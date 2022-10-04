Тарифы продления доменов

При продлении доменов через Timeweb вы можете выбрать тариф продления.

В зависимости от тарифа вам будет доступен определенный набор преимуществ, которые упростят работу, откроют доступ к дополнительным сервисам и позволят сэкономить при заказе других услуг.

Из нескольких доступных тарифов вы можете выбрать вариант именно с теми опциями, которые будут вам полезны.

Тарифы для доменов .RU и .РФ

Тариф «Стандарт»

Стоимость стандартного тарифа составляет 399 рублей.

Тариф включает в себя базовые опции, которые по умолчанию доступны всем клиентам Timeweb при продлении доменов .RU и .РФ:

Автопродление домена

Вы можете включить для домена автоматическое продление и быть уверены, что он всегда будет продлен в срок. Бесплатный трансфер доменов .RU и .РФ без ограничений

Вы можете совершенно бесплатно перенести домены .RU и .РФ от других регистраторов в Timeweb, чтобы удобно продлевать их в одной панели с хостингом. Доменная почта

Вы можете создавать почтовые ящики на своем домене и получаете инструмент для сбора почты, чтобы ни одно письмо не пропало. Мониторинг состояния домена

Мы отслеживаем статусы домена и уведомляем вас о любых изменениях и событиях: смена данных администратора, приближение или наступление срока окончания регистрации, смена DNS-серверов, изменение IP-адресов домена (предоставляется по запросу).

Тариф «Экстра»

Стоимость тарифа — 499 рублей в год.

Содержит все преимущества тарифа «Стандарт», а также:

Подключение любого доменного тарифа

Это опция уже закрыта для остальных клиентов, но станет доступна вам. Вы сможете выбрать и подключить любой доменный тариф, чтобы в дальнейшем регистрировать и продлевать домены по выгодной стоимости. Скидка 80% на брокерские услуги

Стоимость услуги «Доменный брокер» составит для вас 190 рублей вместо 949.

Мы проведем переговоры с администратором интересующего вас домена и согласуем сделку о покупке. Отсрочка платежа за продление домена

При возникновении финансовых затруднений или других обстоятельств, препятствующих своевременному продлению домена через год, по вашему запросу мы предоставим отсрочку платежа на 10 дней. Персональная скидка на домены в международных зонах или один бесплатный домен в зоне .site или .online

Стоимость каждой зоны согласуем с вами отдельно.

Для получения скидки или для регистрации домена .site или .online напишите в поддержку. Персональная приоритетная юридическая консультация по вопросам, связанным с доменными именами:

— Посредничество и предоставление консультаций при обращении третьих лиц, заявляющих права на доменное имя;

— Разбор ситуаций, связанных с товарными знаками;

— Участие в реализации преимущественного права регистрации домена (в случае вынесения судебного решения);

— Информационная помощь при возникновении споров о доменных именах;

— Предоставление справок, выписок, сертификатов, подтверждающих ваши права на доменное имя и/или связанную с ним информацию. Услуга «Антиспам»

Защита от спама всей почты на домене за 0 руб. вместо 99 руб. В услугу входит защита от спама, фишинговых ссылок, вредоносных вложений, а также фильтрация контента. Безбумажная передача прав на домен

Достаточно одного заявления, после чего вы сможете переоформлять домены на других администраторов по заявке на e-mail. Опция доступна для доменов, зарегистрированных или перенесенных в Таймвэб.Домены. Скидка 50% на SSL Wildcard

SSL-сертификат, защищающий домен и все его поддомены, за 1500 рублей вместо 3000 рублей. Для выпуска сертификата отправьте заявку в службу поддержки, указав в ней доменное имя. Наши специалисты закажут и установят SSL.

Тариф «Премиум»

Стоимость тарифа — 899 рублей в год.

Содержит все преимущества тарифов «Стандарт» и «Экстра», а также:

Сертификат о владении доменом

Официальный документ, подтверждающий ваше право владения доменом в зоне .RU и .РФ. Стоимость свидетельства составит для вас 0 рублей вместо 300 рублей, отправка также за наш счет. (Опция доступна для доменов, зарегистрированных или перенесенных в Таймвэб.Домены.) Бесплатный SSL Wildcard для второго домена

При заказе двух SSL Wildcard (необязательно одновременно), второй SSL будет выпущен полностью бесплатно. Wildcard SSL защищает домен и все его поддомены. Фиксированная стоимость продления домена в течение 5 лет

Вне зависимости от курсов валют, инфляции и скачков цен, стоимость продления данного домена останется для вас неизменной. Индивидуальные консультации менеджеров

Поможем при подборе новых доменов для защиты бренда; при выставлении домена на продажу и формировании цены; проконсультируем и поможем выполнить индивидуальные настройки DNS. Доступ к пакетной регистрации доменов: 20 доменов за 990 руб.

Возможность зарегистрировать набор из 10 доменов RU + 10 доменов SITE или ONLINE за 990 рублей.

