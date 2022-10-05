В блоке UTM Статистика в вашей панели управления выводится информация о переходах по реферальным ссылкам с UTM-метками.

Что такое UTM-метки?

UTM-метки (сокращение от Urchin Tracking Module) — это специальные параметры, которые добавляются в URL (в нашем случае — в реферальную ссылку) и позволяют собирать данные об источниках трафика и оценивать, какие пути привлечения клиентов и рекламные кампании являются наиболее эффективными.

Пример ссылки с UTM-метками:

https://timeweb.com/ru/?i=12345&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=timewebcompany

Она состоит из следующих элементов:

https://timeweb.com/ru/?i=12345 — реферальная ссылка веб-мастера;

utm_source, utm_medium, utm_campaign — UTM-метки (параметры);

yandex, cpc, timewebcompany — значения параметров.

Метка (параметр) и ее значение соединяются между собой символом '=':

utm_source=yandex

Метки присоединяются к реферальной ссылке и друг к другу символом амперсанда — '&':

https://timeweb.com/ru/?i=12345&utm_source=yandex&utm_medium=cpc

Виды UTM-меток

Инструменты панели управления позволяют собирать статистику по трем видам меток:

Метка Значение utm_source В этом параметре указывается источник трафика, т.е. рекламная площадка, сайт, где велась реклама. Обычно используется название соответствующего сайта, например: google, yandex, vk, instagram и т.д. utm_medium Здесь указывается тип рекламы: контекстная, баннерная реклама, реклама в соцсетях, e-mail-рассылки и пр. Для обозначения обычно используются устоявшиеся варианты: cpa, email, banner, social и др. utm_campaign Указывается название рекламной кампании. Вы можете ввести любое название, которое позволит в дальнейшем идентифицировать конкретную кампанию в статистике.

Вы можете использовать как общепринятые значения параметров, так и свои собственные, которые будут удобны и понятны вам.

Все значения должны указываться на латинице.

Особенности использования меток

Для корректного сбора статистики и ее отображения в панели необходимо учитывать следующее.

В ссылке обязательно должен быть использован параметр utm_source и указано его значение. При его отсутствии мы не сможем вывести статистику.

Параметр utm_campaign должен использоваться совместно с параметром utm_medium , иначе он не будет выведен в статистике.

Другими словами, метки можно использовать в следующих комбинациях:

только utm_source

utm_source + utm_medium

utm_source + utm_medium + utm_campaign

Как получить URL с UTM-метками

Для создания URL вы можете воспользоваться любым специальным сервисом в сети (например, Campaign URL Builder от Google) или составить ссылку вручную.

Можно скопировать пример ниже и указать в нем актуальные для вас значения, удалив ненужные метки при необходимости:

https://timeweb.com/ru/?i=ваш_код_партнера&utm_source=значение&utm_medium=значение&utm_campaign=значение

Будьте внимательны при формировании ссылок вручную: не забудьте использовать '&' между элементами ссылки, а также проставлять знак '=' между параметром и его значением. При некорректном прописывании параметров собрать и вывести статистику будет невозможно.

Примеры использования UTM в реферальных ссылках

Если у вас несколько площадок для рекламы, используйте разные значения для параметра utm_source, чтобы разделить их в статистике.

Например, если у вас есть таргетированная реклама во «ВКонтакте» и Яндекс.Директ, можно использовать ссылки:

http://timeweb.com/ru/?i=12345&utm_source=vk

http://timeweb.com/ru/?i=12345&utm_source=yandex

Таким образом вы сможете анализировать эффективность рекламной компании не только по количеству переходов по ссылке (информация, которую предоставляют рекламные сервисы), но и по количеству регистраций и оплат аккаунтов (информация, которую вы увидите в панели вебмастера).

Если вы привлекаете клиентов через обучающие видео на YouTube, разместите под каждым видео отдельную ссылку, например:

http://timeweb.com/ru/?i=12345&utm_source=youtube&utm_medium=video_1

http://timeweb.com/ru/?i=12345&utm_source=youtube&utm_medium=video_2

Таким образом вы сможете оценить, какое видео привлекает больше трафика и приносит больше регистраций и оплат. Это поможет вам в дальнейшем развитии своего канала и увеличении дохода.