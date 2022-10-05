Настройка защиты от спама

В качестве инструмента защиты от спама Timeweb использует систему фильтрации спама Rspamd.

По умолчанию защита от спама включена у всех создаваемых почтовых ящиков. Сообщения, которые наш фильтр явно определяет как спам, отбрасываются. Сообщения, которые подозреваются как спам, будут обработаны согласно вашим настройкам для ящика (например, сообщение может быть перемещено в папку «Спам», удалено и т.д.). Сообщения в папке «Спам» хранятся в течение 30 дней, после чего удаляются.

Изменить настройки фильтра вы можете в панели управления в разделе «Почта».

Выберите нужный домен в выпадающем списке, если у вас их несколько, и кликните на значок шестеренки рядом с ящиком, который нужно настроить.

В открывшемся окне перейдите на вкладку «Спам-фильтр».

Вы можете выключить или включить защиту от спама и настроить действия с нежелательными письмами: перемещать в «Спам» или помечать письмо.

Здесь же вы можете создать белый список адресов — письма, отправленные с указанных в нем ящиков, не будут проверяться на спам.

Для сохранения любых внесенных изменений не забудьте нажать на кнопку «Сохранить все настройки».

Обратите внимание, что если для ящика настроена пересылка, а в настройках спам-фильтра выбрана опция «Переместить в папку "Спам"», то письма, попавшие под этот фильтр, перенаправляться в рассылке не будут.