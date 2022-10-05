Создание и редактирование персоны администратора домена

Для смены администратора или регистратора домена (при переносе доменов в Timeweb) вам потребуется создать персону администратора в панели управления аккаунтом.

Перейдите в раздел «Домены» — «Администраторы».

Чтобы создать нового администратора, кликните «Добавить администратора».

Чтобы изменить контактные данные (почтовый адрес, e-mail и телефон) существующего администратора, нажмите на значок карандаша.

Здесь же вы можете удалить уже созданных администраторов.

Обратите внимание, что изменения коснутся только доменов, зарегистрированных через ТаймВэб.Домены. Скорректировать контактные данные администратора для других доменов можно путем обращения в Службу поддержки.