Тарифы для других доменных зон

Стоимость тарифа зависит от доменной зоны. Актуальную стоимость вы можете увидеть в панели управления перед продлением домена.

«Стандарт»

Тариф включает в себя базовые опции, которые по умолчанию доступны всем клиентам Timeweb при продлении доменов через нашу компанию:

Автопродление домена

Вы можете включить для домена автоматическое продление и быть уверены, что он всегда будет продлен в срок. Возможность продления домена на срок до 10 лет

Вы можете продлить домен сразу на несколько лет и не переживать об изменении стоимости и необходимости ежегодного своевременного продления. Доменная почта

Вам предоставляется возможность создания почтовых ящиков на вашем домене и инструмент для сбора почты, чтобы ни одно письмо не пропало. Мониторинг состояния домена

Мы отслеживаем статусы домена и уведомляем вас о любых изменениях и событиях: смена данных администратора, приближение или наступление срока окончания регистрации, смена DNS-серверов, изменение IP-адресов домена (предоставляется по запросу).

«Экстра»

Содержит все преимущества тарифа «Стандарт», а также:

Подключение любого доменного тарифа

Это опция уже закрыта для остальных клиентов, но станет доступна вам. Вы сможете выбрать и подключить любой доменный тариф, чтобы в дальнейшем регистрировать и продлевать домены .RU и .РФ по выгодной стоимости. Скидка 80% на брокерские услуги

Стоимость услуги «Доменный брокер» составит для вас 190 рублей вместо 949.

Мы проведем переговоры с администратором интересующего вас домена и согласуем сделку о покупке. Отсрочка платежа за продление домена

При возникновении финансовых затруднений или других обстоятельств, препятствующих своевременному продлению домена через год, по вашему запросу мы предоставим отсрочку платежа на 10 дней. Персональная скидка на домены в международных зонах или один бесплатный домен в зоне .site или .online

Стоимость каждой зоны согласуем с вами отдельно.

Для получения скидки или для регистрации домена .site или .online напишите в поддержку. Персональная приоритетная юридическая консультация по вопросам, связанным с доменными именами:

— Посредничество и предоставление консультаций при обращении третьих лиц, заявляющих права на доменное имя;

— Разбор ситуаций, связанных с товарными знаками;

— Участие в реализации преимущественного права регистрации домена (в случае вынесения судебного решения);

— Информационная помощь при возникновении споров о доменных именах;

— Предоставление справок, выписок, сертификатов, подтверждающих ваши права на доменное имя и/или связанную с ним информацию. Услуга «Антиспам»

Защита от спама всей почты на домене за 0 руб. вместо 99 руб. В услугу входит защита от спама, фишинговых ссылок, вредоносных вложений, а также фильтрация контента. Скидка 50% на SSL Wildcard

SSL-сертификат, защищающий домен и все его поддомены, за 1500 рублей вместо 3000 рублей. Для выпуска сертификата отправьте заявку в службу поддержки, указав в ней доменное имя. Наши специалисты закажут и установят SSL.

«Премиум»

Содержит все преимущества тарифов «Стандарт» и «Экстра», а также:

Выписка из реестра администраторов доменов

Официальный документ, подтверждающий информацию о домене и его владельце на момент предоставления документа. Бесплатный SSL Wildcard для второго домена

При заказе двух SSL Wildcard (необязательно одновременно), второй SSL будет выпущен полностью бесплатно. Wildcard SSL защищает домен и все его поддомены. Фиксированная стоимость продления домена в течение 5 лет

Вне зависимости от курсов валют, инфляции и скачков цен, стоимость продления данного домена останется для вас неизменной. Индивидуальные консультации менеджеров

Поможем при подборе новых доменов для защиты бренда; при выставлении домена на продажу и формировании цены; проконсультируем и поможем выполнить индивидуальные настройки DNS. Доступ к пакетной регистрации доменов: 20 доменов за 990 руб.

Возможность зарегистрировать набор из 10 доменов RU + 10 доменов .SITE или .ONLINE за 990 рублей.

Как выбрать тариф?

При выборе тарифа опирайтесь на то, как и для чего вы используете домен.

Для доменов, которые используются для временных или тестовых проектов, или доменов, с назначением которых вы пока не определились, а также доменов, которые вы планируете продать, выбирайте тариф «Стандарт».

Для доменов, которые являются основным именем сайта или названием вашего бренда, выбирайте тарифы «Экстра» или «Премиум» — в зависимости от нужных вам опций. С их помощью вы не только обеспечите безопасность домена, но и сможете получить дополнительные преимущества с максимальной выгодой.

Как подключить тариф?

Подключить желаемый тариф можно при продлении домена.

В разделе «Оплата услуг» кликните на ссылку со стоимостью домена:

В открывшемся окне найдите нужный тариф и кликните «Выбрать»:

Оплатите продление домена по выбранному тарифу.

Если вы продлили домен по тарифу «Стандарт», а через какое-то время поняли, что вам нужен «Экстра» или «Премиум» — напишите в поддержку, мы поможем подключить желаемый тариф.