Программа «Вебмастер»

Если вы хотите получать вознаграждение за привлечение клиентов на наши услуги, продажу лицензий и SSL-сертификатов, эта партнерская программа — для вас.

Начало работы

Зарегистрируйте аккаунт вебмастера на нашем сайте. После регистрации вам будет присвоен ID вебмастера (используйте его в качестве логина в панель управления), а реферальная ссылка будет отправлена с первым письмом на указанный при регистрации e-mail.

Разместите наш баннер или реферальную ссылку на своем сайте, после чего каждый клиент, который перейдет на наш сайт по вашей ссылке и зарегистрируется, будет автоматически закреплен за вами, и вы будете получать вознаграждение с каждой оплаты клиентом услуг.

Реферальная ссылка

Реферальная ссылка для привлечения клиентов на хостинг и другие услуги выглядит так: https://timeweb.com/ru/?i=ххххх, где xxxxx — ваш ID вебмастера.

Вы можете делиться ссылкой с будущими пользователями или разместить ее, к примеру, на вашем сайте или в блоге.

Как работает реферальная ссылка

При переходе по реферальной ссылке в браузер клиента записывается кука (cookie) с вашим ID. Время хранения куки в браузере — 30 дней. Это означает, что клиент должен произвести регистрацию аккаунта в течение этого времени. Также не стоит забыть о принципе last cookie wins — если клиент переходил по нескольким партнерским ссылкам, в его браузере сохранится ID с последнего перехода.

Реферальный сайт

Еще один способ записать ID вебмастера в куки браузера клиента — это сделать свой сайт реферальным. Любой пользователь, который перейдет с реферального сайта на сайт timeweb.com и произведет регистрацию, будет зарегистрирован с вашим ID вебмастера.

Как сделать сайт реферальным

Сделать сайт реферальным можно в панели управления вебмастера.

Перейдите в раздел «Реферальные сайты». В поле «Новый сайт» укажите домен, например, domain.ru (без http, www, слэша или других символов), и нажмите «Добавить». Система сгенерирует текстовый файл, который нужно разместить в корне сайта. Нажмите на название файла, чтобы скачать его из раздела «Реферальные сайты». Разместите файл в корне своего сайта, после чего нажмите на кнопку «Проверить» в разделе «Реферальные сайты».

Если всё выполнено корректно, сайт станет реферальным, а любой пользователь, который перейдет с вашего сайта на сайт timeweb.com и произведет регистрацию, станет вашим рефералом.

Вознаграждение вебмастера

Размер партнерского вознаграждения зависит от тарифа или услуги, которую оплатил клиент:

Услуга Вознаграждение Виртуальный хостинг 40% Хостинг для CMS (тариф «Старт») 40% Хостинг для CMS (тариф «Pro») 10% Хостинг для 1С-Битрикс (Eterno, 1Сайт, Premium) 10% Конструктор сайтов 20% Выделенные серверы 10% Аренда VDS 20% Лицензии 1С-Битрикс 20% SSL Timeweb Pro 1000 руб.

Вознаграждение не начисляется за регистрацию и продление доменных имен, оплату других услуг, не указанных в таблице.

Вознаграждение за лицензии «1C-Битрикс»

Начиная с 26.08.2019 вебмастеры могут получать вознаграждение 20% за покупку лицензий «1С-Битрикс» привлеченными ими клиентами.

Важные особенности

Для получения вознаграждения сообщите нам о запланированной покупке лицензии привлеченным клиентом. Для этого отправьте обращение из панели управления и укажите в нем ФИО клиента / название компании и выбранную редакцию. Обратите внимание, что необходимо уведомлять нас о каждой покупке лицензии клиентами.

Как только клиент оплатит лицензию, мы зачислим вознаграждение на ваш партнерский аккаунт.

Вознаграждение начисляется только за покупку (не продление или переход на другую редакцию) лицензий «1С-Битрикс» редакций «Старт», «Стандарт», «Малый бизнес» и «Бизнес».

Вознаграждение начисляется только за покупку (не продление) сертификата SSL Timeweb Pro по его полной стоимости.

Размер вознаграждения

Редакция «1С-Битрикс» Сумма вознаграждения Старт 1080 руб. Стандарт 3180 руб. Малый Бизнес 7180 руб. Бизнес 14580 руб.

Вознаграждение за привлечение партнера-вебмастера

Вы получите 10% от первого платежа клиента, которого привлек вебмастер второго уровня. Вознаграждение начисляется за оплату услуг виртуального хостинга по тарифным планам Year+, Optimo+, Century+, Millennium+.

Как вывести вознаграждение

Выводить вознаграждение можно после заключения договора. Если вы заключили договор, в вашей панели вебмастера в разделе «Выплаты» будет активна кнопка «Запрос на выплату». Чтобы вывести вознаграждение, нажмите на эту кнопку и следуйте подсказкам системы. Заявка будет обработана нами в течение 1-2 рабочих дней.

Выводить средства можно на оплату наших услуг, на счет в банке или кошелек ЮMoney. Выводить средства на оплату наших услуг можно на любую сумму и любое количество раз.

Минимальная сумма выплаты составляет 390 руб. Подать заявку на выплату можно:

1 раз в месяц — для партнеров — резидентов РФ;

2 раза в месяц — для партнеров — нерезидентов РФ;

1 раз в неделю — для резидентов и нерезидентов РФ, при условии, что за предыдущую календарную неделю партнерский баланс был пополнен на 1000 рублей и более.

Доступные способы вывода средств зависят от того, заключен ли договор от физического лица или юридического лица / ИП.

Физические лица

Вебмастерам — физическим лицам доступны все три способа вывода средств: на оплату услуг хостинга, на банковский счет и Яндекс.Деньги.

В соответствии с нормами НК РФ, из суммы партнерского вознаграждения удерживается подоходный налог (НДФЛ) 13%. Все остальные взносы (в ПФР и ОМС по действующей ставке) осуществляются за счет ООО «ТаймВэб».

Если вы не являетесь налоговым резидентом РФ, вывести средства можно на оплату наших услуг и на Яндекс.Кошелек. НДФЛ при этом не удерживается.

Для вебмастеров — самозанятых лиц мы также выплачиваем полную сумму вознаграждения, и далее вебмастер самостоятельно оплачивает налог на профессиональный доход (6%).

Юридические лица и ИП

Юридические лица и ИП могут вывести средства только на расчетный счет в банке. Поскольку вы самостоятельно ведете налоговую отчетность, сумма вознаграждения перечисляется в полном объеме.

При создании заявки на выплату юридическим лицам следует прикладывать акт выполненных работ на сумму запрашиваемой выплаты.