Gmail

Gmail

Это инструкция для бесплатного почтового сервиса Gmail. Для настройки корпоративной почты от Google (Google Workspace) воспользуйтесь этой статьей.

Настройка Gmail в веб-интерфейсе

Чтобы получать письма с почтового ящика Timeweb в интерфейс Gmail, выполните следующие шаги.

  1. Войдите в свой аккаунт Gmail, кликните на значок шестеренки справа вверху и нажмите «Все настройки».

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  1. Перейдите на вкладку «Пересылка и POP/IMAP».
  2. В пункте «Доступ по протоколу POP» выберите:
    • В пункте 1 — «Включить POP для всех писем».
    • В пункте 2 — «сохранять копии сообщений во входящих Gmail».

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  1. Внизу страницы нажмите «Сохранить изменения».
  2. Вернитесь в настройки, перейдите на вкладку «Аккаунты и импорт» и кликните «Добавить почтовый аккаунт».

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  1. Укажите почтовый ящик, который хотите подключить, и нажмите «Далее».

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  1. Убедитесь, что установлен чекбокс «Импортировать письма из другого аккаунта (POP3)», и нажмите «Далее».

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  1. Укажите реквизиты для входящей почты:
    • Имя пользователя: ваш почтовый ящик
    • Пароль: пароль от ящика
    • POP-сервер: pop3.timeweb.ru
    • Порт: 995
    • Отметьте пункт «Всегда использовать защищенное соединение (SSL) при получении писем»

Остальные настройки можно оставить как есть или изменить по своему усмотрению.

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  1. Нажмите «Добавить аккаунт».
  2. Если вы хотите также отправлять письма с вашего ящика через Gmail, выберите первый пункт и нажмите «Далее».

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  1. Укажите имя, которое будет отображаться в поле «От». При необходимости вы можете использовать его как псевдоним и настроить получение ответов на нужный адрес.

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  1. Нажмите «Далее».
  2. Укажите настройки для исходящей почты:
    • Сервер SMTP: smtp.timeweb.ru
    • Порт: 465
    • Имя пользователя: ваш почтовый ящик
    • Пароль: пароль от ящика
    • Отметьте пункт «Защищенное соединение с использованием SSL»

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  1. Нажмите «Добавить аккаунт».
  2. На добавленный ящик будет отправлено письмо с подтверждением. Перейдите по ссылке в письме.
  3. Нажмите «Закрыть окно».

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Почтовый ящик подключен. Теперь вы можете получать письма, отправленные на ваш почтовый ящик Timeweb, в интерфейсе Gmail.

Без Названия

С дополнительными настройками почты можно ознакомиться в документации Gmail.

Настройка Gmail на Android

  1. Откройте приложение Gmail и кликните на иконку профиля справа вверху.

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  1. Нажмите «Добавить аккаунт».

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  1. Выберите «Другой» почтовый сервис.

Без Названия (1)

  1. Укажите почтовый ящик, который вы хотите подключить, и нажмите «Настроить вручную».

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  1. Выберите протокол IMAP или POP3.

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  1. Укажите пароль от вашего ящика и нажмите «Далее».
  2. Укажите настройки для входящей почты: 
    • Имя пользователя: ваш почтовый ящик
    • Пароль: пароль от почтового ящика
    • Сервер: imap.timeweb.ru (IMAP) или pop3.timeweb.ru (POP3)

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  1. Нажмите «Далее».
  2. Укажите настройки для исходящей почты:
    • Имя пользователя: ваш почтовый ящик
    • Пароль: пароль от почтового ящика
    • Сервер: smtp.timeweb.ru

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  1. Нажмите «Далее».
  2. Настройте параметры для нового ящика по своему усмотрению.

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  1. Укажите имя отправителя (будет отображаться в поле «От») и нажмите «Далее».

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Почтовый ящик подключен. Теперь вы можете работать с ним в приложении Gmail.

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С дополнительными настройками почты можно ознакомиться в инструкции Gmail.

Настройка Gmail на iOS

  1. В приложении Gmail кликните на иконку профиля и выберите «Добавить аккаунт».
  2. Выберите «Другой (IMAP)».

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  1. Укажите ящик, который нужно добавить, и нажмите «Далее».

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  1. Укажите реквизиты для входящей почты:
    • Имя пользователя: ваш почтовый ящик
    • Пароль: пароль от ящика
    • Сервер IMAP: imap.timeweb.ru
    • Порт: 993
    • Тип безопасности: SSL/TLS

43a4428a 9aa4 4848 A8f2 22f8f7d2a7bb

  1. Нажмите «Далее».
  2. Укажите реквизиты для исходящей почты:
    • Имя пользователя: ваш почтовый ящик
    • Пароль: пароль от ящика
    • Сервер IMAP: smtp.timeweb.ru
    • Порт: 465
    • Тип безопасности: SSL/TLS

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  1. Нажмите «Далее».
  2. Укажите имя, которое будет отображаться в поле «От», и нажмите «Далее».

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Ящик добавлен. Теперь вы можете работать с ним в приложении Gmail.

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