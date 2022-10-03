Защита от DDoS-атак
Общая информация об услуге
Чтобы обезопасить свой проект от DDoS-атак и повысить стабильность его работы, предлагаем вам воспользоваться услугой по защите от DDoS. Защита предоставляется нашим партнером DDoS-Guard.
Инфраструктура с фильтрующими узлами в разных точках мира и распределенная сеть доставки контента (CDN) обеспечивают:
- Защиту на уровнях L3, L4 и L7 для надежного отражения DDoS-атак.
- Высокую скорость доставки контента до конечных пользователей.
- Безопасность и бесперебойную работу ваших сайтов.
Узлы фильтрации DDoS-Guard расположены в крупнейших дата-центрах в Нидерландах, России, Казахстане, Китае и США. Это позволяет использовать широкие каналы связи от ведущих провайдеров, а также подключаться к узлам обмена трафиком, что обеспечивает максимальную связность и оптимальную маршрутизация трафика.
Система фильтрации трафика DDoS-Guard способна обработать огромное количество трафика и отражать атаки беспрецедентной мощности. Это достигается за счет горячего и холодного резервирования всех критически важных узлов сети. Географическое распределение узлов фильтрации, дублирование и резервирование каналов связи позволяет обеспечить бесперебойную работу вашего сайта.
Сеть доставки контента (CDN) представляет собой геораспределенные серверы, на которых кэшируется статический контент веб-ресурсов. Когда пользователь запрашивает эти данные, они загружаются именно с проксирующих серверов, что позволяет ускорить работу всего ресурса в целом. Наличие нескольких физических точек присутствия (Амстердам, Москва, Санкт-Петербург, Алматы, Гонконг, Лос-Анджелес) снижает время доставки контента посетителям из любых регионов.
Кэширование подключается по умолчанию при подключении DDoS-защиты. Если вы не хотите его использовать, сообщите нам — отключить кэш можно в любой момент.
Подключение DDoS-защиты
Чтобы подключить услугу, необходимо:
- Отправить обращение в службу поддержки.
- Указать в обращении, для каких сайтов на аккаунте необходимо подключить защиту.
- Пополнить баланс на сумму 300 рублей (для оплаты первого месяца услуги).
Важные особенности
- Защита может быть подключена только для сайтов, размещающихся на хостинге Timeweb.
- Подключение услуги занимает в среднем около 30 минут, в течение этого времени сайт будет недоступен. По вашему запросу мы можем выполнить подключение в ночное время, когда посещаемость сайта ниже.
- Для подключения защиты вам будет выделен дополнительный IP-адрес, который необходимо указать в качестве A-записи для домена. Для доменов, делегированных на NS-серверы Timeweb, это будет сделано автоматически. Для доменов на сторонних NS вам потребуется обновить настройки самостоятельно.
- Если на сайте отсутствует SSL-сертификат, будет установлен бесплатный SSL Let’s Encrypt.
Стоимость услуги
Стоимость услуги составляет 300 руб./мес.
В эту сумму входит стоимость DDoS-защиты и стоимость дополнительного IP-адреса. Стоимость не зависит от количества сайтов, добавленных в защиту.
Стоимость указана из расчета, что средний входящий трафик за сутки не превышает 1 Мбит/сек. В случае превышения, каждый 1 Мбит сверх этого лимита оплачивается также по стоимости 300 руб./мес.
Нужно отметить, что у 95% клиентов входящий трафик не превышает 0.5 Мбит/сек.