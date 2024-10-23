Это инструкция для бесплатного сервиса VK Почта. Если вы настраиваете домен для работы с корпоративной почтой VK WorkSpace, воспользуйтесь этой статьей.

Настройка VK Почты в веб-интерфейсе

Чтобы получать письма с почтового ящика Timeweb на VK Почту, нужно настроить сборщик почты.

Перейдите в VK Почту и кликните «Настройки» слева внизу.

Нажмите «Все настройки».

Пролистайте вниз и нажмите «Почта с других ящиков».

Выберите «Другая почта» и укажите данные почтового ящика, который вы хотите подключить. Нажмите «Добавить ящик».

Выберите, в какую папку сохранять письма из нового ящика, и применять ли к ним фильтры. Нажмите «Применить».

Почтовый ящик подключен. Теперь вы можете получать письма, отправленные на этот ящик, в интерфейсе VK Почты.

С дополнительными настройками почты можно ознакомиться в документации VK Почты.

Настройка VK Почты на Android

Откройте приложение VK Почта и кликните на «Аккаунт» справа внизу.

Нажмите на значок плюса.

Выберите «Другая почта» и укажите почтовый ящик, который вы хотите подключить.

Нажмите «Продолжить». Введите пароль от почтового ящика и нажмите «Войти».

Почтовый ящик подключен, теперь вы можете им пользоваться в приложении VK Почта.

С дополнительными настройками почты можно ознакомиться в инструкции VK Почты.

Настройка VK Почты на iOS

Откройте приложение VK Почты и нажмите на «Аккаунт» справа внизу.

Прокрутите экран в самый низ и нажмите «Добавить еще один аккаунт».

Нажмите «Войти в другую почту».

Выберите «Войти другой почтой».

Выберите «Другая почта» и введите ваш почтовый ящик.

Нажмите «Продолжить». Введите пароль от ящика и нажмите «Войти».

Ящик добавлен. Теперь вы можете работать с ним в приложении VK почта.