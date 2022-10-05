Ошибки и задержки в зачислении платежей

Ошибки и задержки в зачислении платежей

Если при зачислении средств на счет произошла ошибка, вы можете обратиться в службу поддержки Timeweb для возврата ошибочного платежа. Подробнее см. Возврат ошибочного платежа.

Если после совершения оплаты ваш платеж в течение долгого времени не зачисляется на баланс аккаунта, необходимо обратиться в службу поддержки, написав запрос из панели управления аккаунтом, и предоставить данные о платеже. Подробнее о том, какие данные и документы необходимо предоставить, вы можете прочитать в статье Способы оплаты услуг и сроки зачисления платежей, выбрав раздел про нужный вам способ оплаты. 

 

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