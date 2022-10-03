Вы можете сохранить любую доступную резервную копию в домашнюю директорию аккаунта, после чего при необходимости ее можно будет скачать на ваш локальный компьютер с помощью файлового менеджера или при подключении по FTP / SSH.

Сохранение резервной копии в домашнюю директорию

Чтобы сохранить бэкап в домашнюю директорию аккаунта, выполните следующее.

Перейдите в раздел «Сайты» — « Резервные копии ». Выберите нужную вкладку с бэкапами («Файлы» или «Базы данных»). Выберите из выпадающего списка с датами необходимую резервную копию. Наведите курсор на нужный файл, директорию или базу данных и нажмите на кнопку «Сохранить». Подтвердите сохранение, нажав на кнопку «ОК».

Как только бэкап будет загружен, вы получите уведомление об этом на контактный ящик.

Сохранение резервной копии на локальный компьютер

Сначала копию нужно загрузить в домашнюю директорию аккаунта по инструкции выше, далее: