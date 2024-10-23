Gmail
Это инструкция для бесплатного почтового сервиса Gmail. Для настройки корпоративной почты от Google (Google Workspace) воспользуйтесь этой статьей.
Настройка Gmail в веб-интерфейсе
Чтобы получать письма с почтового ящика Timeweb в интерфейс Gmail, выполните следующие шаги.
- Войдите в свой аккаунт Gmail, кликните на значок шестеренки справа вверху и нажмите «Все настройки».
- Перейдите на вкладку «Пересылка и POP/IMAP».
- В пункте «Доступ по протоколу POP» выберите:
- В пункте 1 — «Включить POP для всех писем».
- В пункте 2 — «сохранять копии сообщений во входящих Gmail».
- Внизу страницы нажмите «Сохранить изменения».
- Вернитесь в настройки, перейдите на вкладку «Аккаунты и импорт» и кликните «Добавить почтовый аккаунт».
- Укажите почтовый ящик, который хотите подключить, и нажмите «Далее».
- Убедитесь, что установлен чекбокс «Импортировать письма из другого аккаунта (POP3)», и нажмите «Далее».
- Укажите реквизиты для входящей почты:
-
- Имя пользователя: ваш почтовый ящик
- Пароль: пароль от ящика
- POP-сервер:
pop3.timeweb.ru
- Порт: 995
- Отметьте пункт «Всегда использовать защищенное соединение (SSL) при получении писем»
Остальные настройки можно оставить как есть или изменить по своему усмотрению.
- Нажмите «Добавить аккаунт».
- Если вы хотите также отправлять письма с вашего ящика через Gmail, выберите первый пункт и нажмите «Далее».
- Укажите имя, которое будет отображаться в поле «От». При необходимости вы можете использовать его как псевдоним и настроить получение ответов на нужный адрес.
- Нажмите «Далее».
- Укажите настройки для исходящей почты:
-
- Сервер SMTP:
smtp.timeweb.ru
- Порт: 465
- Имя пользователя: ваш почтовый ящик
- Пароль: пароль от ящика
- Отметьте пункт «Защищенное соединение с использованием SSL»
- Сервер SMTP:
- Нажмите «Добавить аккаунт».
- На добавленный ящик будет отправлено письмо с подтверждением. Перейдите по ссылке в письме.
- Нажмите «Закрыть окно».
Почтовый ящик подключен. Теперь вы можете получать письма, отправленные на ваш почтовый ящик Timeweb, в интерфейсе Gmail.
С дополнительными настройками почты можно ознакомиться в документации Gmail.
Настройка Gmail на Android
- Откройте приложение Gmail и кликните на иконку профиля справа вверху.
- Нажмите «Добавить аккаунт».
- Выберите «Другой» почтовый сервис.
- Укажите почтовый ящик, который вы хотите подключить, и нажмите «Настроить вручную».
- Выберите протокол IMAP или POP3.
- Укажите пароль от вашего ящика и нажмите «Далее».
- Укажите настройки для входящей почты:
-
- Имя пользователя: ваш почтовый ящик
- Пароль: пароль от почтового ящика
- Сервер:
imap.timeweb.ru(IMAP) или
pop3.timeweb.ru(POP3)
- Нажмите «Далее».
- Укажите настройки для исходящей почты:
-
- Имя пользователя: ваш почтовый ящик
- Пароль: пароль от почтового ящика
- Сервер:
smtp.timeweb.ru
- Нажмите «Далее».
- Настройте параметры для нового ящика по своему усмотрению.
- Укажите имя отправителя (будет отображаться в поле «От») и нажмите «Далее».
Почтовый ящик подключен. Теперь вы можете работать с ним в приложении Gmail.
С дополнительными настройками почты можно ознакомиться в инструкции Gmail.
Настройка Gmail на iOS
- В приложении Gmail кликните на иконку профиля и выберите «Добавить аккаунт».
- Выберите «Другой (IMAP)».
- Укажите ящик, который нужно добавить, и нажмите «Далее».
- Укажите реквизиты для входящей почты:
-
- Имя пользователя: ваш почтовый ящик
- Пароль: пароль от ящика
- Сервер IMAP:
imap.timeweb.ru
- Порт: 993
- Тип безопасности: SSL/TLS
- Нажмите «Далее».
- Укажите реквизиты для исходящей почты:
-
- Имя пользователя: ваш почтовый ящик
- Пароль: пароль от ящика
- Сервер IMAP:
smtp.timeweb.ru
- Порт: 465
- Тип безопасности: SSL/TLS
- Нажмите «Далее».
- Укажите имя, которое будет отображаться в поле «От», и нажмите «Далее».
Ящик добавлен. Теперь вы можете работать с ним в приложении Gmail.