Популярные вопросы о программе реселлинга

Как мне реализовывать домены?

Привлекайте клиентов различными способами: на своём сайте, с помощью рассылок и рекламы в сети Интернет.

Как мне организовать оплату за регистрацию доменов?

Вы можете использовать удобные для вас способы получения платежей от своих клиентов (например, переводы на карту от физических лиц, переводы на расчетный счет от юр.лиц и ИП). Мы не регулируем эту сторону взаимодействия между вами и клиентами.

У Timeweb вы покупаете домены, оплачивая регистрацию или продление с имеющегося баланса или отдельно удобным способом, а ваши клиенты – платят вам теми способами, о которых вы договоритесь.

Цена продажи 169/249 рублей будет для меня или для моих реферальных клиентов? Какую сумму буду зарабатывать я и какая стоимость будет у моих пользователей?

Это стоимость для вас как реселлера. Своим клиентам вы можете озвучить любую стоимость за домены. Ваш заработок — это разница между стоимостью доменов, которую вы озвучите своим клиентам, и стоимостью доменов для вас. При этом если ваши клиенты пользуются услугами Timeweb, мы рекомендуем озвучивать цены на регистрацию и продление доменов в Timeweb.

Могу ли я увидеть панель реселлера до регистрации?

Да, для этого напишите, пожалуйста, в нашу поддержку.

Каким образом регистрировать домены на клиентов, принимать оплату, устанавливать свои цены, куда будет поступать вознаграждение?

Это у нас подробно описано здесь.

У вас есть API на регистрацию доменов?

Да, есть!

Что нужно, чтобы начать сотрудничество с вами по реселлингу доменов?

Необходимо заключить договор. Для подключения к программе и заключения договора напишите, пожалуйста, в нашу поддержку.

Можно ли продавать домены как самозанятый?

Да, можно!

Нужно ли иметь домены для подключения к программе реселлинга?

Нет, вы можете стартовать полностью с нуля.