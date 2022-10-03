Сохранение резервной копии
Вы можете сохранить любую доступную резервную копию в домашнюю директорию аккаунта, после чего при необходимости ее можно будет скачать на ваш локальный компьютер с помощью файлового менеджера или при подключении по FTP / SSH.
Сохранение резервной копии в домашнюю директорию
Чтобы сохранить бэкап в домашнюю директорию аккаунта, выполните следующее.
- Перейдите в раздел «Сайты» — «Резервные копии».
- Выберите нужную вкладку с бэкапами («Файлы» или «Базы данных»).
- Выберите из выпадающего списка с датами необходимую резервную копию.
- Наведите курсор на нужный файл, директорию или базу данных и нажмите на кнопку «Сохранить».
- Подтвердите сохранение, нажав на кнопку «ОК».
Как только бэкап будет загружен, вы получите уведомление об этом на контактный ящик.
Сохранение резервной копии на локальный компьютер
Сначала копию нужно загрузить в домашнюю директорию аккаунта по инструкции выше, далее:
- Перейдите в раздел «Файловый менеджер».
- Кликните дважды на файл бэкапа, после чего он будет загружен на ваш компьютер.
- Во избежание переполнения дискового пространства аккаунта, бэкап можно удалить из домашнего каталога (выделить нужный файл — нажать на меню «Файл» — «Удалить»).