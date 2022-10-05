Общая информация о безопасности

Чтобы сохранить ваши данные в безопасности и предотвратить возможные нежелательные действия с вашим аккаунтом, рекомендуем вам регулярно (не реже одного раза в год) менять пароль от панели управления. Использование одного и того же пароля на протяжении длительного времени дает злоумышленникам возможность постоянного доступа к вашему аккаунту, если пароль стал им каким-либо образом известен.

В случае, если пароль от вашей панели управления не менялся в течение года, мы отправим вам напоминание, что пароль пора обновить.

Как пароль может оказаться скомпрометирован?

Пользователи сети зачастую назначают одинаковые пароли для нескольких сервисов (социальных сетей, электронной почты, мессенджеров и пр.), и если хотя бы один из них оказался взломан, все остальные аккаунты, где используется данный пароль, тоже находятся под угрозой.

Пароль может попасть в руки третьих лиц не только в результате взлома:

пароль могли подобрать или подсмотреть его, когда вы набирали его на клавиатуре;

пароль мог остаться сохраненным на чужом устройстве, на котором вы его когда-то вводили;

устройство, где вводился пароль, могло быть заражено вредоносным ПО.

Рекомендации по безопасности

Основные рекомендации по безопасности достаточно просты: