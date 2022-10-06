Сброс кэша браузера

После внесения изменений в файлы сайта или после устранения ошибки может потребоваться сбросить кэш браузера, чтобы отобразить актуальное состояние страницы вместо ее прежней версии.

Иногда бывает достаточно перезагрузить конкретную страницу, не сбрасывая кэш полностью. Для этого нужно нажать Ctrl+F5 (в браузере Safari — Command+R).

Если это не помогло, необходимо очистить кэш через настройки вашего браузера.

Google Chrome

Нажмите Ctrl + Shift + Del.

Выберите пункт «Изображения и другие файлы, сохраненные в кеше» → «Удалить данные».

Mozilla Firefox

Нажмите Ctrl + Shift + Del.

Отметьте пункт «Кэш» → «Ок» или «Удалить сейчас».

Safari

Нажмите сочетание клавиш Option+Command+E (⌥⌘e).

Internet Explorer

Нажмите Ctrl + Shift + Del.

Выберите пункт «Временные файлы Интернета и веб-сайтов» → «Удалить».

Microsoft Edge

Нажмите Ctrl + Shift + Del.

Выберите пункт «Кэшированные изображения и файлы» → «Удалить».

Opera

Нажмите Ctrl + Shift + Del.

Выберите пункт «Кэшированные изображения и файлы» → «Удалить данные».

Яндекс.Браузер