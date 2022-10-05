Создание и редактирование персоны администратора домена

Создание и редактирование персоны администратора домена

Для смены администратора или регистратора домена (при переносе доменов в Timeweb) вам потребуется создать персону администратора в панели управления аккаунтом.

  • Перейдите в раздел «Домены» — «Администраторы».
  • Чтобы создать нового администратора, кликните «Добавить администратора».
  • Чтобы изменить контактные данные (почтовый адрес, e-mail и телефон) существующего администратора, нажмите на значок карандаша.

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Здесь же вы можете удалить уже созданных администраторов.

Обратите внимание, что изменения коснутся только доменов, зарегистрированных через ТаймВэб.Домены. Скорректировать контактные данные администратора для других доменов можно путем обращения в Службу поддержки

 

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