Серверы 152-ФЗ

Согласно российскому законодательству, все компании, которые хранят, собирают или обрабатывают персональные данные своих клиентов, контрагентов или сотрудников, обязаны соблюдать Федеральный закон «О защите персональных данных» №152-ФЗ. Оборудование, системы и процессы обработки ПДн должны соответствовать требованиям закона, в противном случае компании могут грозить значительные штрафы или даже приостановка деятельности.

Мы предлагаем услугу размещения персональных данных на выделенных физических и виртуальных серверах, соответствующих требованиям 152-ФЗ и имеющих уровень защищенности УЗ-3.

Соответствие закону 152-ФЗ

Вы можете быть уверены в полном соблюдении законодательства и не беспокоиться о прохождении проверок Роскомнадзора.

Экономия времени и средств

Вам не потребуется закупать дорогостоящее оборудование, выстраивать собственную защищенную инфраструктуру и проходить процесс аудита для нее. Наши серверы уже имеют необходимые акты соответствия и полностью готовы к работе.

Надежность и конфиденциальность

Размещенная на сервере инфраструктура полностью изолирована и доступна только вам. Все передаваемые данные надежно зашифрованы и защищены согласно всем требованиям регулятора.

Миграция проекта на сервер 152-ФЗ

Мы поможем подобрать для вашего проекта сервер оптимальной конфигурации и нужного уровня защищенности и выполнить перенос.

Подскажем, как определить необходимый уровень защищенности персональных данных для вашего проекта или бизнеса. Подготовим инфраструктуру в соответствии с требованиями 152-ФЗ. Поможем с миграцией и запуском вашего проекта на мощностях Timeweb. Обеспечим полную поддержку инфраструктуры и обслуживание физического оборудования.

Заказ услуги

Серверы и инфраструктура Timeweb Cloud полностью соответствуют ФЗ-152. Заказать физический или виртуальный сервер вы можете на нашем сайте.

Выделенные серверы с услугой «Администрирование» не подойдут тем, кому необходимо соответствие 152-ФЗ.

Частые вопросы

Для чего нужны серверы, соответствующие 152-ФЗ?

Заказывая сервер 152-ФЗ в Timeweb, вы можете быть уверены, что инфраструктура, на которой размещаются ваши проекты, соответствует законодательству в отношении обработки персональных данных. Это упростит прохождение сертификации для информации, которую вы разместите на сервере. Необходимые документы, подтверждающие соответствие нашей инфраструктуры требованиям закона, мы предоставим.

Кто считается оператором персональных данных?

Согласно законодательству, оператором ПДн считаются любые государственные органы, а также физические и юридические лица, которые собирают и обрабатывают персональные данные россиян. При этом не имеет значения, включены ли они в соответствующий реестр операторов ПДн Роскомнадзора. Другими словами, действие закона 152-ФЗ распространяется на любую организацию в РФ.

Наша компания только хранит данные клиентов, но никак их не обрабатывает. Нужно ли в данном случае исполнять 152-ФЗ?

Да, согласно 152-ФЗ, сбор персональных данных и их хранение тоже входят в понятие обработки данных. Даже если вы только собираете и храните персональные данные пользователей, не производя над ними никаких иных действий, ваши системы, процессы и инфраструктура должны соответствовать требованиям 152-ФЗ.

Для соблюдения 152-ФЗ достаточно просто размещать персональные данные на территории России?

Размещение на территории РФ — только одно из обязательных условий. Помимо этого, должны быть предприняты меры защиты в соответствии с требуемым уровнем защищенности, согласно приказа ФСТЭК №21.

Как определить нужный уровень защищенности?

Уровень защищенности зависит от того, какие данные вы обрабатываете и какие типы угроз могут быть для вас актуальны. Существует четыре типа персональных данных (общие, специальные, биометрические, иные) и три уровня угроз.

Мы готовы помочь провести анализ и определить необходимый УЗ на основании общедоступной информации, а также предложим инфраструктурное решение, полностью подходящее вашей компании и отвечающее всем требованиям законодательств.

Обязательна ли аттестация на соответствие 152-ФЗ?

Аттестацию обязаны пройти государственные и муниципальные организации, а также частные компании в случае подключения к государственным системам. В остальных случаях аттестацию можно пройти добровольно, если это необходимо для вашей организации по каким-то причинам (например, для заключения договора).