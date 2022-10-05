UTM-статистика
- Что такое UTM-метки?
- Виды UTM-меток
- Особенности использования меток
- Как получить URL с UTM-метками
- Примеры использования UTM в реферальных ссылках
В блоке UTM Статистика в вашей панели управления выводится информация о переходах по реферальным ссылкам с UTM-метками.
Что такое UTM-метки?
UTM-метки (сокращение от Urchin Tracking Module) — это специальные параметры, которые добавляются в URL (в нашем случае — в реферальную ссылку) и позволяют собирать данные об источниках трафика и оценивать, какие пути привлечения клиентов и рекламные кампании являются наиболее эффективными.
Пример ссылки с UTM-метками:
https://timeweb.com/ru/?i=12345&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=timewebcompany
Она состоит из следующих элементов:
- https://timeweb.com/ru/?i=12345 — реферальная ссылка веб-мастера;
- utm_source, utm_medium, utm_campaign — UTM-метки (параметры);
- yandex, cpc, timewebcompany — значения параметров.
Метка (параметр) и ее значение соединяются между собой символом '=':
utm_source=yandex
Метки присоединяются к реферальной ссылке и друг к другу символом амперсанда — '&':
https://timeweb.com/ru/?i=12345&utm_source=yandex&utm_medium=cpc
Виды UTM-меток
Инструменты панели управления позволяют собирать статистику по трем видам меток:
|
Метка
|
Значение
|
utm_source
|
В этом параметре указывается источник трафика, т.е. рекламная площадка, сайт, где велась реклама.
Обычно используется название соответствующего сайта, например: google, yandex, vk, instagram и т.д.
|
utm_medium
|
Здесь указывается тип рекламы: контекстная, баннерная реклама, реклама в соцсетях, e-mail-рассылки и пр.
Для обозначения обычно используются устоявшиеся варианты: cpa, email, banner, social и др.
|
utm_campaign
|
Указывается название рекламной кампании.
Вы можете ввести любое название, которое позволит в дальнейшем идентифицировать конкретную кампанию в статистике.
Вы можете использовать как общепринятые значения параметров, так и свои собственные, которые будут удобны и понятны вам.
Все значения должны указываться на латинице.
Особенности использования меток
Для корректного сбора статистики и ее отображения в панели необходимо учитывать следующее.
- В ссылке обязательно должен быть использован параметр utm_source и указано его значение. При его отсутствии мы не сможем вывести статистику.
- Параметр utm_campaign должен использоваться совместно с параметром utm_medium, иначе он не будет выведен в статистике.
Другими словами, метки можно использовать в следующих комбинациях:
- только utm_source
- utm_source + utm_medium
- utm_source + utm_medium + utm_campaign
Как получить URL с UTM-метками
Для создания URL вы можете воспользоваться любым специальным сервисом в сети (например, Campaign URL Builder от Google) или составить ссылку вручную.
Можно скопировать пример ниже и указать в нем актуальные для вас значения, удалив ненужные метки при необходимости:
https://timeweb.com/ru/?i=ваш_код_партнера&utm_source=значение&utm_medium=значение&utm_campaign=значение
Будьте внимательны при формировании ссылок вручную: не забудьте использовать '&' между элементами ссылки, а также проставлять знак '=' между параметром и его значением. При некорректном прописывании параметров собрать и вывести статистику будет невозможно.
Примеры использования UTM в реферальных ссылках
- Если у вас несколько площадок для рекламы, используйте разные значения для параметра utm_source, чтобы разделить их в статистике.
Например, если у вас есть таргетированная реклама во «ВКонтакте» и Яндекс.Директ, можно использовать ссылки:
http://timeweb.com/ru/?i=12345&utm_source=vk
http://timeweb.com/ru/?i=12345&utm_source=yandex
Таким образом вы сможете анализировать эффективность рекламной компании не только по количеству переходов по ссылке (информация, которую предоставляют рекламные сервисы), но и по количеству регистраций и оплат аккаунтов (информация, которую вы увидите в панели вебмастера).
- Если вы привлекаете клиентов через обучающие видео на YouTube, разместите под каждым видео отдельную ссылку, например:
http://timeweb.com/ru/?i=12345&utm_source=youtube&utm_medium=video_1
http://timeweb.com/ru/?i=12345&utm_source=youtube&utm_medium=video_2
Таким образом вы сможете оценить, какое видео привлекает больше трафика и приносит больше регистраций и оплат. Это поможет вам в дальнейшем развитии своего канала и увеличении дохода.