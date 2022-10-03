Описание услуги

Для всех тарифов виртуального хостинга мы предлагаем дополнительную услугу «Защитник сайтов», которая поможет поддерживать ваш сайт в безопасности.

«Защитник сайтов» — это сканер, который анализирует файлы на предмет наличия уязвимостей. Уязвимости — это «дыры» в коде сайта, через которые злоумышленники могут загрузить на ваш сайт вредоносный код.

Когда в той или иной CMS обнаруживается такая «дыра», разработчики CMS оперативно выпускают патч, позволяющий ее закрыть. «Защитник сайтов» регулярно обновляет свои базы, собирая информацию об известных уязвимостях из обновлений безопасности популярных CMS. Если при сканировании вашего аккаунта будут обнаружены уязвимые файлы, «Защитник» заменит их на исправленные версии, полученные от разработчиков CMS.

Использование «Защитника сайтов» — простой и удобный способ предупреждения взлома и заражения. При этом отметим, что для безопасности вашего сайта одного лишь «Защитника сайтов» будет недостаточно. Важно регулярно обновлять все компоненты сайта до последних версий, осторожно разрабатывать дополнения и сохранять резервные копии.

Обратите внимание: «Защитник сайтов» не является антивирусом. Если сайт уже заражен, «Защитник» не сможет его вылечить. «Защитник сайтов» может очистить сайт от некоторых известных «вредоносов», поместив файлы в карантин, но для серьезного лечения сайта лучше воспользоваться Антивирусом или обратиться к специалисту.

Основные преимущества «Защитника сайтов»:

Оперативно обнаруживает и устраняет уязвимости.

Информирует вас о принятых мерах.

Подключается для всего аккаунта в целом и анализирует все файлы на аккаунте, вне зависимости от количества сайтов.

Устраняет только уязвимости, через которые может быть нанесен вред сайту, и не вносит никаких изменений в другие файлы.

Работает автоматически и в фоновом режиме и не требует от пользователя дополнительных действий.

Подключение услуги

Подключить услугу можно:

В разделе «Сайты» — « Безопасность сайтов ». Нажмите на «Подключить защиту» — услуга подключится сразу же и будет оплачиваться с баланса аккаунта.

Обратите внимание, что при этом сократится оплаченный период хостинга . Чтобы этого не произошло, вы можете подключить «Защитник сайтов» через раздел «Оплата», оплатив его отдельно от хостинга.



В разделе « Оплата ». Выберите, какие еще услуги вам нужно оплатить или удалите их из счета, после чего выполните платеж. После поступления оплаты услуга активируется автоматически.

Отключение услуги

Отключить «Защитник сайтов» вы можете в любой момент через раздел «Аккаунт» — «Доп. услуги».