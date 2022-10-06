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Управление серверами аккаунта
Управление серверами аккаунта
Управление серверами аккаунта
- Список серверов
- Создание нового VDS
- Сценарии cloud-init
- Тариф и конфигурация
- Настройки сети
- Веб-консоль
- Сброс пароля root
- SSH-ключи
- Режим загрузки ОС
- Переустановка ОС
- Статистика использования ресурсов
- Резервное копирование
- Клонирование сервера
- Образы сервера
- Настройка почты
- Лицензии и SSL-сертификаты
- Журнал действий
- Доступ для техподдержки
- Удаление сервера
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