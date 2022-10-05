Для виртуального хостинга и выделенных серверов

Если на балансе аккаунта закончились средства, мы автоматически подключим вам услугу «Отложенный платеж», чтобы работа сайта и почты не останавливалась.

Отложенный платеж позволит продлить работу аккаунта на 10 дней, и у вас будет достаточно времени, чтобы оплатить услуги. Во время действия отложенного платежа все заказанные услуги предоставляются в полном объеме.

Дополнительная плата за предоставление отложенного платежа не взимается; стоимость услуг будет равна стандартной стоимости по вашему тарифу.

После того как вы внесете средства на баланс аккаунта, из них будет вычтена сумма, необходимая для оплаты услуг в период использования отложенного платежа. Средства будут списаны за фактическое количество дней использования услуги. Допустим, вы использовали «Отложенный платеж» в течение 5 дней, а после оплатили услуги на 1 месяц. В этом случае услуги будут продлены на 1 месяц минус 5 дней.

Если вы не хотите пользоваться автоматическим отложенным платежом, опцию можно отключить по запросу в поддержку.

Для VDS

На аккаунтах VDS отложенный платеж можно подключить в разделе «Баланс и платежи» — «Управление». Отложенный платеж предоставляется на срок до 5 дней, при условии, что ранее услуги были оплачены как минимум на 35 дней.

Активировать отложенный платеж можно не ранее, чем за 7 дней до истечения средств на аккаунте.