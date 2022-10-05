Перенос домена между аккаунтами в Timeweb

Поддомены, почтовые ящики и SSL-сертификаты также будут перенесены.

Для переноса почтовых ящиков размер

почтовой квоты

на передающем и принимающем аккаунте должен совпадать. Например, при переносе почты с виртуального хостинга (квота 10 Гб) на VDS (квота 5 Гб), необходимо увеличить почтовую квоту на аккаунте VDS до 10 Гб. Вы можете увеличить квоту только на момент переноса и отключить ее сразу после того, как домен с почтой будут перенесены.