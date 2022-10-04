Смена регистратора домена в зонах .com, .org, .info, .net, .biz, .name, .us, .ws, .eu, .asia, .in, cc, .mobi, .tv, .bz, .me, .mn

Смена регистратора домена в зонах .com, .org, .info, .net, .biz, .name, .us, .ws, .eu, .asia, .in, cc, .mobi, .tv, .bz, .me, .mn

В течение всего периода переноса ваш сайт будет доступен: трансфер никак не влияет на работу сайта.

Перенос домена от другого регистратора в Timeweb

Домен будет перенесен на договор Timeweb в PDR.

Для смены регистратора выполните следующее:

  1. Снимите для домена запрет на смену регистратора «clientTransferProhibited» и получите код авторизации реестра (secret key), обратившись к текущему регистратору или хостинг-провайдеру.
  2. В панели управления аккаунтом в Timeweb создайте администратора, на данные которого будет перенесен домен.
  3. Пополните баланс аккаунта в Timeweb на сумму, равную стоимости продления домена на 1 год — при переносе доменное имя автоматически продлевается на 1 год. Сама процедура переноса (трансфера) домена является бесплатной, поэтому кроме продления ничего дополнительно оплачивать не нужно.
  4. Создайте обращение в службу поддержки из панели управления аккаунтом. В обращении необходимо указать полученный код авторизации реестра (secret key) и запрос на создание анкеты на договоре Timeweb в PDR.

После заказа переноса на административный e-mail домена будет отправлена ссылка, по которой нужно пройти и подтвердить перенос доменного имени.

Трансфер, как правило, выполняется в течение 5-7 дней.

Перенос домена с договора Timeweb в PDR к другому регистратору

Для переноса домена к другому регистратору выполните следующие действия:

  1. Отправьте запрос на перенос (трансфер) домена с административного e-mail вашего доменного имени на электронный адрес info@timeweb.ru, в информационную поддержку Timeweb. По вашему запросу с домена будет снят защитный статус и предоставлен код авторизации реестра (secret key).
  2. Предоставьте код авторизации реестра (secret key) новому регистратору или хостинг-провайдеру.

Перенос домена с другого договора на договор Timeweb в PDR

Для переноса домена на договор Timeweb с другого договора в PDR следуйте инструкции, представленной ниже:

  1. В панели управления аккаунтом создайте администратора, на данные которого будет перенесен домен.
  2. Отправьте запрос на создание анкеты на договоре Timeweb в PDR, написав в службу поддержки из панели управления аккаунтом в Timeweb. Мы создадим анкету для администратора на стороне регистратора PDR и сообщим вам ID анкеты.
  3. После ответа службы поддержки необходимо зайти в панель управления на стороне регистратора PDR и передать домен. Для передачи домена нужно выбрать опцию «Move services». В поле Customer's ID необходимо указать ID созданной анкеты, в поле Customer's username — e-mail созданной анкеты (e-mail администратора домена).

Перенос домена с договора Timeweb на другой договор в PDR

Для переноса домена отправьте заявку на передачу домена на e-mail info@timeweb.ru с контактного административного e-mail вашего домена. 

Текст заявки:  

«Прошу перенести домен [имя домена] на Customer's ID [номер анкеты] с указанным для нее Customer's username [административный e-mail, указанный для Customer's ID]».

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