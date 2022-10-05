Смена администратора домена в зоне .ru, .su, .рф, .kz (Регистратор R01)
Домены .RU, .SU, .РФ
Передать права на домен другому лицу можно либо через личный кабинет на сайте регистратора, либо по заявлению.
Передача прав через личный кабинет
Для смены администратора через личный кабинет необходимо:
- Текущему администратору домена — пройти идентификацию данных в R01.
- Новому администратору — получить идентификатор (ник-хэндл / nic-hdl). Для этого нужно в панели Timeweb в разделе «Домены» — «Администраторы» создать нового администратора, после чего запросить ник-хэндл для него через нашу Службу поддержки. Если у принимающего администратора нет аккаунта в Timeweb, он может зарегистрировать аккаунт с бесплатным тарифом «Парковка».
Далее нужно выполнить следующие действия:
- Текущему администратору — авторизоваться в личном кабинете R01.
- Зайти в раздел «Домены» и в блоке «Инструменты» выбрать «Смена Администратора» — «Новая заявка».
- Выбрать домены, ввести ник-хэндл нового администратора, указать плательщика и создать заявку. Указание плательщика требуется просто для заполнения формы: для доменов на нашем партнерском договоре процедура смены администратора бесплатна, и оплата списываться не будет.
- Согласиться с условиями заявления на передачу прав администрирования доменных имен. Это подтверждение требуется 1 раз для конкретного ник-хэндла.
- Принимающей и передающей стороне подтвердить смену администратора, следуя инструкциям в письмах для подтверждения смены Администратора. Письма высылаются на почту, указанную в информации об Администраторе (nic-hdl) в поле «Email».
- Сообщить о подтверждении смены администратора в нашу Службу поддержки.
- Дождаться завершения обработки задания в очереди. Домен будет доступен в личном кабинете принимающего Администратора.
Для доменов, находящихся на партнерском договоре Timeweb в R01, процедура смены владельца бесплатна.
Передача прав по письму
Для смены администратора необходимо выполнить следующие действия:
- Заполните и предоставьте в адрес регистратора R01 заявление от передающего и принимающего администраторов. Шаблон заявления можно найти на сайте регистратора. В заявлении необходимо указать номер договора TimeWeb: RDP/01/45 от 20.07.2006.
- Если администратором (передающим или принимающим) является физическое лицо или ИП, подпись на заявлении необходимо заверить нотариально.
- Если администратором (передающим или принимающим) является юридическое лицо, на заявлении необходимо поставить печать юридического лица.
- Приложите к заявлению и предоставьте регистратору копию документа, идентифицирующего администратора домена (копию паспорта или копию ИНН).
Если у принимающей стороны нет договора с R01 или с кем-либо из партнеров R01 (нет анкеты на стороне регистратора), необходимо его заключить. Для этого в панели управления аккаунтом в разделе «Домены и поддомены» необходимо создать нового администратора и сообщить о его создании, написав запрос из раздела панели управления аккаунтом «Помощь».
В случае, если принимающая сторона желает заключить договор с регистратором R01 напрямую, необходимо зарегистрировать личный кабинет на сайте регистратора, а после получения идентификатора указать его в форме заявления.
- Отправьте оригиналы документов на почтовый адрес регистратора R01.
Обратиться в службу поддержки регистратора R01 можно по адресам: info@r01.ru, support@r01.ru или по телефону +7 (495) 783-3-783; почтовый адрес: 123308, г. Москва, а/я 99 АО «Регистратор Р01».
Домены .KZ
Для смены администратора через личный кабинет необходимо, чтобы для текущего администратора домена была пройдена идентификация данных, а для нового — зарегистрирован личный кабинет на сайте R01 (чтобы получить идентификатор — ник-хэндл).
Далее необходимо:
- Текущему администратору — авторизоваться в личном кабинете R01.
- Новому администратору — создать контакт для международного домена (в разделе «Администраторы доменов» кликнуть на nic-hdl как на активную ссылку и в панели «Инструменты» выбрать «Контакты для доменов в международных зонах» -> «Добавление контакта»).
- Зайти в раздел «Международные домены» и в блоке «Инструменты» выбрать «Смена Администратора» — «Новая заявка».
- Выбрать домены, ввести nic-hdl нового администратора и создать заявку.
- Согласиться с условиями заявления на передачу прав администрирования доменных имен. Это подтверждение требуется 1 раз для конкретного nic-hdl.
- Принимающей и передающей стороне подтвердить смену администратора, следуя инструкциям в письмах для подтверждения смены Администратора. Письма высылаются на почту, указанную в информации об Администраторе (nic-hdl) в поле «Email».
- Дождаться завершения обработки задания в очереди. Домен будет доступен в личном кабинете принимающего Администратора.
Для доменов, находящихся на партнерском договоре Timeweb в R01, процедура смены владельца бесплатна.