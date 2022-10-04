Смена регистратора домена в зонах .com, .org, .info, .net, .biz, .name, .us, .ws, .eu, .asia, .in, cc, .mobi, .tv, .bz, .me, .mn
В течение всего периода переноса ваш сайт будет доступен: трансфер никак не влияет на работу сайта.
- Перенос домена от другого регистратора в Timeweb
- Перенос домена с договора Timeweb в PDR к другому регистратору
- Перенос домена с другого договора на договор Timeweb в PDR
- Перенос домена с договора Timeweb на другой договор в PDR
Перенос домена от другого регистратора в Timeweb
Домен будет перенесен на договор Timeweb в PDR.
Для смены регистратора выполните следующее:
- Снимите для домена запрет на смену регистратора «clientTransferProhibited» и получите код авторизации реестра (secret key), обратившись к текущему регистратору или хостинг-провайдеру.
- В панели управления аккаунтом в Timeweb создайте администратора, на данные которого будет перенесен домен.
- Пополните баланс аккаунта в Timeweb на сумму, равную стоимости продления домена на 1 год — при переносе доменное имя автоматически продлевается на 1 год. Сама процедура переноса (трансфера) домена является бесплатной, поэтому кроме продления ничего дополнительно оплачивать не нужно.
- Создайте обращение в службу поддержки из панели управления аккаунтом. В обращении необходимо указать полученный код авторизации реестра (secret key) и запрос на создание анкеты на договоре Timeweb в PDR.
После заказа переноса на административный e-mail домена будет отправлена ссылка, по которой нужно пройти и подтвердить перенос доменного имени.
Трансфер, как правило, выполняется в течение 5-7 дней.
Перенос домена с договора Timeweb в PDR к другому регистратору
Для переноса домена к другому регистратору выполните следующие действия:
- Отправьте запрос на перенос (трансфер) домена с административного e-mail вашего доменного имени на электронный адрес info@timeweb.ru, в информационную поддержку Timeweb. По вашему запросу с домена будет снят защитный статус и предоставлен код авторизации реестра (secret key).
- Предоставьте код авторизации реестра (secret key) новому регистратору или хостинг-провайдеру.
Перенос домена с другого договора на договор Timeweb в PDR
Для переноса домена на договор Timeweb с другого договора в PDR следуйте инструкции, представленной ниже:
- В панели управления аккаунтом создайте администратора, на данные которого будет перенесен домен.
- Отправьте запрос на создание анкеты на договоре Timeweb в PDR, написав в службу поддержки из панели управления аккаунтом в Timeweb. Мы создадим анкету для администратора на стороне регистратора PDR и сообщим вам ID анкеты.
- После ответа службы поддержки необходимо зайти в панель управления на стороне регистратора PDR и передать домен. Для передачи домена нужно выбрать опцию «Move services». В поле Customer's ID необходимо указать ID созданной анкеты, в поле Customer's username — e-mail созданной анкеты (e-mail администратора домена).
Перенос домена с договора Timeweb на другой договор в PDR
Для переноса домена отправьте заявку на передачу домена на e-mail info@timeweb.ru с контактного административного e-mail вашего домена.
Текст заявки:
«Прошу перенести домен [имя домена] на Customer's ID [номер анкеты] с указанным для нее Customer's username [административный e-mail, указанный для Customer's ID]».