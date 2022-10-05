Перенос домена между аккаунтами в Timeweb

Перенос домена между аккаунтами в Timeweb

Самостоятельно вы можете переносить домены между аккаунтами по инструкции ниже:

  1. Перейдите в раздел «Домены» — «Мои домены».
  2. Кликните на значок шестеренки у нужного домена и выберите пункт «Передача домена»:

Transfer Domain

  1. Введите логин аккаунта, на который нужно перенести домен, и нажмите «Подтвердить». 
  2. Для доменов, зарегистрированных/оплачиваемых через Timeweb, для подтверждения операции потребуется ввести код из письма, отправленного на контактный ящик администратора, и нажать «Передать». 

При переносе домена:

  • Поддомены, почтовые ящики и SSL-сертификаты также будут перенесены. Обратите внимание! Для переноса почтовых ящиков размер почтовой квоты на передающем и принимающем аккаунте должен совпадать. Например, при переносе почты с виртуального хостинга (квота 10 Гб) на VDS (квота 5 Гб), необходимо увеличить почтовую квоту на аккаунте VDS до 10 Гб. Вы можете увеличить квоту только на момент переноса и отключить ее сразу после того, как домен с почтой будут перенесены. 
  • Сайты перенесены не будут. Для переноса сайтов необходимо воспользоваться соответствующими инструкциями: перенос на хостинг, перенос на VDS.
  • Услуги «Ускоритель сайтов» и «Реклама и продвижение» будут отключены. 
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