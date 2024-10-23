Это инструкция для бесплатного почтового сервиса Gmail. Для настройки корпоративной почты от Google (Google Workspace) воспользуйтесь этой статьей.

Настройка Gmail в веб-интерфейсе

Чтобы получать письма с почтового ящика Timeweb в интерфейс Gmail, выполните следующие шаги.

Войдите в свой аккаунт Gmail, кликните на значок шестеренки справа вверху и нажмите «Все настройки».

Перейдите на вкладку «Пересылка и POP/IMAP». В пункте «Доступ по протоколу POP» выберите: В пункте 1 — «Включить POP для всех писем».

В пункте 2 — «сохранять копии сообщений во входящих Gmail».

Внизу страницы нажмите «Сохранить изменения». Вернитесь в настройки, перейдите на вкладку «Аккаунты и импорт» и кликните «Добавить почтовый аккаунт».

Укажите почтовый ящик, который хотите подключить, и нажмите «Далее».

Убедитесь, что установлен чекбокс «Импортировать письма из другого аккаунта (POP3)», и нажмите «Далее».

Укажите реквизиты для входящей почты:

Имя пользователя: ваш почтовый ящик Пароль: пароль от ящика POP-сервер: pop3.timeweb.ru Порт: 995 Отметьте пункт «Всегда использовать защищенное соединение (SSL) при получении писем»



Остальные настройки можно оставить как есть или изменить по своему усмотрению.

Нажмите «Добавить аккаунт». Если вы хотите также отправлять письма с вашего ящика через Gmail, выберите первый пункт и нажмите «Далее».

Укажите имя, которое будет отображаться в поле «От». При необходимости вы можете использовать его как псевдоним и настроить получение ответов на нужный адрес.

Нажмите «Далее». Укажите настройки для исходящей почты:

Сервер SMTP: smtp.timeweb.ru Порт: 465 Имя пользователя: ваш почтовый ящик Пароль: пароль от ящика Отметьте пункт «Защищенное соединение с использованием SSL»



Нажмите «Добавить аккаунт». На добавленный ящик будет отправлено письмо с подтверждением. Перейдите по ссылке в письме. Нажмите «Закрыть окно».

Почтовый ящик подключен. Теперь вы можете получать письма, отправленные на ваш почтовый ящик Timeweb, в интерфейсе Gmail.

С дополнительными настройками почты можно ознакомиться в документации Gmail.

Настройка Gmail на Android

Откройте приложение Gmail и кликните на иконку профиля справа вверху.

Нажмите «Добавить аккаунт».

Выберите «Другой» почтовый сервис.

Укажите почтовый ящик, который вы хотите подключить, и нажмите «Настроить вручную».

Выберите протокол IMAP или POP3.

Укажите пароль от вашего ящика и нажмите «Далее». Укажите настройки для входящей почты:

Имя пользователя: ваш почтовый ящик Пароль: пароль от почтового ящика Сервер: imap.timeweb.ru (IMAP) или pop3.timeweb.ru (POP3)



Нажмите «Далее». Укажите настройки для исходящей почты:

Имя пользователя: ваш почтовый ящик Пароль: пароль от почтового ящика Сервер: smtp.timeweb.ru



Нажмите «Далее». Настройте параметры для нового ящика по своему усмотрению.

Укажите имя отправителя (будет отображаться в поле «От») и нажмите «Далее».

Почтовый ящик подключен. Теперь вы можете работать с ним в приложении Gmail.

С дополнительными настройками почты можно ознакомиться в инструкции Gmail.

Настройка Gmail на iOS

В приложении Gmail кликните на иконку профиля и выберите «Добавить аккаунт». Выберите «Другой (IMAP)».

Укажите ящик, который нужно добавить, и нажмите «Далее».

Укажите реквизиты для входящей почты:

Имя пользователя: ваш почтовый ящик Пароль: пароль от ящика Сервер IMAP: imap.timeweb.ru Порт: 993 Тип безопасности: SSL/TLS



Нажмите «Далее». Укажите реквизиты для исходящей почты:

Имя пользователя: ваш почтовый ящик Пароль: пароль от ящика Сервер IMAP: smtp.timeweb.ru Порт: 465 Тип безопасности: SSL/TLS



Нажмите «Далее». Укажите имя, которое будет отображаться в поле «От», и нажмите «Далее».

Ящик добавлен. Теперь вы можете работать с ним в приложении Gmail.