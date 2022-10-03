Проблемы с кодировкой на сайте

Проблемы с кодировкой, когда на сайте отображаются нечитаемые символы вместо корректного содержимого, возникают из-за несовпадения кодировки файлов сайта с кодировкой, которая устанавливается настройками сервера или базы данных.

Ниже рассмотрим возможные способы устранения этих проблем.

Кодировка в запросе к базе

Часто проблема связана с тем, что для файлов сайта используется кодировка cp1251, а для содержимого базы данных — UTF-8. В этом случае на сайте часть текста отображается корректно, а часть — в виде вопросительных знаков.

Чтобы ее устранить, необходимо добавить в файл скрипта, который содержит данные для подключения к базе данных, следующие строки:

mysql_query("SET NAMES 'cp1251' COLLATE 'cp1251_general_ci'");

mysql_query("SET CHARACTER SET 'cp1251'");

Если используется mysqli :

mysqli_query($link, "SET NAMES 'cp1251' COLLATE 'cp1251_general_ci'");

mysqli_query($link, "SET CHARACTER SET 'cp1251'");

Кодировка в .htaccess

Еще один распространенный случай — когда соединение с базой использует по умолчанию кодировку UTF-8, а файлы сайта открываются в браузере в другой кодировке. (Могут выводиться символы СЂР°РЅСЏР вместо кириллицы.)

Для устранения проблемы рекомендуем указать кодировку по умолчанию в файле .htaccess. Он располагается в папке public_html в директории вашего сайта.

Добавьте в файл строку:

AddDefaultCharset UTF-8

При такой настройке сервер будет использовать для отображения сайта именно указанную кодировку.

Кодировка базы данных

В отдельных случаях может потребоваться изменить кодировку в базе данных MySQL.

Например, чтобы установить по умолчанию кодировку UTF-8, выполните следующее:

Перейдите в phpMyAdmin. Выберите нужную базу в списке баз слева. Перейдите в раздел Операции / Operations.