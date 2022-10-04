Смена регистратора доменов в зонах com.ru, .spb.ru, .spb.su, .msk.ru, .msk.su, .nov.ru, .sochi.su

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Перенос домена с одного договора в Ru-Center на другой договор

Перенос домена с договора Timeweb в Ru-Center к другому регистратору

Перенос домена от другого регистратора на договор Timeweb в Ru-Center

Перенос домена от другого регистратора на договор Timeweb в Ru-Center

Перенос домена осуществляется в несколько этапов:

Снимите для домена запрет на смену регистратора «clientTransferProhibited» и получите код авторизации реестра (secret key), обратившись к текущему регистратору или хостинг-провайдеру.

В панели управления аккаунтом в Timeweb создайте администратора , на данные которого будет перенесен домен.

Пополните баланс аккаунта в Timeweb на 690 рублей — процедура смены регистратора для данных доменов является платной.

Отправьте запрос в нашу службу поддержки , указав в нем домен, для которого требуется перенос, и имя администратора, созданного на шаге 2.