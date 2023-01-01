Договоры
на оказание услуг

В соответствии с ГК РФ (п. 2 ст. 437), ООО «ТаймВэб» предоставляет свои услуги на основании публичной оферты. В этом случае договор считается заключенным при выполнении клиентом действий, указанных в оферте (акцепте оферты).

Договоры

Обращаем внимание, что для удобства клиентов с 19 января 2015 года вступила в силу единая форма договора на все услуги ООО «ТаймВэб»:
Виртуального и мощного хостинга
На аренду выделенного сервера
Договор для юридических лиц
PDF, 220 KB
Договор для физических лиц
PDF, 220 KB
Договор для индивидуальных предпринимателей
PDF, 220 KB
Договор оферты для физических
и юридических лиц

Заключение договора в письменном виде

Если вам необходимо заключение договора об оказании услуг в письменном виде, пожалуйста, пришлите два заполненных экземпляра со своей стороны по адресу: 196006, Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22, корп. 2, лит. А.

После получения подписанного вами договора, ваш экземпляр, подписанный с нашей стороны, будет отправлен обратно на ваш почтовый адрес. Пожалуйста, не указывайте номер договора и дату подписания.

Если вы находитесь в Санкт-Петербурге, то для заключения договора вы можете приехать к нам в офис. При себе необходимо иметь подписанный договор и паспорт (для физических лиц) или доверенность (для юридических лиц).

Отправить договор можно через систему электронного документооборота (ЭДО) — СбиС.

Отчетные финансовые документы

Оказание услуг оформляется электронной версией универсального передаточного акта (только для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). Оригиналы документов могут быть получены Заказчиком в офисе Исполнителя либо направлены по почте в адрес Заказчика (при заказе Заказчиком соответствующей услуги).