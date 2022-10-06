Утилиты ping, tracert, nslookup
Если возникают ошибки в работе сайта на хостинге, вы можете провести диагностику с помощью описанных ниже инструментов. Результаты диагностики помогут вам устранить проблему самостоятельно или, если вы предоставите их в службу поддержки, ускорят решение вопроса с нашей стороны.
Команды диагностики необходимо выполнять в командной строке вашей операционной системы.
Основные команды
Если возникают проблемы с доступом к сайту, в первую очередь необходимо проверить доступ к серверу, на котором он расположен. Сделать это можно при помощи перечисленных ниже команд-утилит.
- Для ОС Windows можно также скачать и использовать программу WinMTR, которая объединяет в себе функции утилит
pingи
tracert. Подробнее о работе с ней — в нашей инструкции.
- В MacOS для выполнения
ping,
nslookup,
tracertможно использовать «Сетевую утилиту» вместо терминала.
ping
Команда
ping позволяет проверить время отклика компьютера или ресурса на запрос.
Для получения информации необходимо ввести в командную строку саму команду и доменное имя сайта, на который вы не можете зайти, и нажать Enter.
ping domain.ru
Для остановки выполнения команды нажмите Ctrl+C.
В сетевой утилите в Mac необходимо перейти на вкладку Ping, ввести доменное имя и нажать Ping.
tracert
Команда
tracert позволяет выполнить трассировку, то есть отследить путь переданных пакетов с данными от вашего компьютера до указанного адреса.
Для получения информации необходимо ввести в командную строку саму команду и доменное имя сайта, на который вы не можете зайти, и нажать Enter.
tracert domain.ru
nslookup
Команда
nslookup позволяет запросить информацию с DNS-серверов.
Для получения информации необходимо ввести в командную строку саму команду и доменное имя сайта, на который вы не можете зайти, и нажать Enter.
nslookup domain.ru
Полученные сведения вы можете использовать для самостоятельного анализа либо предоставить их в обращении к службе поддержки.
telnet
Еще одна команда диагностики, которая может быть полезна — это
telnet.
telnet имеет смысл использовать для проверки работы конкретной службы (главным образом — почтовых серверов), если наблюдаются проблемы с подключением к ней.
Обратите внимание: если после выполнения команды выдается сообщение «telnet не является внутренней или внешней командой...», необходимо активировать
telnet, выполнив в командной строке:
dism /online /Enable-Feature /FeatureName:TelnetClient
После можно работать с
telnet.
Например, для проверки соединения с сервером исходящей почты, используйте:
telnet smtp.timeweb.ru 25
Если проблема возникает при подключении по другому порту (2525 или 465), указывайте в команде именно его.
Аналогичным образом можно проверить подключение к серверам входящей почты, указав необходимые номера портов (могут быть 110 или 995 для POP3, 143 или 993 для IMAP):
telnet pop3.timeweb.ru 110
telnet imap.timeweb.ru 143
Ответ «Connected to имя_сервера» говорит об успешном подключении. Если в выводе команды сообщение об ошибке подключения («Unable to connect to remote host»), вероятнее всего, с вашей стороны блокируются подключения на конкретный порт, и необходимо обратиться к провайдеру или администратору сети для устранения этого ограничения. К обращению стоит приложить вывод команды telent. Трафик на порт может также блокироваться антивирусом или фаерволом — проверьте дополнительно соответствующие настройки ПО.
Еще одно частое применение
telnet — проверка удаленного подключения к базе данных:
telnet имя_сервера 3306
Помните, что для возможности удаленного подключения к базе в первую очередь необходимо добавить IP, с которого будет производиться подключение, в раздел «Базы данных» — «Добавить доступ». В противном случае удаленный доступ к базе будет закрыт.
Логи ошибок
Вы также можете проверить, возникают ли ошибки на сайте, включив и проанализировав лог ошибок
error_log. Сделать это можно в панели управления аккаунтом в разделе «Логи».
Дополнительную информацию можно найти в статьях: Получение логов, Чтение логов.