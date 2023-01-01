Контактная
информация
информация
Единый номер по всей России:
8 (800) 700-1081 (бесплатно)
Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22, корп.2, лит. А, 3 этаж
м. Московские ворота, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий вашу личность. Ждем вас по рабочим дням с 9:00 до 18:00.
Почтовые адреса
|Служба поддержки:
|info@timeweb.ru
|Служба по работе с партнёрами:
|partner@timeweb.ru
|Сообщения о спаме и вредоносных событиях:
|abuse@timeweb.ru
|Юридический отдел (для официальных запросов):
|law@timeweb.ru
|Центр управления сетью и пирингом:
|noc@timeweb.ru
|Бухгалтерия:
|billing@timeweb.ru
Мы стараемся отвечать максимально оперативно, однако в некоторых случаях время ответа на ваше сообщение может достигать 24 часов.
Реквизиты ООО «ТаймВэб»
|Юридический адрес:
|196006, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22, корп. 2, лит. А
|Почтовый адрес:
|196006, Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22, корп.2, лит. А
|ИНН:
|7840339881
|КПП:
|781001001
|ОГРН:
|5067847031357
|Расчетный счет:
|40702810055100186127
|Наименование банка:
|Северо-западный банк ПАО Сбербанк в г. Санкт-Петербурге
|Корреспондентский счет:
|30101810500000000653
|БИК:
|044030653
|ОКВЭД:
|63.11