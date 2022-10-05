Изменение данных администратора домена .ru и .рф (ТаймВэб.Домены)

Изменение контактных данных

Чтобы изменить контактные данные администратора (номер телефона, факс, почтовый адрес, e-mail):

Перейдите в раздел «Домены» — «Администраторы». Нажмите на значок карандаша у нужного администратора и внесите изменения. Нажмите «Обновить данные».

Изменения будут применены для всех доменов, зарегистрированных на этого администратора через ТаймВэб.Домены.

Изменение идентификационных данных

Для изменения идентификационных данных администратора потребуются заявление по определенному шаблону и подтверждающие документы. Их необходимо предоставить в виде скан-копий вместе с подтверждающими документами.

После получения документов заявка на изменение данных будет обработана в течение 1-2 рабочих дней, и вы получите уведомление на административный e-mail домена.

Обратите внимание, что в данном случае речь идет о смене отдельных данных текущего администратора домена. Если необходимо изменить администратора домена, воспользуйтесь инструкцией «Смена администратора домена в зоне .ru и .рф (ТаймВэб.Домены)».

Физические лица и ИП

К идентификационным данным администратора относятся: ФИО, дата рождения, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан).

Для внесения изменений в эти данные необходимо предоставить ТаймВэб.Домены скан-копию подписанного заявления и документа, на основании которого вносятся изменения. Документы можно отправить через тикет в панели управления или на email: info@timeweb.ru.

Подтверждающие документы:

При изменении данных в связи со сменой паспорта к заявлению нужно приложить копию нового паспорта, включая страницу со сведениями о ранее выданных паспортах.

При изменении фамилии или имени к заявлению нужно приложить копию документа, подтверждающего изменение данных (Свидетельство или соответствующее решение органов ЗАГС или суда).

Если изменения вносятся в связи с ошибкой, допущенной при создании заявки на регистрацию домена, к заявлению нужно приложить копии соответствующих страниц паспорта.

Юридические лица

К идентификационным данным относятся:

полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами;

короткое название организации в соответствии с учредительными документами;

ИНН/ КПП;

ОГРН/ ОГРНИП;

юридический адрес.

Для внесения изменений в эти данные необходимо предоставить ТаймВэб.Домены скан-копию заявления на официальном бланке организации, заверенное печатью. К заявлению необходимо приложить копию документа, на основании которого вносятся изменения (например, копии свидетельства ИНН, ОГРН, Приказа, Устава, Листов записей и других документов — в зависимости от типа данных). Копия документа должна быть заверена печатью организации и подписью руководителя или уполномоченного лица. Документы можно отправить через тикет в панели управления или на email: info@timeweb.ru.

Сотрудник регистратора вправе запросить предоставление выписки из ЕГРЮЛ, полученную не ранее, чем за 2 месяца до подачи заявления, и копию приказа о назначении единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора), заверенную печатью организации и подписью руководителя или уполномоченного лица для верификации предоставляемых данных.

При изменении названия юридического лица требуется предоставить официальное уведомление об изменении наименования, реорганизации юридического лица, в том числе в порядке правопреемства другим юридическим лицом, заверенное печатью и подписью руководителя или уполномоченного лица.