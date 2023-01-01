Если вам необходимо заключение договора об оказании услуг в письменном виде, пожалуйста, пришлите два заполненных экземпляра со своей стороны по адресу: 196006, Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22, корп. 2, лит. А.



После получения подписанного вами договора, ваш экземпляр, подписанный с нашей стороны, будет отправлен обратно на ваш почтовый адрес. Пожалуйста, не указывайте номер договора и дату подписания.

Если вы находитесь в Санкт-Петербурге, то для заключения договора вы можете приехать к нам в офис. При себе необходимо иметь подписанный договор и паспорт (для физических лиц) или доверенность (для юридических лиц).



Отправить договор можно через систему электронного документооборота (ЭДО) — СбиС.