстудия
Лимон Вебстудия
Я вебмастер, и с Таймвэб работаю уже несколько лет. Есть сайты на поддержке на разных хостингах. Могу уверенно сказать, что стабильность, скорость работы сайтов, тарифы - все отлично, техподдержка круглосуточная. Бывают рабочие моменты, но хостер решает их достаточно быстро. Каждый новый сайт мы теперь стали размещать на Таймвэб.
hosters.ru
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Владимир Федин
Московское бюро переводов с 1999 года
Хостимся на Таймвэбе около трех лет. Сайт с посещаемостью 2-3 тыс. посетителей в сутки, плюс еще несколько более мелких сайтов. Всё работает как часы. Аптайм прекрасный, скорость загрузки сайта хорошая. На мой взгляд, один из лучших хостингов в РФ, а мы перепробовали почти всех более-менее крупных хостеров. Удобная панель управления, удобно делать бэкапы сайта.
hosters.ru
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Эрик Портман
Интернет - магазин «Ба-Бах Калуга»
Нравиться, что можно выбрать тарифный план под свои нужды, не переплачивать за неиспользованные ресурсы, да и не нужные услуги. Платить за то, что нужно удобно. Проконсультировался в чате, быстро все настроил и подключил. Спасибо
hosters.ru
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Закажите чистый VDS
или готовую сборку

Дистрибутивы
Приложения

Бесплатно перенесем
ваши сайты

Перенесем данные со стороннего хостинга или сервера
Установим и настроим необходимое ПО для работы: Nginx, Apache, MySQL и PHP
Проверим и убедимся, что все работает, как надо

Облачная IT-инфраструктура
для бизнеса и стартапов

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Запуск облачных СУБД
за пару кликов
Базы данных
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Когда важно хранить данные
на отдельном железе
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Объектное
хранилище S3
Для хранения бэкапов, архивов,
фото, видео и статических сайтов
Объектное <br/>хранилище S3
Балансировщики
Распределяют трафик между
серверами и повышают
отказоустойчивость проекта
Балансировщики
Защита от DDoS
Комплексная защита от атак
на уровнях L3, L4 и L7
Защита от DDoS
Kubernetes
Автоматизация управления
контейнерными приложениями
Kubernetes

Вопросы и ответы

Что такое VDS и VPS? И какая между ними разница?
Для чего нужны виртуальные серверы?
Какие преимущества у виртуальных серверов?
Какие способы оплаты вы поддерживаете?
Можно ли установить на VPS и VDS свой образ?
Есть ли у вас резервное копирование?
Какие проекты нельзя размещать на серверах?

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