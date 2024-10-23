VK Почта

VK Почта

Это инструкция для бесплатного сервиса VK Почта. Если вы настраиваете домен для работы с корпоративной почтой VK WorkSpace, воспользуйтесь этой статьей.

Настройка VK Почты в веб-интерфейсе

Чтобы получать письма с почтового ящика Timeweb на VK Почту, нужно настроить сборщик почты. 

  1. Перейдите в VK Почту и кликните «Настройки» слева внизу.

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  1. Нажмите «Все настройки».

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  1. Пролистайте вниз и нажмите «Почта с других ящиков».

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  1. Выберите «Другая почта» и укажите данные почтового ящика, который вы хотите подключить.
  2. Нажмите «Добавить ящик».

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  1. Выберите, в какую папку сохранять письма из нового ящика, и применять ли к ним фильтры.
  2. Нажмите «Применить».

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Почтовый ящик подключен. Теперь вы можете получать письма, отправленные на этот ящик, в интерфейсе VK Почты.

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С дополнительными настройками почты можно ознакомиться в документации VK Почты.

Настройка VK Почты на Android

  1. Откройте приложение VK Почта и кликните на «Аккаунт» справа внизу.

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  1. Нажмите на значок плюса.

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  1. Выберите «Другая почта» и укажите почтовый ящик, который вы хотите подключить.

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  1. Нажмите «Продолжить».
  2. Введите пароль от почтового ящика и нажмите «Войти».

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Почтовый ящик подключен, теперь вы можете им пользоваться в приложении VK Почта.

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С дополнительными настройками почты можно ознакомиться в инструкции VK Почты.

Настройка VK Почты на iOS

  1. Откройте приложение VK Почты и нажмите на «Аккаунт» справа внизу.

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  1. Прокрутите экран в самый низ и нажмите «Добавить еще один аккаунт».

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  1. Нажмите «Войти в другую почту».

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  1. Выберите «Войти другой почтой».

Без Названия

  1. Выберите «Другая почта» и введите ваш почтовый ящик.

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  1. Нажмите «Продолжить».
  2. Введите пароль от ящика и нажмите «Войти».

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Ящик добавлен. Теперь вы можете работать с ним в приложении VK почта.