Регистрируете много доменов .RU и .РФ? Подключите доменный тариф и получите специальные цены на регистрацию и продление доменов. Чем больше доменов, тем выгоднее.

Доменные тарифы могут быть подключены на аккаунтах виртуального хостинга, VDS и на тарифе «Парковка».

Что требуется для подключения тарифа?

Выполнить одно из условий:

— зарегистрировать необходимое количество доменов для выбранного тарифа;

— пополнить баланс на необходимую сумму, согласно выбранному тарифу. Эта сумма будет зарезервирована для регистрации доменов. Продлить один из доменов на аккаунте по тарифу «Экстра» или «Премиум» . Написать в поддержку из панели управления или на e-mail: tariffs@timeweb.name с просьбой подключить нужный тариф.

Например: вам нужен тариф «Стандарт». Чтобы подключить его, пополните баланс на сумму 4500 рублей или зарегистрируйте как минимум 15 доменов. Как только одно из условий будет выполнено, свяжитесь с нами. Мы подключим для вашего аккаунта тариф «Стандарт», и регистрация каждого следующего домена будет стоить 165 рублей (а через год для этих доменов будут действовать и специальные цены на продление).

Как изменить тариф?

Снова выполните одно из условий и напишите нам — новый тариф будет установлен.