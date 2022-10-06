Сброс кэша браузера
После внесения изменений в файлы сайта или после устранения ошибки может потребоваться сбросить кэш браузера, чтобы отобразить актуальное состояние страницы вместо ее прежней версии.
Иногда бывает достаточно перезагрузить конкретную страницу, не сбрасывая кэш полностью. Для этого нужно нажать Ctrl+F5 (в браузере Safari — Command+R).
Если это не помогло, необходимо очистить кэш через настройки вашего браузера.
Google Chrome
- Нажмите Ctrl + Shift + Del.
- Выберите пункт «Изображения и другие файлы, сохраненные в кеше» → «Удалить данные».
Mozilla Firefox
- Нажмите Ctrl + Shift + Del.
- Отметьте пункт «Кэш» → «Ок» или «Удалить сейчас».
Safari
- Нажмите сочетание клавиш Option+Command+E (⌥⌘e).
Internet Explorer
- Нажмите Ctrl + Shift + Del.
- Выберите пункт «Временные файлы Интернета и веб-сайтов» → «Удалить».
Microsoft Edge
- Нажмите Ctrl + Shift + Del.
- Выберите пункт «Кэшированные изображения и файлы» → «Удалить».
Opera
- Нажмите Ctrl + Shift + Del.
- Выберите пункт «Кэшированные изображения и файлы» → «Удалить данные».
Яндекс.Браузер
- Нажмите Ctrl + Shift + Del.
- Выберите пункт «Файлы, сохраненные в кэше» → «Очистить».