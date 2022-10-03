Защита от DDoS-атак

Общая информация об услуге

Чтобы обезопасить свой проект от DDoS-атак и повысить стабильность его работы, предлагаем вам воспользоваться услугой по защите от DDoS. Защита предоставляется нашим партнером DDoS-Guard.

Инфраструктура с фильтрующими узлами в разных точках мира и распределенная сеть доставки контента (CDN) обеспечивают:

Защиту на уровнях L3, L4 и L7 для надежного отражения DDoS-атак.

Высокую скорость доставки контента до конечных пользователей.

Безопасность и бесперебойную работу ваших сайтов.

Узлы фильтрации DDoS-Guard расположены в крупнейших дата-центрах в Нидерландах, России, Казахстане, Китае и США. Это позволяет использовать широкие каналы связи от ведущих провайдеров, а также подключаться к узлам обмена трафиком, что обеспечивает максимальную связность и оптимальную маршрутизация трафика.

Система фильтрации трафика DDoS-Guard способна обработать огромное количество трафика и отражать атаки беспрецедентной мощности. Это достигается за счет горячего и холодного резервирования всех критически важных узлов сети. Географическое распределение узлов фильтрации, дублирование и резервирование каналов связи позволяет обеспечить бесперебойную работу вашего сайта.

Сеть доставки контента (CDN) представляет собой геораспределенные серверы, на которых кэшируется статический контент веб-ресурсов. Когда пользователь запрашивает эти данные, они загружаются именно с проксирующих серверов, что позволяет ускорить работу всего ресурса в целом. Наличие нескольких физических точек присутствия (Амстердам, Москва, Санкт-Петербург, Алматы, Гонконг, Лос-Анджелес) снижает время доставки контента посетителям из любых регионов.

Кэширование подключается по умолчанию при подключении DDoS-защиты. Если вы не хотите его использовать, сообщите нам — отключить кэш можно в любой момент.

Подключение DDoS-защиты

Чтобы подключить услугу, необходимо:

Отправить обращение в службу поддержки . Указать в обращении, для каких сайтов на аккаунте необходимо подключить защиту. Пополнить баланс на сумму 300 рублей (для оплаты первого месяца услуги).

Важные особенности

Защита может быть подключена только для сайтов, размещающихся на хостинге Timeweb.

Подключение услуги занимает в среднем около 30 минут, в течение этого времени сайт будет недоступен. По вашему запросу мы можем выполнить подключение в ночное время, когда посещаемость сайта ниже.

Для подключения защиты вам будет выделен дополнительный IP-адрес, который необходимо указать в качестве A-записи для домена. Для доменов, делегированных на NS-серверы Timeweb, это будет сделано автоматически. Для доменов на сторонних NS вам потребуется обновить настройки самостоятельно.

Если на сайте отсутствует SSL-сертификат, будет установлен бесплатный SSL Let’s Encrypt.

Стоимость услуги

Стоимость услуги составляет 300 руб./мес.

В эту сумму входит стоимость DDoS-защиты и стоимость дополнительного IP-адреса. Стоимость не зависит от количества сайтов, добавленных в защиту.

Стоимость указана из расчета, что средний входящий трафик за сутки не превышает 1 Мбит/сек. В случае превышения, каждый 1 Мбит сверх этого лимита оплачивается также по стоимости 300 руб./мес.

Нужно отметить, что у 95% клиентов входящий трафик не превышает 0.5 Мбит/сек.