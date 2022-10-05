Смена администратора домена в зоне .ru, .su, .рф, .kz (Регистратор R01)

Заполните и предоставьте в адрес регистратора R01 заявление от передающего и принимающего администраторов. Шаблон заявления можно найти на

сайте регистратора

. В заявлении необходимо указать номер договора TimeWeb: RDP/01/45 от 20.07.2006.





- Если администратором (передающим или принимающим) является физическое лицо или ИП, подпись на заявлении необходимо заверить нотариально.





- Если администратором (передающим или принимающим) является юридическое лицо, на заявлении необходимо поставить печать юридического лица.