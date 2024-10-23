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VK Почта
VK Почта
VK Почта
Это инструкция для бесплатного сервиса VK Почта. Если вы настраиваете домен для работы с корпоративной почтой VK WorkSpace, воспользуйтесь этой статьей.
Настройка VK Почты в веб-интерфейсе
Чтобы получать письма с почтового ящика Timeweb на VK Почту, нужно настроить сборщик почты.
- Перейдите в VK Почту и кликните «Настройки» слева внизу.
- Нажмите «Все настройки».
- Пролистайте вниз и нажмите «Почта с других ящиков».
- Выберите «Другая почта» и укажите данные почтового ящика, который вы хотите подключить.
- Нажмите «Добавить ящик».
- Выберите, в какую папку сохранять письма из нового ящика, и применять ли к ним фильтры.
- Нажмите «Применить».
Почтовый ящик подключен. Теперь вы можете получать письма, отправленные на этот ящик, в интерфейсе VK Почты.
С дополнительными настройками почты можно ознакомиться в документации VK Почты.
Настройка VK Почты на Android
- Откройте приложение VK Почта и кликните на «Аккаунт» справа внизу.
- Нажмите на значок плюса.
- Выберите «Другая почта» и укажите почтовый ящик, который вы хотите подключить.
- Нажмите «Продолжить».
- Введите пароль от почтового ящика и нажмите «Войти».
Почтовый ящик подключен, теперь вы можете им пользоваться в приложении VK Почта.
С дополнительными настройками почты можно ознакомиться в инструкции VK Почты.
Настройка VK Почты на iOS
- Откройте приложение VK Почты и нажмите на «Аккаунт» справа внизу.
- Прокрутите экран в самый низ и нажмите «Добавить еще один аккаунт».
- Нажмите «Войти в другую почту».
- Выберите «Войти другой почтой».
- Выберите «Другая почта» и введите ваш почтовый ящик.
- Нажмите «Продолжить».
- Введите пароль от ящика и нажмите «Войти».
Ящик добавлен. Теперь вы можете работать с ним в приложении VK почта.