Перенос домена между аккаунтами в Timeweb
Самостоятельно вы можете переносить домены между аккаунтами по инструкции ниже:
- Перейдите в раздел «Домены» — «Мои домены».
- Кликните на значок шестеренки у нужного домена и выберите пункт «Передача домена»:
- Введите логин аккаунта, на который нужно перенести домен, и нажмите «Подтвердить».
- Для доменов, зарегистрированных/оплачиваемых через Timeweb, для подтверждения операции потребуется ввести код из письма, отправленного на контактный ящик администратора, и нажать «Передать».
При переносе домена:
- Поддомены, почтовые ящики и SSL-сертификаты также будут перенесены. Обратите внимание! Для переноса почтовых ящиков размер почтовой квоты на передающем и принимающем аккаунте должен совпадать. Например, при переносе почты с виртуального хостинга (квота 10 Гб) на VDS (квота 5 Гб), необходимо увеличить почтовую квоту на аккаунте VDS до 10 Гб. Вы можете увеличить квоту только на момент переноса и отключить ее сразу после того, как домен с почтой будут перенесены.
- Сайты перенесены не будут. Для переноса сайтов необходимо воспользоваться соответствующими инструкциями: перенос на хостинг, перенос на VDS.
- Услуги «Ускоритель сайтов» и «Реклама и продвижение» будут отключены.