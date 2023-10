Утилиты ping, tracert, nslookup

Если возникают ошибки в работе сайта на хостинге, вы можете провести диагностику с помощью описанных ниже инструментов. Результаты диагностики помогут вам устранить проблему самостоятельно или, если вы предоставите их в службу поддержки, ускорят решение вопроса с нашей стороны.

Команды диагностики необходимо выполнять в командной строке вашей операционной системы.

Основные команды

Если возникают проблемы с доступом к сайту, в первую очередь необходимо проверить доступ к серверу, на котором он расположен. Сделать это можно при помощи перечисленных ниже команд-утилит.

Для ОС Windows можно также скачать и использовать программу WinMTR , которая объединяет в себе функции утилит ping и tracert . Подробнее о работе с ней — в нашей инструкции .

В MacOS для выполнения ping , nslookup , tracert можно использовать « Сетевую утилиту » вместо терминала.

ping

Команда ping позволяет проверить время отклика компьютера или ресурса на запрос.

Для получения информации необходимо ввести в командную строку саму команду и доменное имя сайта, на который вы не можете зайти, и нажать Enter.

ping domain.ru

Для остановки выполнения команды нажмите Ctrl+C.

В сетевой утилите в Mac необходимо перейти на вкладку Ping, ввести доменное имя и нажать Ping.

tracert

Команда tracert позволяет выполнить трассировку, то есть отследить путь переданных пакетов с данными от вашего компьютера до указанного адреса.

Для получения информации необходимо ввести в командную строку саму команду и доменное имя сайта, на который вы не можете зайти, и нажать Enter.

tracert domain.ru

nslookup

Команда nslookup позволяет запросить информацию с DNS-серверов.

Для получения информации необходимо ввести в командную строку саму команду и доменное имя сайта, на который вы не можете зайти, и нажать Enter.

nslookup domain.ru

Полученные сведения вы можете использовать для самостоятельного анализа либо предоставить их в обращении к службе поддержки.

telnet

Еще одна команда диагностики, которая может быть полезна — это telnet . telnet имеет смысл использовать для проверки работы конкретной службы (главным образом — почтовых серверов), если наблюдаются проблемы с подключением к ней.

Обратите внимание: если после выполнения команды выдается сообщение «telnet не является внутренней или внешней командой...», необходимо активировать telnet , выполнив в командной строке:

dism /online /Enable-Feature /FeatureName:TelnetClient

После можно работать с telnet .

Например, для проверки соединения с сервером исходящей почты, используйте:

telnet smtp.timeweb.ru 25

Если проблема возникает при подключении по другому порту (2525 или 465), указывайте в команде именно его.

Аналогичным образом можно проверить подключение к серверам входящей почты, указав необходимые номера портов (могут быть 110 или 995 для POP3, 143 или 993 для IMAP):

telnet pop3.timeweb.ru 110

telnet imap.timeweb.ru 143

Ответ «Connected to имя_сервера» говорит об успешном подключении. Если в выводе команды сообщение об ошибке подключения («Unable to connect to remote host»), вероятнее всего, с вашей стороны блокируются подключения на конкретный порт, и необходимо обратиться к провайдеру или администратору сети для устранения этого ограничения. К обращению стоит приложить вывод команды telent. Трафик на порт может также блокироваться антивирусом или фаерволом — проверьте дополнительно соответствующие настройки ПО.

Еще одно частое применение telnet — проверка удаленного подключения к базе данных:

telnet имя_сервера 3306

Помните, что для возможности удаленного подключения к базе в первую очередь необходимо добавить IP, с которого будет производиться подключение, в раздел «Базы данных» — «Добавить доступ». В противном случае удаленный доступ к базе будет закрыт.

Логи ошибок

Вы также можете проверить, возникают ли ошибки на сайте, включив и проанализировав лог ошибок error_log . Сделать это можно в панели управления аккаунтом в разделе «Логи».

Дополнительную информацию можно найти в статьях: Получение логов, Чтение логов.