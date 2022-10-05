Смена администратора при ликвидации юр.лица или ИП (ТаймВэб.Домены)

Процедуры, описанные в статье, касаются доменов .RU и .РФ, зарегистрированных через регистратора ТаймВэб.Домены.

Юридические лица

Если юридическое лицо уже ликвидировано

Если администратором домена является юридическое лицо, которое уже ликвидировано, такой домен невозможно переоформить на другого владельца по стандартной процедуре передачи прав. Также, согласно п.8.6. Правил регистрации доменных имен, регистратор вправе приостановить обслуживание такого домена в любой момент, не дожидаясь даты истечения, и удалить его.

При аннулировании домен будет освобожден и может быть сразу зарегистрирован третьими лицами или автоматизированными скупщиками доменов, которые отслеживают доменные имена и перехватывают их сразу после освобождения.

В этой ситуации, чтобы не рисковать потерей домена, вы можете пройти специальную платную процедуру перерегистрации, при которой регистратор досрочно удалит домен из Реестра и затем перерегистрирует его на нового владельца. При выполнении процедуры регистратор задействует свои мощности и ресурсы, чтобы защитить домен от перехвата и безопасно переоформить его на нового владельца, данные которого вы предоставите.

Потребуется предоставить документы, подтверждающие, что новый администратор (физическое или юридическое лицо) имеет отношение к домену.

Такими документами могут быть:

Выписка из реестра, из которой видно, что у прежней и новой компании один директор или учредитель.

Выписка, демонстрирующая, что физическое лицо, претендующее на домен, — бывший директор или учредитель компании.

Доказательства оплаты продления домена лицом, претендующим на домен.

Другие подобные документы.

Стоимость процедуры устанавливается индивидуально для каждого домена. Получить дополнительную информацию, уточнить стоимость и оставить заявку можно в службе поддержки.

Timeweb не может дать 100% гарантии, что домен будет успешно перерегистрирован, но мы используем все технические возможности, чтобы этого добиться. Особенность функционирования реестра такова, что при аннулировании и перерегистрации домена есть риск, что домен будет перехвачен третьими лицами, на действия которых мы повлиять не можем. Мы предпримем все необходимые меры, чтобы оказать услугу перерегистрации, а в случае, если это будет невозможно, вернем средства в полном объеме.

Если юридическое лицо в стадии ликвидации

Пока ликвидация не завершена, вы все еще можете переоформить домен по обычной процедуре передачи прав, которая выполняется бесплатно. Рекомендуем сделать это как можно быстрее, так как после ликвидации администратора — юр.лица переоформить домен на другого владельца будет невозможно, и потребуется проходить платную процедуру перерегистрации.

Индивидуальные предприниматели

Если администратором домена является индивидуальный предприниматель, который уже закрыт, вам необходимо связаться со службой поддержки и предоставить документы о закрытии ИП, а также свои данные (ФИО, паспортные данные, почтовый адрес, контактный телефон). Мы переоформим домен на вас как на физическое лицо вместо ИП.

Переоформление выполняется бесплатно.