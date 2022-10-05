Почтовая квота — это дисковое пространство на сервере, выделенное под вашу почту. На тарифах виртуального хостинга по умолчанию предоставляется 10 Гб под почту. Если вам необходимо больше пространства, его можно увеличить в разделе «Почта».

Здесь же можно просмотреть занятый и доступный объем:

При достижении лимита почтовой квоты письма перестанут поступать на ваши ящики, поэтому необходимо контролировать и своевременно увеличивать пространство под почту. Письма, которые были отклонены из-за нехватки дискового пространства, не будут доставлены в том числе и после увеличения квоты.

Мы отправим уведомление о достижении лимита выделенной квоты, однако это произойдет уже после фактического исчерпания лимита.

Чтобы получить дополнительное дисковое пространство под почту, вы можете:

Почистить ящики, удалив ненужные письма. В этом случае квота пересчитается и обновится ориентировочно в течение 3 часов, но в отдельных случаях процесс может занимать до 12 часов.

Заказать дополнительную квоту. Квота обновится в течение 10 минут. Для увеличения квоты кликните на ссылку с текущим объемом квоты в панели управления и укажите нужный объем.

Для удобства вы также можете также включить возможность автоматического увеличения квоты.