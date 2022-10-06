Настройка файла /etc/hosts
С помощью файла hosts на вашем компьютере можно настроить соответствие между доменом и конкретным IP-адресом.
Такая настройка может понадобиться, например, в случае, если вы перенесли сайт и домен на новый хостинг, и необходимо проверить работу сайта по его основному адресу. Однако кэш DNS-сервера все еще «помнит» предыдущую A-запись домена, и при обращении к сайту будет отдавать прежний IP-адрес, по которому сайт уже недоступен. Чтобы не дожидаться обновления кэша DNS (оно может занимать несколько часов), можно указать необходимую связку домена и IP-адреса в файле hosts — запрос к этому файлу имеет приоритет перед обращением к DNS-серверам.
Узнать, к какому IP идет запрос в данный момент при обращении к домену, можно с помощью команды ping — работа с ней подробнее описана здесь.
Еще один вариант использования настройки в hosts — запрет доступа к тому или иному сайту с вашего компьютера. К примеру, если домену facebook.com прописать в hosts некорректный IP (скажем, 127.0.0.1), то перейти на данный сайт с вашего компьютера будет невозможно.
Сама настройка очень простая: достаточно указать в файле нужный IP-адрес, а через пробел от него — доменное имя. Вносить изменения необходимо от имени администратора.
Windows
Если система устанавливалась по умолчанию на диск C, файл будет находиться по пути:
c:\windows\system32\drivers\etc\hosts
Открыть нужный файл можно одним из следующих способов. Убедитесь, что все действия вы выполняете от имени администратора.
Вариант 1.
Запустить командную строку (нажать Win+R, в появившемся окне набрать cmd и нажать ОК) и выполнить в ней команду ниже:
notepad.exe c:\windows\system32\drivers\etc\hosts
Файл hosts будет открыт в блокноте, и вы сможете внести необходимые изменения и сохранить их.
Вариант 2.
Перейти в «Мой компьютер» -> Локальный диск С -> Windows -> System32 -> drivers -> etc либо вставить нужный путь в адресную строку проводника:
В папке etc кликните правой кнопкой мыши на файле hosts, выберите «Открыть с помощью» и далее выберите «Блокнот»:
Как правило, файл выглядит следующим образом:
Введите необходимый IP и домен, например, 92.53.96.120 mydomain.com:
Сохраните изменения. Для этого выберите «Файл» — «Сохранить». В открывшемся окне выберите «Все файлы» и нажмите «Сохранить».
Чтобы проверить настройки, выполните в командной строке:
ping mydomain.com
Замените mydomain.com на указанный вами домен.
Если все настройки корректны, в выводе команды будет отражен IP-адрес, указанный в файле hosts.
Linux
Откройте терминал и выполните команду ниже:
sudo nano /etc/hosts
Она позволит открыть файл hosts для редактирования с правами суперпользователя. Если в вашей системе не установлен редактор nano, можно воспользоваться любым другим (gedit, vi и т.д.).
Как правило, содержимое файла выглядит следующим образом:
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 ваш_компьютер
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
Введите необходимый IP и домен после второй строки, например:
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 ваш_компьютер
92.53.96.120 mydomain.com
Сохраните изменения (в nano — нажатием Ctrl+O, далее Ctrl+X) и проверьте настройки, выполнив в терминале:
ping mydomain.com
Если все настройки корректны, в выводе команды будет отражен IP-адрес, указанный в файле hosts.
MacOS
Запустите программу Терминал / Terminal. Ее можно найти через Spotlight / Finder.
Выполните в терминале команду:
sudo nano /etc/hosts
Далее введите ваш пароль пользователя.
В файле под уже имеющимися записями укажите нужный IP и домен, например:
92.53.96.120 mydomain.com
Сохраните изменения и закройте редактор. Это можно сделать сочетанием клавиш ⌘ и Y, после чего нажать Enter для подтверждения.
Для проверки вы можете выполнить в терминале команду:
ping mydomain.com
Если все сделано верно, в выводе команды будет отражен IP-адрес, который вы указали в файле hosts.