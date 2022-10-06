Настройка файла /etc/hosts

С помощью файла hosts на вашем компьютере можно настроить соответствие между доменом и конкретным IP-адресом.

Такая настройка может понадобиться, например, в случае, если вы перенесли сайт и домен на новый хостинг, и необходимо проверить работу сайта по его основному адресу. Однако кэш DNS-сервера все еще «помнит» предыдущую A-запись домена, и при обращении к сайту будет отдавать прежний IP-адрес, по которому сайт уже недоступен. Чтобы не дожидаться обновления кэша DNS (оно может занимать несколько часов), можно указать необходимую связку домена и IP-адреса в файле hosts — запрос к этому файлу имеет приоритет перед обращением к DNS-серверам.

Узнать, к какому IP идет запрос в данный момент при обращении к домену, можно с помощью команды ping — работа с ней подробнее описана здесь.

Еще один вариант использования настройки в hosts — запрет доступа к тому или иному сайту с вашего компьютера. К примеру, если домену facebook.com прописать в hosts некорректный IP (скажем, 127.0.0.1), то перейти на данный сайт с вашего компьютера будет невозможно.

Сама настройка очень простая: достаточно указать в файле нужный IP-адрес, а через пробел от него — доменное имя. Вносить изменения необходимо от имени администратора.

Windows

Если система устанавливалась по умолчанию на диск C, файл будет находиться по пути:

c:\windows\system32\drivers\etc\hosts

Открыть нужный файл можно одним из следующих способов. Убедитесь, что все действия вы выполняете от имени администратора.

Вариант 1.

Запустить командную строку (нажать Win+R, в появившемся окне набрать cmd и нажать ОК) и выполнить в ней команду ниже:

notepad.exe c:\windows\system32\drivers\etc\hosts

Файл hosts будет открыт в блокноте, и вы сможете внести необходимые изменения и сохранить их.

Вариант 2.

Перейти в «Мой компьютер» -> Локальный диск С -> Windows -> System32 -> drivers -> etc либо вставить нужный путь в адресную строку проводника:

В папке etc кликните правой кнопкой мыши на файле hosts, выберите «Открыть с помощью» и далее выберите «Блокнот»:

Как правило, файл выглядит следующим образом:

Введите необходимый IP и домен, например, 92.53.96.120 mydomain.com:

Сохраните изменения. Для этого выберите «Файл» — «Сохранить». В открывшемся окне выберите «Все файлы» и нажмите «Сохранить».

Чтобы проверить настройки, выполните в командной строке:

ping mydomain.com

Замените mydomain.com на указанный вами домен.

Если все настройки корректны, в выводе команды будет отражен IP-адрес, указанный в файле hosts.

Linux

Откройте терминал и выполните команду ниже:

sudo nano /etc/hosts

Она позволит открыть файл hosts для редактирования с правами суперпользователя. Если в вашей системе не установлен редактор nano, можно воспользоваться любым другим (gedit, vi и т.д.).

Как правило, содержимое файла выглядит следующим образом:

127.0.0.1 localhost

127.0.1.1 ваш_компьютер



# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts

::1 ip6-localhost ip6-loopback

fe00::0 ip6-localnet

ff00::0 ip6-mcastprefix

ff02::1 ip6-allnodes

ff02::2 ip6-allrouters

Введите необходимый IP и домен после второй строки, например:

127.0.0.1 localhost

127.0.1.1 ваш_компьютер

92.53.96.120 mydomain.com

Сохраните изменения (в nano — нажатием Ctrl+O, далее Ctrl+X) и проверьте настройки, выполнив в терминале:

ping mydomain.com

Если все настройки корректны, в выводе команды будет отражен IP-адрес, указанный в файле hosts.

MacOS

Запустите программу Терминал / Terminal. Ее можно найти через Spotlight / Finder.

Выполните в терминале команду:

sudo nano /etc/hosts

Далее введите ваш пароль пользователя.

В файле под уже имеющимися записями укажите нужный IP и домен, например:

92.53.96.120 mydomain.com

Сохраните изменения и закройте редактор. Это можно сделать сочетанием клавиш ⌘ и Y, после чего нажать Enter для подтверждения.

Для проверки вы можете выполнить в терминале команду:

ping mydomain.com

Если все сделано верно, в выводе команды будет отражен IP-адрес, который вы указали в файле hosts.